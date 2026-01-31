Otthon nyert a BEAC és a DVTK; folytatódott a győri mélyrepülés a női kosárlabda NB I-ben

Hiába indult Galos Hanna hárompontosával a mérkőzés, s vezetett még 9–7-re a Győr, az első negyedet kilenc ponttal megnyerte a Vasas Akadémia. Aztán ismét feljöttek a hazaiak, csak egy pont volt a hátrányuk, a játékrész második fele ismét nagyon simán a vendégeké volt, akik így 18 pontos előnyre tettek szert. A második félidő folyamatosan 15-20 pontos volt a különbség, a kisalföldi csapatnak nem volt esélye a győzelemre, így elszenvedte zsinórban a 10. vereségét. 61–83

Az első negyedben gólerősen játszott a Szigetszentmiklós, a második játékrészben viszont támadásban már nem tudta ugyanazt a szintet hozni, a BEAC egy 13–0-s rohanással fordított. Gyorsan 15 pontra nőtt a különbség, és lényegében innentől nem forgott veszélyben a hazaiak győzelme. 84–75

Ugyanilyen eredménnyel zárult a Csata és a Dávid Kornél KA összecsapása. Pedig a 8–2-es hazai vezetés után 39–29-re a vendégek vezettek a második negyedben. Gyorsan felzárkózott a fővárosi csapat, a vezetést viszont csak a harmadik játékrész végén tudta visszavenni. Aztán a záró etap során szép lassan szétnyílt az olló, a Csata így zsinórban három bajnoki vereség után újra nyert. 84–75

Újra nyert a Csata (kékben) (Fotó: Dávid Kornél KA/Schwanner Róbert)

Már az első negyedben 15 pontos előnyre tett szert a DVTK, a második játékrész pedig 25 pont fölé nőtt a különbség. A miskolci csapat a második félidőben már visszavett, ám így is megnyert minden negyedet a TFSE ellen, s magabiztosan őrzi második helyét a tabellán. 86–51

NŐI KOSÁRLABDA NB I

18. FORDULÓ

UNI GYŐR–VASAS AKADÉMIA 61–83 (10–19, 20–29, 12–13, 19–22)

Győr, 150 néző. V: Nagy B., Gaál, Tóth K.

GYŐR: Rozmán 2, Dubei 15/9, Gálos H. 9/9, ZSEBE-WENINGER 11/3, JELENC 15. Csere: Baffy 5/3, Lép 1, Selcova 2, Ács, Katona B. 1. Edző: Gálos László

VASAS: ANGYAL 19/9, Szerencsés 6/3, Kendelényi 2, MADÁR 10, Budácsik 2. Csere: JÁHNI 13/3, Szoboszlai 5/3, Szirony 8/6, GYÖNGYÖSI 9/3, Mayr 5/3, Kárpáthegyi 4. Edző: Nenad Markovics

Az eredmény alakulása. 5. perc: 7–7. 8. p.: 9–14. 13. p.: 20–21. 16. p.: 25–32. 19. p.: 28–42. 24. p.: 32–50. 27. p.: 35–56. 33. p.: 45–65. 37. p.: 56–73

MESTERMÉRLEG

Gálos László: – Az utolsó három mérkőzésünk forgatókönyve egyformán alakult, olyan hátrányt szedtünk össze a játék első részében, amit már nehéz korrigálni. A játékvezetéssel sem lehetünk elégedettek. Reméljük, következő mérkőzésünkön, Cegléden többre leszünk képesek.

Nenad Markovics: – Az első olyan mérkőzés volt, amelyen negyven percig magas szinten tudott játszani a csapatunk. Remélem, a folytatás is hasonló lesz, és külön öröm, hogy minden játékosunk hozzá tudott tenni a sikerhez.

ELTE BEAC ÚJBUDA–BKG-PRIMA SZIGETSZENTMIKLÓS 84–75 (24–27, 23–10, 24–17, 13–21)

Budapest, Gabányi-sportcsarnok, 150 néző. V: Major, Csák, Gombos M.

BEAC: MOORE 15/9, Varga S. 5/3, DRAHOS 14, FÁRBÁS ELIZA 8, OZOLA 25/9. Csere: Dobó 4, Koch 2, Dalce 6, Szauter 5/3. Edző: Mészárosné Kovács Andrea

SZIGETSZENTMIKLÓS: Kiss L., Tenyér 4, Zsámár L. 13/9, SAKEVICIUTE 14/3, THURMAN 14. Csere: VINCZE 18/12, Kiss-Szabó E., Katona Sz. 1, Hévízi, Biszak, Szeitl 4, Csoma 7/3. Edző: Horváth Richárd

Az eredmény alakulása. 4. perc: 9–11. 7. p.: 15–20. 11. p.: 28–27. 16. p.: 40–30. 19. p.: 47–35. 23. p.: 52–37. 28. p.: 64–48. 32. p.: 71–57. 37. p.: 78–63

Kipontozódott: Tenyér (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Mészárosné Kovács Andrea: – Az volt a cél, hogy a hullámhegyek és -völgyek közül minél kevesebb időt töltsünk a völgyben, ez nem sikerült maradéktalanul. Főleg az utolsó negyedet nem tudom megmagyarázni, és itt elsősorban az egyéni felelősség vetődik fel, hogy miért kell adott szituációkban ilyen döntéseket hozni egyes játékosoknak.

Horváth Richárd: – A BEAC győzelme maximálisan megérdemelt. Amikor jó formában voltak, akkor bármit tehettünk, nem tudtuk őket megállítani. Nekünk is voltak nehézségeink, amiket próbáltunk kiküszöbölni. Ez egyre jobban megy, de nem elég huszonöt-harminc percig csinálni, meg kell tanulnunk ezt negyven percre kitolni. Az évad elejéhez képest ez már fejlődés, ennek örülök!

Csata TKK–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia 84–75 (21–14, 19–29, 18–13, 26–19)

DVTK Hun-Therm–TFSE 86–51 (21–6, 24–15, 21–16, 20–14)

18.00: VBW CEKK Cegléd–NKA Universitas Pécs

Pénteken játszották

Sopron Basket–Tarr KSC Szekszárd 87–63 (33–18, 20–23, 19–17, 15–5)

