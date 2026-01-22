Nagy szériában a Real Madrid, futball után a kosár Euroligában is leiskolázta a Monacót

Nemzeti Sportrádió

2026.01.22. 23:22
Trey Lyles húsz pontot szerzett a Real Madridban (Fotó: Getty Images)
Olympiakosz Real Madrid Zalgiris Kaunas férfi kosárlabda Euroliga
A Real Madrid magabiztosan, 90–78-ra legyőzte a Monacót a férfi kosárlabda Euroliga 24. fordulójának csütörtöki rangadóján. Folytatta jó sorozatát az Olympiakosz, a Valencia a Bayern München ellen sem tudott kimászni a gödörből, győzelemmel zárta a játéknapot a Maccabi Tel-Aviv, a Zalgiris Kaunas és a Dubai.

Real Madrid–Monaco 90–78. A két csapat decemberi meccsét a Monaco nyerte meg, a madridiak azóta ötös győzelmi sorozatot építettek az Euroligában, és csütörtök este gyorsan egyértelművé tették, hogy a szép széria folytatódik – és a labdarúgó BL keddi 6–1-e után kosárlabdában is a madridiak nyerik a két csapat párharcát. Az első kosarat a vendégek dobták, de pillanatok alatt megvolt a közte tíz (17–7), a nagyszünet után 26-tal száguldott a Real (57–31), és onnantól kis túlzással már csak le kellett pergetni a játékidőt. A mindhárom hármasát behajító Trey Lyles (20) vezetésével öt madridi jutott tíz pont fölé, a Monacóban Mike James 19, Nikola Mirotic 15 ponttal zárt.

Anadolu Efes–Olympiakosz 68–74. A sérülések sújtotta, lejtmenetben lévő török csapat végig hátrányban volt, de nem adta fel, az utolsó negyedben két pontra is képes volt felzárkózni (61–63). Tyrique Jones egy jó, egy rossz büntetővel válaszolt, aztán Thomas Walkup tökéletes triplával lehűtötte a hazaiakat. Gyorsan tíz volt megint a különbség (61–71), és az Olympiakosz visszavágott az őszi vereségért. A pireusziak zsinórban negyedszer nyertek, az Efes nyolcas vereségszériában van. Szasa Vezenkov 19 ponttal volt a vendégek legjobbja.

Maccabi Tel-Aviv–Panathinaikosz 75–71. Az előző öt mérkőzéséből csupán egyet megnyerő Maccabinak mindenképpen győznie kellett, hogy tovább táplálhassa a rájátszást illető reményeit, és nagy csatában teljesítette is a küldetést. Iffe Lundberg 16 pontot dobott, Tamir Blatt (15) beágyúzott öt hármast.

Bayern München–Valencia 93–89. Éledezni látszik a Bayern is, amely nagy skalpot szerzett: a második negyedtől végig vezetve legyőzte a szép idényt futó, de ezúttal későn hajrázó Valenciát. A bajorok a legutóbbi hat Euroliga-párharcukból a negyediket nyerték meg, közben a Valencia kisebb hullámvölgybe került, sorozatban harmadszor vesztett. A Bayernben Vladimir Lucsics 19 ponttal vezette a lőlapot, a spanyol csapatban Kameron Taylor 20-szal – a vendégek magyar válogatott légiósa, Nate Reuvers 12-vel finiselt. 

Milan–Zalgiris Kaunas 82–86. Hat meccs, négy győzelem a Zalgiris közelmúltbeli mérlege is, miután nagy hajrája sikert ért Milánóban. A hazaiak az első negyedben tíz pont fölé pumpálták előnyüket (21–10), többnyire ők vezettek az utolsó negyed közepéig. Akkor beindult Maodo Lo (17), duplával, majd két triplával visszahozta a Zalgirist, és amikor már vezetett a csapata, a német hátvéd két büntetőt, majd egy újabb kétpontost dobott – ő volt a hajrá nyerőembere. Shavon Shields (27) és Sylvain Francisco (25) dobópárbaját a milánói légiós nyerte meg.

Paris–Dubai 79–99. A hazaiak 12, a vendégek 14 hármast dobtak be, ebben nem volt nagy a különbség, minden másban igen, a 21 pontos Filip Petrusev vezérletével simán nyertek a vendégek.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 24. FORDULÓ
Anadolu Efes (török)–Olympiakosz (görög) 68–74
Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Panathinaikosz (görög) 75–71
Bayern München (német)–Valencia (spanyol) 93–89
Milan (olasz)–Zalgiris Kaunas (litván) 82–86
Real Madrid (spanyol)–Monaco (francia) 90–78
Paris Basketball (francia)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli) 79–99

 

 

Ezek is érdekelhetik