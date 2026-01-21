DVTK-vereség Franciaországban a női kosárlabda Euroligában

A továbbjutásról már lemeradó DVTK az első negyed után ugyan még vezetett, de a nagyszünetben már hatpontos hátrányban volt annak ellenére, hogy a honosított Kathryn Westbeld már ekkor 11 pontnál járt. A harmadik felvonásban végleg ledőlt a találkozó, miután ebben a tíz percben a szövetségi kapitányként is dolgozó Völgyi Péter vezetőedző együttese mindössze kilenc pontot tudott dobni.

A DVTK egy hét múlva a Veneziát fogadja.

KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA, MÁSODIK CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ, F-CSOPORT

Basket Landes (francia)–DVTK Hun-Therm 79–59 (17–18, 19–12, 23–9, 20–20)