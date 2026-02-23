Ünnepelt a Lakers, de az örök rivális Boston nem volt tekintettel az NBA-legendára

A Lakers az elmúlt két hétben az Oklahomától, majd a San Antoniótól is kikapott hazai pályán – és most ugyanez történt egy harmadik bajnokesélyes, a Boston ellen is. A kiegyenlített első negyed után a másodikban meglépett a Celtics, és a nagyszünet után már csak elvétve csökkent tíz pont alá az előnye, végül 22 pontos különbséggel húzta be sorozatban harmadik győzelmét. Jaylen Brown 32 ponttal, nyolc lepattanóval és hét assziszttal vezette a vendég zöldeket, Payton Pritchard hat sikeres triplára építette fel 30 pontos produkcióját.

Payton Pritchard was unstoppable in the @celtics road W!



30 PTS (10-14 FGM)

4 REB

8 AST

6 3PM



3 wins in a row for Boston 🔥 pic.twitter.com/ZVlO1XWEod — NBA (@NBA) February 23, 2026

A Lakersben Luka Doncic 25, a karrierje 1600. alapszakasz-mérkőzését játszó LeBron James 20 pontot ért el. James még egy mutatóját kikerekítette: elérte 43 000. NBA-pontját (szintén alapszakaszi adat).

Jobb eredményt érdemelt volna a Lakers-közösség ezen a napon, hiszen most avatták fel a csapat legendás edzője, Pat Riley szobrát két másik halhatatlan, Kareem Abdul-Jabbar és Magic Johnson emlékműve között. Riley játékosként lett először bajnok a Lakersszel (1972), másodszor segédedzőként (1980), majd négyszer immár a legendás Showtime Lakers „keresztapjaként”, azaz vezetőedzőjeként. Riley 80 évesen is aktív, a Miami Heat elnöki posztját tölti be immár 1995 óta (vezetőedzőként ötödik NBA-bajnoki címét a floridaiakkal nyerte 2006-ban).

Congrats to @KingJames of the @Lakers on becoming the first player in NBA history to reach 43,000 career points! pic.twitter.com/8UfkQIPZ6x — NBA (@NBA) February 23, 2026

Az Oklahoma még mindig vár Shai Gilgeous-Alexander és Jalen Williams felépülésére, de persze nem ölbe tett kézzel: a vezérek árnyékából előlépők derék munkát végeznek. A Cleveland hetes győzelmi szériával érkezett a bajnok otthonába, csakhogy korán jelentős hátrányba került, és nem tudott fordítani. A hazaiaknál Isaiah Joe hat triplát behajítva 22 pontig jutott, Cason Wallace 20 ponttal és 10 assziszttal zárt, Chet Holmgren 17 pontot és 15 lepattanót tett be a közösbe, a Cavsben Donovan Mitchell, James Harden és Sam Merrill 20-20 pontot jegyzőkönyvezett.

A Golden State a hosszú időre harcképtelen Jimmy Butler mellett Stephen Curryre és Kristaps Porzingisre sem számíthatott, sőt a kezdés előtt nem sokkal kidőlt Draymond Green is – és jött Nikola Jokics csapata... Nos, a szerb óriás leszállította idénybeli 19. tripla dupláját (25 pont, 20 lepattanó, 12 assziszt), Jamal Murray is eljutott 21 pontig, de az erőfeszítéseik csak arra voltak elegendők, hogy a második félidőben a Denver egy időre átvegye a vezetést. A Warriorsban azonban maradt lendület, és 19–8-as finissel végleg visszaszerezte az előnyt. Moses Moody 23, DeAnthony Melton 20 ponttal zárt a hazaiaknál, Al Horford hat hármast bevágva 22-ig jutott, míg a kis híján tripla dupláig jutó Brandin Podziemski (18, 15, 9) az utolsó öt percben szerzett 12 pontjával a hajrá főszereplője volt.

Brandin Podziemski was ELECTRIC in Q4 💯



15 PTS (6-6 FGM)

8 REB

2 AST

2 3PM



Warriors win an exciting game at home! pic.twitter.com/FsgchbKZbN — NBA (@NBA) February 22, 2026

Az Indiana éppen a megfelelő ellenfél volt, a Dallas nagy munkával végre megszakította tízes vereségszériáját. A Mavs soraiban hatan jutottak el legalább tíz pontig, a legtovább Khris Middleton (25), az egyvégtében harmadszor vesztő Pacersben Pascal Siakam 30-cal zárt.

