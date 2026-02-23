Ünnepelt a Lakers, de az örök rivális Boston nem volt tekintettel az NBA-legendára
A Lakers az elmúlt két hétben az Oklahomától, majd a San Antoniótól is kikapott hazai pályán – és most ugyanez történt egy harmadik bajnokesélyes, a Boston ellen is. A kiegyenlített első negyed után a másodikban meglépett a Celtics, és a nagyszünet után már csak elvétve csökkent tíz pont alá az előnye, végül 22 pontos különbséggel húzta be sorozatban harmadik győzelmét. Jaylen Brown 32 ponttal, nyolc lepattanóval és hét assziszttal vezette a vendég zöldeket, Payton Pritchard hat sikeres triplára építette fel 30 pontos produkcióját.
A Lakersben Luka Doncic 25, a karrierje 1600. alapszakasz-mérkőzését játszó LeBron James 20 pontot ért el. James még egy mutatóját kikerekítette: elérte 43 000. NBA-pontját (szintén alapszakaszi adat).
Jobb eredményt érdemelt volna a Lakers-közösség ezen a napon, hiszen most avatták fel a csapat legendás edzője, Pat Riley szobrát két másik halhatatlan, Kareem Abdul-Jabbar és Magic Johnson emlékműve között. Riley játékosként lett először bajnok a Lakersszel (1972), másodszor segédedzőként (1980), majd négyszer immár a legendás Showtime Lakers „keresztapjaként”, azaz vezetőedzőjeként. Riley 80 évesen is aktív, a Miami Heat elnöki posztját tölti be immár 1995 óta (vezetőedzőként ötödik NBA-bajnoki címét a floridaiakkal nyerte 2006-ban).
Az Oklahoma még mindig vár Shai Gilgeous-Alexander és Jalen Williams felépülésére, de persze nem ölbe tett kézzel: a vezérek árnyékából előlépők derék munkát végeznek. A Cleveland hetes győzelmi szériával érkezett a bajnok otthonába, csakhogy korán jelentős hátrányba került, és nem tudott fordítani. A hazaiaknál Isaiah Joe hat triplát behajítva 22 pontig jutott, Cason Wallace 20 ponttal és 10 assziszttal zárt, Chet Holmgren 17 pontot és 15 lepattanót tett be a közösbe, a Cavsben Donovan Mitchell, James Harden és Sam Merrill 20-20 pontot jegyzőkönyvezett.
A Golden State a hosszú időre harcképtelen Jimmy Butler mellett Stephen Curryre és Kristaps Porzingisre sem számíthatott, sőt a kezdés előtt nem sokkal kidőlt Draymond Green is – és jött Nikola Jokics csapata... Nos, a szerb óriás leszállította idénybeli 19. tripla dupláját (25 pont, 20 lepattanó, 12 assziszt), Jamal Murray is eljutott 21 pontig, de az erőfeszítéseik csak arra voltak elegendők, hogy a második félidőben a Denver egy időre átvegye a vezetést. A Warriorsban azonban maradt lendület, és 19–8-as finissel végleg visszaszerezte az előnyt. Moses Moody 23, DeAnthony Melton 20 ponttal zárt a hazaiaknál, Al Horford hat hármast bevágva 22-ig jutott, míg a kis híján tripla dupláig jutó Brandin Podziemski (18, 15, 9) az utolsó öt percben szerzett 12 pontjával a hajrá főszereplője volt.
Az Indiana éppen a megfelelő ellenfél volt, a Dallas nagy munkával végre megszakította tízes vereségszériáját. A Mavs soraiban hatan jutottak el legalább tíz pontig, a legtovább Khris Middleton (25), az egyvégtében harmadszor vesztő Pacersben Pascal Siakam 30-cal zárt.
Négy kudarc után a Philadelphia is nyert, a Minnesota elleni sikerből Tyrese Maxey 39 ponttal vette ki a részét. A Sixers 21 triplát vágott be, ezekből a legtöbb (6) VJ Edgecombe (24) neve mellé került, de Maxey is bedobott négyet.
LaMelo Ball még hatékonyabb volt távolról, 15 triplakísérletéből tíz bement (karriercsúcs), 37 pontja győzelmet ért a két vereségből érkező Charlotte-nak a Washington otthonában.
A fenti csapatokkal ellentétben a Chicagónak nem sikerült megállnia a lejtőn, a Bulls sorozatban a kilencedik vereségét emészti – ezúttal a Karl-Anthony Towns (28 pont, 11 lepattanó) húzta New York mondott ítéletet felette.
Az orlandói Desmond Bane és Kawhi Leonard (Clippers) pontpárbaját utóbbi nyerte meg 37–36-ra, de a meccset nagy csatában a Magic húzta be. Az utolsó pillanatban hazai részről Bennedict Mathurin (21 pont, kilenc lepattanó, öt gólpassz) elengedett egy kétségbeesett triplakísérletet, de az már nem ment be.
Az Atlanta a végjátékhoz közeledve 11 pontos hátrányban volt, de elképesztő, 24–2-es meccszárással legyűrte a Brooklynt. Jalen Johnson a 26 pontjából 14-et az utolsó negyedben szerzett.
A Toronto a 32 pontos Immanuel Quickly vezérletével nagyon simán nyert Milwaukee-ban, míg a Portland annak ellenére is felülmúlta a tartalékos Phoenixet, hogy fő pontfelelőse, Deni Avdija már az első percben kiszállni kényszerült kiújuló derékfájdalma miatt. Donovan Clingan és Jerami Grant 23-23 ponttal segítette nyerni a Blazerst.
NBA, ALAPSZAKASZ
Oklahoma City Thunder–Cleveland Cavaliers 121–113
Atlanta Hawks–Brooklyn Nets 115–104
Golden State Warriors–Denver Nuggets 128–117
Milwaukee Bucks–Toronto Raptors 94–122
Indiana Pacers–Dallas Mavericks 130–134
Washington Wizards–Charlotte Hornets 112–129
Los Angeles Lakers–Boston Celtics 89–111
Minnesota Timberwolves–Philadelphia 76ers 108–135
Chicago Bulls–New York Knicks 99–105
Phoenix Suns–Portland Trail Blazers 77–92
Los Angeles Clippers–Orlando Magic 109–111