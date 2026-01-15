Juhász Dorka volt a Galatasaray legjobbja az Euroligában
A mérkőzés legeredményesebb játékosaként vezette győzelemre a török Galatasarayt a női kosárlabda Euroliga második csoportkörének harmadik fordulójában.
A magyar válogatott center szerdán 23 ponttal és kilenc lepattanóval zárt a spanyol Girona otthonában aratott 82–68-s siker során úgy, hogy a 15 mezőnykísérletéből tíz volt sikeres. Juhász Dorka egyike annak az öt játékosnak, aki jelölt a forduló legjobbja-díjra, a szurkolók a sorozat honlapján szavazhatnak rá.
Az isztambuliak nyolc győzelemmel és egy vereséggel vezetik az E csoportot, míg a spanyolok 7/2-es mérleggel a másodikok.
