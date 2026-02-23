Nemzeti Sportrádió

Szikora Melinda: Előbb a bajnokság, majd a kupa, aztán meglátjuk, a Fradival mit tudunk kezdeni

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.02.23. 08:23
null
Szikora Melinda nem volt elégedett a Győr ellen mutatott játékkal (Fotó: NSO Tv)
Címkék
kézilabda női kézilabda Bajnokok Ligája Borussia Dortmnd Szikora Melinda FTC-Rail Cargo Hungaria
Vasárnap délután a Győri Audi ETO KC hazai pályán, viszonylag könnyedén verte a Bajnokok Ligája csoportkörének záró fordulójában a Szikora Melindával felálló Borussia Dortmundot. A sárga-feketék számára jó hír, hogy továbbjutottak a csoportból, Szikoráék a Ferencváros ellen folytatják a nyolcaddöntőben. A dortmundiak kapusa bízik benne, lesz esélyük egykor csapat ellen.

„Nyilván a Fradi az esélyes, ez nem kérdés! – jelentette ki a Ferencváros egykori, a Dortmund jelenlegi kapusa, Szikora Melinda, arra kérdésre, hogy milyen esélyekkel várhatja az FTC elleni Bajnokok Ligája negyeddöntőt Borussia. – Többet kell kiadnunk magunkból, hogy tényleg egy jó meccset játszunk velük. Remélem, nem fogunk feltett kézzel belemenni abba a meccsbe, úgyhogy én többet várok a csapattól, magamtól is, mindenkitől. Én nagyon örülök, hogy őket kaptuk, szeretek a Fradi ellen játszani, szeretek Budapestre menni, még akkor is, ha Érden van a meccs! Én tényleg nagyon örülök ennek!”

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 14. (UTOLSÓ) FORDULÓ
A-CSOPORT
GYŐRI AUDI ETO KC–BORUSSIA DORTMUND (német) 39–28 (24–17)
DVSC SCHAEFFLER–BUDUCSNOSZT PODGORICA (montenegrói) 32–30 (16–16)
Metz Handball (francia)–Team Esbjerg (dán) 40–26 (16–12)
Ld: Bouktit 9, Borg 8, ill. Reistad 5, Hansen 4
Storhamar HE (norvég)–Gloria Bistrita (román) 30–34 (12–14)
Ld: Obaidli 8, Mála 6, ill. Nüsser, Stoica 7-7

AZ A-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
1. GYŐR14122467–363+104 24 
2. Metz14122453–364+89 24 
3. Esbjerg14914462–422+40 19 
4. Gloria Bistrita1486420–435–15 16 
5. DEBRECEN1468408–428–20 12 
6. Borussia Dortmund14410387–449–62 
7. Storhamar14311371–405–34 
8. Buducsnoszt141112341–443–102 
Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmények rangsoroltak. Az első két helyezett közvetlenül a negyeddöntőbe jutott, a 3-6. helyezettek keresztbe játszanak oda-visszavágós párharcot a legjobb nyolc közé kerülésért.


EGYENES KIESÉSES SZAKASZ
A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT
Borussia Dortmund (német)–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA
DVSC SCHAEFFLER–Odense (dán)
Ikast (dán)–Gloria Bistrita (román)
Podravka (horvát)–Esbjerg (dán)
Az elöl álló csapatok a pályaválasztók az első mérkőzésen.

A NEGYEDDÖNTŐBEN
Borussia Dortmund (német)/FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–Metz (francia)
DVSC SCHAEFFLER/Odense (dán)–GYŐRI AUDI ETO KC
Ikast (dán)/Gloria Bistrita (román)–Brest (francia)
Podravka (horvát)/Esbjerg (dán)–CSM Bucuresti (román)
Az elöl álló csapatok a pályaválasztók az első mérkőzésen.

Kapcsolódó tartalom

Fodor Csenge megerősítette: addig nem lesz válogatott, amíg Golovin Vlagyimir a szövetségi kapitány

VIDEÓ. A balszélső reméli, lesz még lehetősége a nemzeti csapatban pályára lépni.

Női kézilabda BL: a Dortmund vár az FTC-re, a DVSC a Győrrel meccselhet a final fourért – így néz ki a folytatás

A Győri ETO a Loki párharcának győztesével találkozik a budapesti final fourért, a Fradira továbbjutása esetén a Metz vár.

 

kézilabda női kézilabda Bajnokok Ligája Borussia Dortmnd Szikora Melinda FTC-Rail Cargo Hungaria
Legfrissebb hírek

Fodor Csenge megerősítette: addig nem lesz válogatott, amíg Golovin Vlagyimir a szövetségi kapitány

Kézilabda
14 órája

Női kézilabda BL: a Dortmund vár az FTC-re, a DVSC a Győrrel meccselhet a final fourért – így néz ki a folytatás

Kézilabda
16 órája

A DVSC hazai győzelemmel zárta a csoportkört a női kézilabda BL-ben

Kézilabda
18 órája

Női kézilabda BL: Ana Gros elérte az ezergólos határt

Kézilabda
21 órája

Nem lesz teljes magyar ág a final fourig vezető úton, akár két csapatunk is eljuthat a négybe

Kézilabda
2026.02.21. 19:44

Az FTC nyert Dániában, de rájátszásra kényszerül a negyeddöntőért a női kézi BL-ben

Kézilabda
2026.02.21. 19:33

Végig vezetve győzött, és továbbjutott a Mosonmagyaróvár

Kézilabda
2026.02.21. 17:41

Új beálló debütál Győrben, nagy visszatérő a Ferencvárosnál – zárul a BL csoportköre

Kézilabda
2026.02.21. 12:26
Ezek is érdekelhetik