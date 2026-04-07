Hanga Ádám 11 pontjával egyenlített a Badalona a férfi kosárlabda BL-ben

A BL honlapja szerint a válogatottságtól már visszavonult Hanga 22 percet töltött a pályán, és szerzett négy lepattanót, valamint adott hat gólpasszt is.

Mivel múlt szerdán az AEK hazai pályán 87–84-re nyert, az egyik csapat második győzelméig tartó párharc 1–1-re áll. Az utolsó felvonást jövő szerdán játsszák a görög fővárosban.

Az AEK a mezőnyben egyedüliként veretlenül, hat győzelemmel zárta a BL második csoportkörét. Az első szakaszban is csak egy veresége volt: december közepén – amikor már biztos volt a csoportelsősége és a továbbjutása – 80–69-re kikapott a Szolnoki Olajbányász vendégeként. A Badalona az első csoportkört teljesítette hat győzelemmel, a másodikat pedig 4/2-es mérleggel zárta.

A BL négyes döntője május 7–9-én éppen Badalonában lesz. Ha a katalánok eljutnak odáig, az elődöntőben a spanyol Unicaja Málaga vagy a német Alba Berlin vár majd rájuk.