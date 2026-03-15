Dupla nulla a McLarennél – Norris és Piastri sem tudott elrajtolni Kínában

A konstruktőri és az egyéni világbajnoki címet 2025-ben megszerző McLaren mindössze egy ötödik helyet tud felmutatni két nagydíj leforgása után. A címvédő Lando Norris neve mellett 15 pont szerepel, míg Oscar Piastrié mellett 3 – azt is a sprintversenyen szedte össze, mert sem Ausztráliában, sem Kínában nem tudott elrajtolni.

Míg előbbi helyszínen önhibából nem tudott felállni a rajtrácsra, ezúttal a technika ördöge fogott ki rajta és csapattársán is. Noha mindkét autó esetében elektronikai gond adódott az erőforrás oldalán, két eltérő probléma jelentkezett. „A motorban elektromos hiba lépett fel, de ez eltért Lando problémájától. Nagyon sajnálatos, hogy mindkettőnknek gondja adódott, de ennél többet egyelőre nem tudunk, nyilvánvaló csalódást keltő.”

„Meg kell próbálnunk tanulságokat levonni a futam megnézéséből, és annyit kell dolgoznunk Japán előtt, amennyit csak tudunk. Nyilvánvalóan bosszantóak voltak a mai problémák, de ezzel egy időben tisztában vagyunk vele, hogy sok munka vár még ránk, hogy javítsuk a teljesítményt, így erre fogunk összpontosítani.”

Norrisnál a bokszutcanyitás előtt észlelte a bajt a McLaren. „Őszintén szólva nem sokat tudok mondani, csak annyit, hogy valami miatt be sem tudtuk indítani az autót. Ennyi, ez minden, amit jelenleg tudok. Még mindig próbálják kideríteni, hogy mi is történt valójában, és miért nem működik úgy, ahogyan kellene. Természetesen frusztráló, hogy ilyen hosszú utat tettünk meg, rengeteg erőfeszítést tettünk bele, nemcsak én, hanem az egész csapat is, és még csak el sem tudtunk indulni a versenyen. Ez elég csalódást keltő.”

„Egyszerűen szerencsétlenek voltunk, idegesítő, de semmit sem tudunk tenni. Ki kell javítanunk a hibákat, és mindent meg kell tennünk, hogy ez ne fordulhasson újra elő, és a következő versenyre kell összpontosítanunk.”

A McLaren elnézést kért a versenyzőitől és a szurkolóktól a Kínai Nagydíjon történtek miatt: „Azért jöttünk ide, hogy versenyezzünk, de a technikai hibák ezt nem tették lehetővé. Ez rendkívül frusztráló és kiábrándító a csapat, a versenyzők, a technikai és kereskedelmi partnereink, valamint a szurkolóink számára. Sajnáljuk. Össze fogjuk szedni magunkat. Ki fogjuk elemezni ezeket a technikai gondokat, és Japánban újra próbálkozunk majd.”

KÍNAI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Kimi Antonelli olasz Mercedes 2. George Russell brit Mercedes 5.515 mp h. 3. Lewis Hamilton brit Ferrari 25.267 mp h. 4. Charles Leclerc monacói Ferrari 28.894 mp h. 5. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 57.268 mp h. 6. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 59.647 mp h. 7. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1:20.588 p h. 8. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 1:27.247 p h. 9. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1 kör h. 10. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1 kör h. 11. Nico Hülkenberg német Audi 1 kör h. 12. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1 kör h. 13. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 1 kör h. 14. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1 kör h. 15. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1 kör h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Max Verstappen holland Red Bull-Ford 45 feladta Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 32 feladta Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 9 feladta Lando Norris brit McLaren-Mercedes 0 nem indult Gabriel Bortoleto brazil Audi 0 nem indult Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 0 nem indult Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 0 nem indult

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. George Russell 1 2 3 51 2. Kimi Antonelli 1 2 3 47 3. Charles Leclerc – 1 3 34 4. Lewis Hamilton – 1 3 33 5. Oliver Bearman – – 3 17 6. Lando Norris – – 2 15 7. Pierre Gasly – – 2 9 8. Max Verstappen – – 1 8 9. Liam Lawson – – 2 8 10. Isack Hadjar – – 1 4 10. Arvid Lindblad – – 1 4 12. Oscar Piastri – – 1 3 13. Carlos Sainz – – 1 2 14. Gabriel Bortoleto – – 1 2 15. Franco Colapinto – – 1 1