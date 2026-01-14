„Stephen Curryvel is játszottam együtt...” – óriási dicséretet kapott Somogyi Ádám az NBA-bajnoktól

„Hihetetlen meccs volt, mindkét csapat keményen küzdött. Ki kell térnem Somogyi Ádámra, nagy rajongója vagyok a játékának. Volt már néhány nagyon jó játékos a csapattársam és az ellenfelem is, például Stephen Curryvel is játszottam együtt. Ezekkel a tapasztalatokkal mondhatom, hogy Somogyi nagyon jó. Alaposan megnehezítette a dolgunkat, vezére volt a csapatának a huszonöt pontjával és tíz asszisztjával. Auston Barnes és Boris Krnjajski ellen sem volt egyszerű, de Ádám kiegyensúlyozottsága az egész sorozat alatt kiemelkedő – én már csak tudom, hiszen nekem kellett fogni őt...”

Toscano-Anderson korábban erősítette többek között a Golden State Warriorst – 2022-ben csúcsra ért velük az NBA-ben –, a Los Angeles Lakerst, a Utah Jazzt és a Sacramento Kingset is.

FÉRFI KOSÁRLABDA BAJNOKOK LIGÁJA, RÁJÁTSZÁS A NYOLCADDÖNTŐÉRT

3. MÉRKŐZÉS, MISKOLC

NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ–PALLACANESTRO TRIESTE (olasz) 86–87 (21–28, 17–15, 25–21, 23–23)

Miskolc, 1000 néző. Vezette: Liszka (lengyel), Vulic (horvát), Marques (portugál)

SZOLNOK: SOMOGYI 25, Darthard 6, HOLT 8/6, Skeens 9, Barnes 12/6. Csere: Rudner 6/6, KRNJAJSZKI 20/3, Molnár M., Vrbac. Edző: Vedran Bosnic

TRIESTE: Ruzzier 8/6, TOSCANO-ANDERSON 12/3, RAMSEY 19/3, BROOKS 14/3, Uthoff 8/6. Csere: Brown 10/3, Candussi 14/9, Moretti, Deangeli 2. Edző: Israel González

Az eredmény alakulása. 4. perc: 6–5. 5. p.: 11–9. 7. p.: 11–17. 9. p.: 18–25. 12. p.: 21–30. 15. p.: 25–34. 16. p.: 29–34. 17. p.: 34–37. 18. p.: 34–41. 19. p.: 38–41. 21. p.: 43–43. 23. p.: 43–50. 25. p.: 45–54. 26. p.: 52–56. 29. p.: 57–58. 30. p.: 60–58. 31. p.: 63–66. 32. p.: 65–69. 35. p.: 69–78. 36. p.: 79–78. 40. p.: 86–85

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–1 a Trieste javára