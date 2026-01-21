Nemzeti Sportrádió

DVTK-vereség Franciaországban a női kosárlabda Euroligában

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2026.01.21. 21:16
null
Kathryn Westbeld 13 pontot dobott (Fotó: mkosz.hu, archív)
Címkék
DVTK Basket Landes női kosárlabda Euroliga
A női kosárlabda Euroliga második csoportkörének F-csoportjában a DVTK Hun-Therm úsz ponttal kikapott a francia Basket Landes vendégeként.

 

A továbbjutásról már lemeradó DVTK az első negyed után ugyan még vezetett, de a nagyszünetben már hatpontos hátrányban volt annak ellenére, hogy a honosított Kathryn Westbeld már ekkor 11 pontnál járt. A harmadik felvonásban végleg ledőlt a találkozó, miután ebben a tíz percben a szövetségi kapitányként is dolgozó Völgyi Péter vezetőedző együttese mindössze kilenc pontot tudott dobni.

A DVTK egy hét múlva a Veneziát fogadja.

KOSÁRLABDA
NŐI EUROLIGA, MÁSODIK CSOPORTKÖR
4. FORDULÓ, F-CSOPORT
Basket Landes (francia)–DVTK Hun-Therm 79–59 (17–18, 19–12, 23–9, 20–20)

 

DVTK Basket Landes női kosárlabda Euroliga
Legfrissebb hírek

Több csatárt is vinnének a Puskás Akadémiától, egyikükről egyezség született – NS-infó

Labdarúgó NB I
7 órája

Jégkorong Magyar Kupa: a címvédő és a DVTK kezdi a négyes döntőt

Jégkorong
Tegnap, 13:45

Acolatse érkezését bejelentette a Ferencváros – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.01.19. 21:22

A DVTK a Fraditól, az Újpest Felcsútról igazolt – körkép

Labdarúgó NB I
2026.01.19. 10:38

NS-infó: Acolatsén múlik, marad-e a DVTK-nál – ez az NB I-es klub viheti

Labdarúgó NB I
2026.01.16. 22:13

Kosárlabda: Mi is többet vártunk magunktól – Kányási Veronika

Kosárlabda
2026.01.16. 11:56

DVTK: korábbi újpesti védő érkezett

Labdarúgó NB I
2026.01.15. 10:06

Juhász Dorka volt a Galatasaray legjobbja az Euroligában

Kosárlabda
2026.01.15. 09:30
Ezek is érdekelhetik