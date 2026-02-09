Gasper Okorn 16 fős kosárkeretet hirdetett a franciák elleni vb-selejtezőkre

A csapat 16 fővel kezdi meg a felkészülést – Hőgye Patrik és Lukácsi Gábor Budapesten segíti majd a válogatott edzéseit –, a Magyar Kupa négyes döntőjét követően 14 fővel folytatódik a munka Szombathelyen, a franciák elleni hazai meccs helyszínén – derül ki a szövetség honlapjáról.

A finnek és a belgák legyőzésében fontos szerepet játszó Nate Reuvers nincs ott a keretben; a honosított amerikai játékos klubcsapata, a Valencia február 26-án és március 5-én Euroliga-mérkőzést játszik.

A NÉVSOR

Benke Szilárd (Atomerőmű SE)

Cseh Botond (SZTE-Szedeák)

Filipovity Péter (Kometa-KVGY Kaposvári KK)

Flasár Zalán (Sopron KC)

Golomán György (Hiopos Lleida, Spanyolország)

Hőgye Patrik (DEAC)

Lukács Norbert (BC Nizsnyij Novgorod, Oroszország)

Lukácsi Gábor (NKA Universitas Pécs)

Maronka Zsombor (Veolia Towers Hamburg, Németország)

Meleg Gergő (NKA Universitas Pécs)

Perl Zoltán (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely)

Pongó Marcell (Alba Fehérvár)

Somogyi Ádám (NHSZ-Szolnoki Olajbányász)

Tanoh Dez András (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely)

Valerio-Bodon Vincent (Endo Plus Service-Honvéd)

Vojvoda Dávid (Alba Fehérvár)

A MAGYAR CSAPAT VB-SELEJTEZŐI

2025. november 28.: Magyarország–Finnország 89–82

2025. december 1.: Belgium–Magyarország 85–87

2026. február 27.: Magyarország–Franciaország

2026. március 1.: Franciaország–Magyarország

2026. július 3.: Finnország–Magyarország

2026. július 6.: Magyarország–Belgium

A G-csoport állása: 1. Magyarország 4 pont, 2. Finnország 3, 3. Franciaország 3, 4. Belgium 2

A körmérkőzés végén az első három helyezett jut tovább a selejtező következő körébe.