Négy kudarc után a Philadelphia is nyert, a Minnesota elleni sikerből Tyrese Maxey 39 ponttal vette ki a részét. A Sixers 21 triplát vágott be, ezekből a legtöbb (6) VJ Edgecombe (24) neve mellé került, de Maxey is bedobott négyet.

Tyrese Maxey continued his mighty scoring campaign in the @sixers win!



39 PTS

8 AST

2 STL

4 3PM pic.twitter.com/udtumRAIUM — NBA (@NBA) February 23, 2026

LaMelo Ball még hatékonyabb volt távolról, 15 triplakísérletéből tíz bement (karriercsúcs), 37 pontja győzelmet ért a két vereségből érkező Charlotte-nak a Washington otthonában.

LaMelo Ball was ON FIRE from deep in the @hornets win 🔥



37 PTS (12-20 FGM)

8 REB

7 AST

10 3PM (career-high)



His career-high 10 threes tied the Charlotte Hornets' franchise single-game record for 3PM! pic.twitter.com/PkxfBpzt8B — NBA (@NBA) February 23, 2026

A fenti csapatokkal ellentétben a Chicagónak nem sikerült megállnia a lejtőn, a Bulls sorozatban a kilencedik vereségét emészti – ezúttal a Karl-Anthony Towns (28 pont, 11 lepattanó) húzta New York mondott ítéletet felette.

KAT put together an impressive performance in the @nyknicks road win 😤



28 PTS

11 REB

3 STL

5 3PM pic.twitter.com/KmgOYWAFAH — NBA (@NBA) February 23, 2026

Az orlandói Desmond Bane és Kawhi Leonard (Clippers) pontpárbaját utóbbi nyerte meg 37–36-ra, de a meccset nagy csatában a Magic húzta be. Az utolsó pillanatban hazai részről Bennedict Mathurin (21 pont, kilenc lepattanó, öt gólpassz) elengedett egy kétségbeesett triplakísérletet, de az már nem ment be.

Kawhi Leonard & Desmond Bane dueled in Los Angeles tonight...



Leonard: 37 PTS, 8 REB, 4 AST, 3 STL, 2 BLK

Bane: 36 PTS, 5 REB, 2 STL, 4 3PM



Magic win a close one! pic.twitter.com/e3fcO22lwN — NBA (@NBA) February 23, 2026

Az Atlanta a végjátékhoz közeledve 11 pontos hátrányban volt, de elképesztő, 24–2-es meccszárással legyűrte a Brooklynt. Jalen Johnson a 26 pontjából 14-et az utolsó negyedben szerzett.

Jalen Johnson just TOOK OVER in the final stretch 🔥



Dishes it to CJ for 3.

Hits a fadeaway jumper for 2.

Kicks it out to CJ for another 3.

Goes off the glass through contact.

Sinks another fadeaway jumper for 2.



Hawks win at home! pic.twitter.com/vrjSYbIQeK — NBA (@NBA) February 22, 2026

A Toronto a 32 pontos Immanuel Quickly vezérletével nagyon simán nyert Milwaukee-ban, míg a Portland annak ellenére is felülmúlta a tartalékos Phoenixet, hogy fő pontfelelőse, Deni Avdija már az első percben kiszállni kényszerült kiújuló derékfájdalma miatt. Donovan Clingan és Jerami Grant 23-23 ponttal segítette nyerni a Blazerst.

NBA, ALAPSZAKASZ

Oklahoma City Thunder–Cleveland Cavaliers 121–113

Atlanta Hawks–Brooklyn Nets 115–104

Golden State Warriors–Denver Nuggets 128–117

Milwaukee Bucks–Toronto Raptors 94–122

Indiana Pacers–Dallas Mavericks 130–134

Washington Wizards–Charlotte Hornets 112–129

Los Angeles Lakers–Boston Celtics 89–111

Minnesota Timberwolves–Philadelphia 76ers 108–135

Chicago Bulls–New York Knicks 99–105

Phoenix Suns–Portland Trail Blazers 77–92

Los Angeles Clippers–Orlando Magic 109–111