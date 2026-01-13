A dudaszó pillanatában kapott kosárral esett ki a Szolnok a kosár BL-ből

Nincs szerencséje a Bajnokok Ligájában a hazai mérkőzéseivel kapcsolatban az időjárással az NHSZ-Szolnoki Olajbányásznak, egy hete a Trieste elleni playinpárharc első felvonásának napján is leszakadt a hó országszerte, emiatt a csoportmeccseken tapasztaltaknál jóval kevesebben látogattak ki a DVTK Arénába, a piros-feketék „albérletébe”. Ahol megint kevesen voltak, ezúttal hófúvások és ónos eső okozta nehezített közlekedési körülmények miatt, még úgy is, hogy a klub két szurkolói buszt (ingyenesen) indított Szolnokról.

Az előző, trieszti meccsen mindössze 11 percet játszó, térdsérüléssel bajlódó amerikai Auston Barnes három tökéletes duplával nyitott, de 7–6-ra és később 17–11-re a vendégek vezettek, s 28–21-es olasz előnnyel zárult az első negyed. Nem védekezett jól az Olaj, és a párharcban addig 22 pontot átlagoló, csütörtökön 33 pontot szerző Le’Tre Darthard első kísérlete és kosara is csak a 14. percben született meg. A végül 25 pontig jutó Somogyi Ádám viszont eredményesen játszott, de nem járt elég jól a labda hazai csapatnál, keményen védekeztek az olaszok, akik öt ponttal jártak előrébb a nagyszünetben.

A fordulás után 5–0-val nyitott az Olaj, kiegyenlített, de a Trieste 11–2-t futott válaszként. Krnjajszki Borisz lépett elő, triplájával ismét vezetett a Szolnok a 29. percben, ám Francesco Candussi is kitűnő dobóformát mutatott a másik oldalon, így főleg a 211 centiméter magas olasz center vezérletével kilenc ponttal ellépett a vendéggárda. Erre 10–0-val felelt az Olaj, azaz fordulatos volt a mérkőzés. 86–85-nél, 14 másodperccel a lefújás előtt az olaszok támadtak, s Jeff Brooks visszatett egy a lepattanót a magyar gyűrű alatt 0.3 másodperccel a vége előtt. A Szolnoknak egy azonnali dobásra maradt ideje, Somogyi passzát a remekül elszakadó Brady Skeens próbálta bezsákolni, Juan Toscano-Anderson érkezett, és élőben meg a televíziós felvétel lassítása alapján is egyértelműen úgy tűnt, a 2022-ben a Golden State Warriorsszal NBA-t nyerő mexikói hátvéd megütötte a szolnoki center kezét, a bírók azonban nem fújtak személyi hibát.

Halm Rolland és Boros Zoltán, korábbi válogatott kosárlabdázók, az M4 Sport szakkommentátorai szerint egyenesen csalás történt...

Így nyert és továbbjutott a 2. csoportkörbe a Trieste, ott a spanyol Tenerife és a Gran Canaria, valamint a cseh Nymburk lesz az ellenfele a legjobb 16 között.

KOSÁRLABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, RÁJÁTSZÁS A NYOLCADDÖNTŐÉRT

3. MÉRKŐZÉS, MISKOLC

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Trieste (olasz) 86–87 (21–28, 17–15, 25–21, 23–23)

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–1, a Trieste javára