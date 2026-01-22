Öt ponttal nyert a címvédő Fenerbahce a kosárlabda Euroligában
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 23. fordulójában a címvédő Fenerbahce 85–80-ra legyőzte a Virtus Bolognát.
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 23. FORDULÓ
Virtus Bologna (olasz)–Fenerbahce (török) 80–85 (25–22, 22–18, 13–25, 20–20)
