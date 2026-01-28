Nemzeti Sportrádió

Női kosár Euroliga: a DVTK nagyot hajrázott, de a meccs utolsó kosarával kikapott a Veneziától

Vágólapra másolva!
2026.01.28. 19:55
Lelik Réka 21 ponttal lett a hazaiak legjobb dobója (Fotó: FIBA)
Címkék
DVTK DVTK HUNTHERM női kosárlabda Euroliga
Az olasz Reyer Venezia 71–69-re győzött a DVTK vendégeként a női kosárlabda Euroliga szerdai játéknapján. Az olasz csapat az első félidőben 15 pontos előnyt épített, ezt a nagyot hajrázó diósgyőriek az utolsó pillanatokra ledolgozták, ám három másodperccel a vége előtt Ivana Dojkic betalált – azzal a kosárral nyert a csapata.

A BECSÜLETÉÉRT ÉS A MÁSODIK GYŐZELMÉÉRT küzdött a DVTK Huntherm a női elitsorozat 2. csoportkörének utolsó hazai meccsén. Velencében decemberben a második félidőben szinte végig vezető borsodiaknak állt a zászló, mégis az olaszok örülhettek a végén (83–81), ami fájó volt, és főleg a 21 eladott labdának volt „köszönhető”. 

A szerdai meccs előtt egyperces gyászszünettel emlékeztek meg a kedden 93 esztendős korában elhunyt Boros Árpádról, a kosárlabda-szakosztály örökös tiszteletbeli elnökéről, aki 1982-től 15 évig elnöke volt a klubnak.

Az előző két évben Miskolcon játszó amerikai Kaila Charles nagy tapsot kapott a szurkolóktól, s jól is játszott, csapata pedig a jó magyar kezdést feledtetve a félidőre megérdemelt 15 pontos előnyt szerzett. A DVTK-ban Lelik Réka remekelt, vezetésével a hazaiak szépen lassan visszaküzdötték magukat a meccsbe, s a válogatott bedobója büntetőivel nyolc másodperccel a vége előtt egyenlítettek.

Csakhogy az exszekszárdi horvát Ivana Dojkic középtávolija is behullott a gyűrűbe három másodperccel a lefújás előtt, míg Lelik dudaszós triplája nem volt jó, így utolsó hazai meccsén is kikapott a már korábban búcsúzó DVTK.  

NŐI KOSÁRLABDA EUROLIGA, MÁSODIK CSOPORTKÖR
5. FORDULÓ, F-CSOPORT
DVTK Hun-Therm–Reyer Venezia (olasz) 69–71 (18–22, 14–25, 16–14, 21–10)
Jegyzőkönyv később…

A csoport további mérkőzései
Fenerbahce (török)–Zaragoza (spanyol) 69–67
Később: Pamesa Valencia (spanyol)–Basket Landes (francia)

A csoport állása
1. Fenerbahce 21 pont (11 mérk.)
2. Landes 17 pont (10)
3. Zaragoza 17 pont (11)
4. Venezia 17 pont (11)
5. Valencia 16 pont (10)
6. DVTK 12 pont (10)

 

DVTK DVTK HUNTHERM női kosárlabda Euroliga
Legfrissebb hírek

Külföldről érdeklődnek a DVTK védője iránt

Labdarúgó NB I
3 órája

Elhunyt Boros Árpád, a DVTK kosárlabda-szakosztályának korábbi elnöke

Kosárlabda
13 órája

Vitális Milán: Ezzel a játékkal bárkivel felvesszük a versenyt!

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:21

Újabb magyar igazolt Angliába, távozók sora Diósgyőrben – körkép

Labdarúgó NB I
2026.01.26. 13:39

Női kosárlabda NB I: könnyed DVTK-diadal Szigetszentmiklóson

Kosárlabda
2026.01.25. 21:09

Iránban folytatja a DVTK válogatott szélsője – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.01.25. 18:05

Az ETO 21 éve nem nyert a Ferencváros vendégeként

Labdarúgó NB I
2026.01.24. 08:41

A DVTK megszerezte Colley-t a Puskás Akadémiától – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.01.22. 18:17
Ezek is érdekelhetik