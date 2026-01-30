Lelik Réka: Nem volt keresnivalónk a hatos döntőbe kerülésért vívott harcban

Utolsó miskolci meccsén 71–69-re kikapott az olasz Veneziától a DVTK Huntherm a női Euroliga 2. csoportkörében, így keserű lett a hazai búcsú a sorozattól, amely jövő héten Zaragozában ér véget a továbbjutási lehetőségtől már korábban elköszönő borsodiak számára. Akik mindenképpen várakozáson alul teljesítettek, mert jelenleg utolsók az F-csoportban egy győzelemmel és tíz vereséggel, s nem sikerült bravúrt elérniük még a korábban a sztárklubok számára is igen kellemetlen erődítményben, a DVTK Arénában. A selejtezőből rajtoló együttes a lengyel Lublin elleni visszavágón aratott miskolci, továbbjutást érő siker mellett mindössze egyszer tudott nyerni saját csarnokukban (a görög Olympiakosz ellen), míg idegenben nem jött össze a győzelem. Szerda este az olaszok már 17 ponttal is vezettek, de innen egálra kapaszkodott fel a nagyot küzdő DVTK, ám a végjátékban a horvát Ivana Dojkic dupláját követően Lelik Réka triplája kipattant a gyűrűből.

„A két legfontosabb meccset nyertük meg itthon, a csoportkörbe kerülésért lejátszott visszavágót a lengyelek ellen és az Olympiakoszt is megvertük, ezzel sikerült továbbjutni a második körbe – mondta lapunknak Lelik, aki szerdán 21 ponttal csapat legjobbja volt. – Nehezen indult az idény, szinte sosem tudtunk teljes kerettel dolgozni, s erős volt a mezőny. Be kell vallani, ezek a csapatok jelenleg jobbak nálunk, reális az összkép, nem volt valós keresnivalónk most a hatos döntőbe kerülésért vívott harcban, de én örülök, mert sokat lehet tanulni ezekből a meccsekből, még ha nyilván mi is többet vártunk. Rengeteg tapasztalatot szereztünk, ez is fejlődési lehetőség, szerintem jobb, mint az Európa-kupa. Még egy meccs hátra van Zaragozában, onnantól kezdve a bajnokságra koncentrálunk, már csak az maradt nekünk.”

Lelik, aki az egyéni statisztikákat tekintve a 42. legjobb pontszerző (11.1) és a kilencedik legjobb előkészítő (5 gólpassz/mérkőzés) a ligában, szerint kiegyensúlyozottabb lett az elitsorozat mezőnye, s az olyan korábban „kiscsapatoknak” számító klubok, mint a spanyol Girona és a Zaragoza, vagy a Landes Basket is nagyon megerősödtek, de a válogatott hátvéd úgy véli, jó ha van versengés. Az említett együttesek közül kettő történelmet írt: a francia Basket Landesnek és a spanyol Gironának is először sikerült eljutnia a hatos döntőbe kerülésért később vívandó rájátszásba, a playinbe.