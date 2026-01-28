Női kosár Euroliga: a DVTK nagyot hajrázott, de a meccs utolsó kosarával kikapott a Veneziától

A BECSÜLETÉÉRT ÉS A MÁSODIK GYŐZELMÉÉRT küzdött a DVTK Huntherm a női elitsorozat 2. csoportkörének utolsó hazai meccsén. Velencében decemberben a második félidőben szinte végig vezető borsodiaknak állt a zászló, mégis az olaszok örülhettek a végén (83–81), ami fájó volt, és főleg a 21 eladott labdának volt „köszönhető”.

A szerdai meccs előtt egyperces gyászszünettel emlékeztek meg a kedden 93 esztendős korában elhunyt Boros Árpádról, a kosárlabda-szakosztály örökös tiszteletbeli elnökéről, aki 1982-től 15 évig elnöke volt a klubnak.

Az előző két évben Miskolcon játszó amerikai Kaila Charles nagy tapsot kapott a szurkolóktól, s jól is játszott, csapata pedig a jó magyar kezdést feledtetve a félidőre megérdemelt 15 pontos előnyt szerzett. A DVTK-ban Lelik Réka remekelt, vezetésével a hazaiak szépen lassan visszaküzdötték magukat a meccsbe, s a válogatott bedobója büntetőivel nyolc másodperccel a vége előtt egyenlítettek.

Csakhogy az exszekszárdi horvát Ivana Dojkic középtávolija is behullott a gyűrűbe három másodperccel a lefújás előtt, míg Lelik dudaszós triplája nem volt jó, így utolsó hazai meccsén is kikapott a már korábban búcsúzó DVTK.

NŐI KOSÁRLABDA EUROLIGA, MÁSODIK CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ, F-CSOPORT

DVTK Hun-Therm–Reyer Venezia (olasz) 69–71 (18–22, 14–25, 16–14, 21–10)

Jegyzőkönyv később…

A csoport további mérkőzései

Fenerbahce (török)–Zaragoza (spanyol) 69–67

Később: Pamesa Valencia (spanyol)–Basket Landes (francia)

A csoport állása

1. Fenerbahce 21 pont (11 mérk.)

2. Landes 17 pont (10)

3. Zaragoza 17 pont (11)

4. Venezia 17 pont (11)

5. Valencia 16 pont (10)

6. DVTK 12 pont (10)