Asztalitenisz: András Csaba a döntőért játszik Varasdon

András Csaba valamint a Szántosi Dávid, Varga Botond páros is szépen menetelt Varasdon, a WTT-sorozat feeder besorolású versenyén. Szántosiék még szombaton, a főtábla első fordulójában dél-koreai kettőst búcsúztattak, majd vasárnap a szlovén Deni Kozul, Peter Hribar duót is legyőzték, ám a legjobb négy között az egy fordulóval korábban az András Csaba, Ivor Ban magyar, horvát egységet búcsúztató francia Esteban Dorr, Florian Bourras páros már túl nagy falatnak bizonyult, így a magyar kooperáció bronzéremmel zárta a versenyt. Egyesben a mieink közül a főtáblán csak András Csabára kellett figyelnünk, s volt is miért, hiszen előbb a dél-koreai Vu Hjong Gjut, majd a második helyen kiemelt spanyol Alvaro Roblest is kiejtette, ezzel bejutott az elődöntőbe, ahol hétfőn az ugyancsak spanyol, Juan Pérez ellen áll asztalhoz.

ASZTALITENISZ

WTT-SOROZAT, FEEDER VARASD

Férfiak. Egyes. Nyolcaddöntő

András Csaba–Vu Hjong Gju (dél-koreai) 3:2 (–10, –8, 3, 6, 9)

Negyeddöntő

András–Robles (spanyol) 3:2 (8, 5, –9, –7, 10)

Páros. Negyeddöntő

Dorr, Bourrass (francia)–András, Ban 3:1 (–6, 4, 5, 6)

Szántosi Dávid–Varga Botond–Kozul, Hribar (szlovén) 3:1 (5, –9, 9, 11)

Elődöntő

Dorr, Bourras–Szántosi, Varga 3:0 (5, 12, 3)