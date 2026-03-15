Dupla nulla a McLarennél – Norris és Piastri sem tudott elrajtolni Kínában

H. L.H. L.
2026.03.15. 19:11
A címvédő Norris vasárnap a garázst sem tudta elhagyni (Fotó: AFP)
verseny F1 Kínai Nagydíj McLaren Formula–1 Lando Norris Oscar Piastri
A Formula–1-es McLaren egyik versenyzője, Lando Norris és Oscar Piastri sem tudott elrajtolni a Kínai Nagydíj versenyén. Két különböző technikai probléma okozta a leállásukat.

A konstruktőri és az egyéni világbajnoki címet 2025-ben megszerző McLaren mindössze egy ötödik helyet tud felmutatni két nagydíj leforgása után. A címvédő Lando Norris neve mellett 15 pont szerepel, míg Oscar Piastrié mellett 3 – azt is a sprintversenyen szedte össze, mert sem Ausztráliában, sem Kínában nem tudott elrajtolni.

Míg előbbi helyszínen önhibából nem tudott felállni a rajtrácsra, ezúttal a technika ördöge fogott ki rajta és csapattársán is. Noha mindkét autó esetében elektronikai gond adódott az erőforrás oldalán, két eltérő probléma jelentkezett. „A motorban elektromos hiba lépett fel, de ez eltért Lando problémájától. Nagyon sajnálatos, hogy mindkettőnknek gondja adódott, de ennél többet egyelőre nem tudunk, nyilvánvaló csalódást keltő.”

„Meg kell próbálnunk tanulságokat levonni a futam megnézéséből, és annyit kell dolgoznunk Japán előtt, amennyit csak tudunk. Nyilvánvalóan bosszantóak voltak a mai problémák, de ezzel egy időben tisztában vagyunk vele, hogy sok munka vár még ránk, hogy javítsuk a teljesítményt, így erre fogunk összpontosítani.”

Norrisnál a bokszutcanyitás előtt észlelte a bajt a McLaren. „Őszintén szólva nem sokat tudok mondani, csak annyit, hogy valami miatt be sem tudtuk indítani az autót. Ennyi, ez minden, amit jelenleg tudok. Még mindig próbálják kideríteni, hogy mi is történt valójában, és miért nem működik úgy, ahogyan kellene. Természetesen frusztráló, hogy ilyen hosszú utat tettünk meg, rengeteg erőfeszítést tettünk bele, nemcsak én, hanem az egész csapat is, és még csak el sem tudtunk indulni a versenyen. Ez elég csalódást keltő.”

„Egyszerűen szerencsétlenek voltunk, idegesítő, de semmit sem tudunk tenni. Ki kell javítanunk a hibákat, és mindent meg kell tennünk, hogy ez ne fordulhasson újra elő, és a következő versenyre kell összpontosítanunk.”

A McLaren elnézést kért a versenyzőitől és a szurkolóktól a Kínai Nagydíjon történtek miatt: „Azért jöttünk ide, hogy versenyezzünk, de a technikai hibák ezt nem tették lehetővé. Ez rendkívül frusztráló és kiábrándító a csapat, a versenyzők, a technikai és kereskedelmi partnereink, valamint a szurkolóink számára. Sajnáljuk. Össze fogjuk szedni magunkat. Ki fogjuk elemezni ezeket a technikai gondokat, és Japánban újra próbálkozunk majd.”

KÍNAI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Kimi AntonelliolaszMercedes  
2.George RussellbritMercedes

5.515 mp h.

 
3.Lewis HamiltonbritFerrari

25.267  mp h.

 
4.Charles LeclercmonacóiFerrari

28.894  mp h.

 
5.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari

57.268  mp h.

 
6.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes

59.647  mp h.

 
7.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1:20.588 p h. 
8.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1:27.247 p h. 
9.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1 kör h. 
10.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1 kör h. 
11.Nico HülkenbergnémetAudi1 kör h. 
12.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1 kör h. 
13.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1 kör h. 
14.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1 kör h. 
15.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1 kör h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Max VerstappenhollandRed Bull-Ford45feladta
 Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda32feladta
 Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda9feladta
 Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes0nem indult
 Gabriel BortoletobrazilAudi0nem indult
 Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes0nem indult
 Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes0nem indult

 

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. George Russell12351
2. Kimi Antonelli12347
3. Charles Leclerc1334
4. Lewis Hamilton1333
5. Oliver Bearman317
6. Lando Norris215
7. Pierre Gasly29
8. Max Verstappen18
9. Liam Lawson28
10. Isack Hadjar14
10. Arvid Lindblad14
12. Oscar Piastri13
13. Carlos Sainz12
14. Gabriel Bortoleto12
15. Franco Colapinto11

 

KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes98
2. Ferrari67
3. McLaren-Mercedes18
4. Haas-Ferrari17
5. Red Bull-Ford12
6. Racing Bulls-Ford12
7. Alpine-Mercedes10
8. Williams-Mercedes2
9. Audi2
10. Cadillac-Ferrari0
11. Aston Martin-Honda0

 

19. KÍNAI NAGYDÍJ
MÁRCIUS 13., PÉNTEK
Szabadedzés1. Russell 1:32.741
Sprintidőmérő1. Russell 1:31.520
MÁRCIUS 14., SZOMBAT
Sprintverseny1. Russell, 2. Leclerc, 3. Hamilton
Időmérő1. Antonelli 1:32.064
MÁRCIUS 15., VASÁRNAP
A verseny1. Antonelli, 2. Russell, 3. Hamilton
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Japán Nagydíj, Szuzukamárcius 29., 7.00
Miami Nagydíj, Miamimájus 3., 22.00
Kanadai Nagydíj, Montrealmájus 24., 22.00

 

 

