DVTK-vereség Franciaországban a női kosárlabda Euroligában
A női kosárlabda Euroliga második csoportkörének F-csoportjában a DVTK Hun-Therm úsz ponttal kikapott a francia Basket Landes vendégeként.
A továbbjutásról már lemeradó DVTK az első negyed után ugyan még vezetett, de a nagyszünetben már hatpontos hátrányban volt annak ellenére, hogy a honosított Kathryn Westbeld már ekkor 11 pontnál járt. A harmadik felvonásban végleg ledőlt a találkozó, miután ebben a tíz percben a szövetségi kapitányként is dolgozó Völgyi Péter vezetőedző együttese mindössze kilenc pontot tudott dobni.
A DVTK egy hét múlva a Veneziát fogadja.
KOSÁRLABDA
NŐI EUROLIGA, MÁSODIK CSOPORTKÖR
4. FORDULÓ, F-CSOPORT
Basket Landes (francia)–DVTK Hun-Therm 79–59 (17–18, 19–12, 23–9, 20–20)
