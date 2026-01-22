Nemzeti Sportrádió

Öt ponttal nyert a címvédő Fenerbahce a kosárlabda Euroligában

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2026.01.22. 00:10
null
Fotó: Getty Images
Címkék
Fenerbahce férfi kosárlabda Euroliga Hapoel Tel-Aviv
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 23. fordulójában a címvédő Fenerbahce 85–80-ra legyőzte a Virtus Bolognát.

 

KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 23. FORDULÓ
Virtus Bologna (olasz)–Fenerbahce (török) 80–85 (25–22, 22–18, 13–25, 20–20)

Az állást ide kattintva nézheti meg.

 

Fenerbahce férfi kosárlabda Euroliga Hapoel Tel-Aviv
Legfrissebb hírek

Férfi kosár Euroliga: sorozatban ötödször nyert a Real Madrid, megerősítette első helyét a Hapoel

Kosárlabda
Tegnap, 0:14

Egyoldalú volt a clásico, a Real simán megverte a Barcát az Euroligában

Kosárlabda
2026.01.16. 23:45

Euroliga: nyert Milánóban, és feljött playint jelentő helyre a Crvena zvezda

Kosárlabda
2026.01.15. 23:12

Euroliga: az Olympiakosz kiütötte a Partizant Belgrádban

Kosárlabda
2026.01.14. 21:31

Török Szuperkupa: Sallaiék elveszítették a döntőt

Légiósok
2026.01.10. 19:49

Férfi kosár Euroliga: otthon nyert a Barcelona és a nagyot fordító Milan is

Kosárlabda
2026.01.09. 23:33

Győzött a Real Madrid, Tavares megdöntötte az Euroliga lepattanórekordját

Kosárlabda
2026.01.08. 22:58

Nyert a Hapoel Tel-Aviv, és vezeti a férfi kosárlabda Euroligát

Kosárlabda
2026.01.06. 23:02
Ezek is érdekelhetik