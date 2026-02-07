Hall of Shame – Bodnár Zalán publicisztikája

A Super Bowl hetében vagyunk, vasárnap jön az amerikai futball és az amerikai sportélet legnagyobb ünnepe, az NFL nagydöntője a San Francisco melletti Santa Clarából. Ilyenkor már minden híradásnak a bejutó csapatokkal, az esélyekkel, a Super Bowl hetében esedékes all star mérkőzéssel, a Pro Bowllal vagy az alapszakasz ilyenkor bejelentett díjazottjaival kellene foglalkoznia. Ehelyett egy Hall of Fame (Hírességek Csarnoka)-tagság az amerikai sportvilág legforróbb, legnagyobb vihart kavaró témája. Pontosabban: egy elmaradt tagság.

Merthogy megtörtént az az elképzelhetetlen skandalum, hogy első jelölését nem váltotta tagságra minden idők legsikeresebb edzője, a vezetőedzőként a New England Patriotsszal hatszoros, korábban a New York Giants védőkoordinátoraként kétszeres Super Bowl-győztes Bill Belichick. Csak hogy kissé rávilágítsunk pályafutása eredményességére: övé a valaha volt legtöbb Super Bowl-győzelem (8), a legtöbb Super Bowl-győzelem vezetőedzőként (6), a legtöbb Super Bowl-részvétel (12), a legtöbb győzelem a rájátszásban vezetőedzőként (31) és a legtöbb divíziógyőzelem (17) is. Ha az alapszakaszt és a rájátszást is beleszámoljuk, akkor 333 győztes meccsénél csak a magyar származású edzőlegendának, Don Shulának van épphogy több (347). Vagy csak elég belegondolni abba a ténybe, hogy Belichicknek több Vince Lombardi-trófeája van, mint a liga bármely csapatának… A Hall of Fame-nek ez idáig 29 edző a tagja, de a mindannyiuknál eredményesebb és sikeresebb Belichick egyelőre nem lehet, mert az illetékes bizottságtól az 50-ből a szükséges 40 helyett csak 39 szavazatot kapott, így egy évet még biztosan várnia kell a mellszobrára és az ikonikus aranyszínű zakóra.

Különösen a New England Patriots szurkolói lehetnek kiakadva – teljes joggal. Egyrészt mert korábbi edzőjük nem kapta meg azonnal a rangos elismerést, másrészt mert ez az ügy elvonja kissé a figyelmet jelenlegi csapatukról is, amely csodát csodára halmozott az idényben, az előző évadbeli 4–13-as győzelem-vereség mutatója (amellyel a 32 csapatos liga negyedik legrosszabb együttese volt az övék) után főnixmadárként újjászületve. Az új vezetőedző, a csapat korábbi védőjátékosaként háromszoros bajnok Mike Vrabel irányítása alatt nemcsak hogy legendás irányítója, Tom Brady 2020-as távozása után újra rájátszásmeccset nyert a Boston melletti együttes, hanem 14–3-as alapszakasz után általános megdöbbenésre bemasírozott a nagydöntőbe másodéves irányítójának, Drake Maye-nek, de még inkább remeklő védelmének köszönhetően.

A Hall of Fame-tagságnak az amerikai sportkultúrában elmondhatatlanul nagy kultusza van. Aki taggá válik, annak örökre a nevéhez tapad a „Hall of Famer” mint állandó, eposzi jelző. Nem is nagyon lehet mihez hasonlítani az európai sportéletben, nagyjából olyan, mint amikor régen – amikor még volt rangja az ilyen mérkőzéseknek – valaki világválogatott futballista volt.

Az Ohio állambeli Cantonban – ahol 1920-ban egy autókereskedésben megalapították az NFL-t – található maga az 1963-ban megnyitott Profi Futball Hírességek Csarnoka épülete. Jelenleg 382 tagja van, minden évben legalább négy, legfeljebb kilenc új tagot (játékost, edzőt, sportvezetőt, tulajdonost) választanak be. Mivel Amerikáról van szó, nem csoda, hogy a játékoskiválasztó börzéhez (draft) vagy a nyári edzőtáborozáshoz (Hard Knocks című realitysorozat) hasonlóan a Hírességek Csarnokába választásból is izgalmas, többfordulós show-műsort faragtak a liga korifeusai. A Senior Committee nevű bizottság jelöl egy játékost a régi időkből, olyat, aki legalább 25 éve visszavonult már. A többi, legalább öt éve visszavonuló játékosok beválasztásáról pedig hosszadalmas, többlépcsős szavazási rendszerben voksolnak. Bárki jelölhet bárkit írásban (klasszikus levélben vagy e-mailben), a jelöltek listáját pedig márciusban, szeptemberben és októberben is szűkítik, mielőtt kialakul az „elődöntő” mezőnye, amelyben 15 játékos kap helyet. Itt újabb két forduló következik, előbb tíz-, majd öttagúra szűkítik a névsort.

A jelölteket egy legalább 48, legfeljebb 50 tagú bizottság (Selection Committee) választja ki, amely nagyrészt a média képviselőiből áll. Minden város, amelyben NFL-csapat működik, egy-egy képviselőt küld a helyi médiából a bizottságba, a két-két csapatot is felvonultató New York és Los Angeles kettőt-kettőt. De vannak „külsős” tagok, és a Profi Futballszakírók Szövetsége (PFWA) is delegál képviselőt a bizottságba. Minden bizottsági tag igennel vagy nemmel szavaz minden jelöltre, és a bekerüléshez legalább 80 százalékos támogatottság kell, a pontos szavazatszám az az évi részvételi létszámtól függően változhat. Az NFL egyéb szereplői (edzők, tulajdonosok, sportigazgatók) közül pedig legalább egyet, legfeljebb hármat jelöl minden évben az úgynevezett Contributors Committee.

Nos, ez a bizottság áll most nemzeti össztűz alatt, szokatlan egységbe kovácsolva az egyébként jó ideje már meglehetősen kettészakadt amerikai társadalmat. A botrány akkora, hogy sokan már szójátékkal élve Hall of Shame-re (a shame jelentése: szégyen) keresztelték át az eddig nagy becsben tartott intézményt.

A Contributors (közreműködő) kategóriájában a többinél jóval rugalmasabb szabályrendszer működik, az edzőknél néhány éve bevezettek egy olyan módosítást, hogy öt helyett már egy évvel azután is jelöltté lehet válni, hogy az illető szakember távozott az NFL-ből. Ennek jegyében lehetett máris jelölt a 73 éves, horvát származású Belichick, aki a 2023-as idény végén távozott a New Englandtől, egy évig nem edzősködött, a 2025-ös idénytől pedig az egyetemi bajnokságban (NCAA) szereplő North Carolina Tar Heels vezetőedzője.

Amint nyilvánosságra került a sokkoló hír, hogy elsőre nem választották be a Hírességek Csarnokába, azonnal megindultak a találgatások – és születtek összeesküvés-elméletek – arról, mégis miként lehetséges ez. Belsős információk szerint a korábbi buffalói vezérigazgató (a Buffalo Bills épp a Patriots csoportriválisa), a 2015 óta Hírességek Csarnoka-tag Bill Polian volt az, aki meggyőzte a bizottság egyes tagjait arról, hogy a 2007-es „Spygate” miatt Belichick kapjon egy év „büntetést”. A Patriotsot akkor azzal vádolták, hogy levideózza az ellenfelek kézjelzéseit, így próbálva kitalálni, azok milyen játékhívásra készülnek. Polian tagadta a vádakat, de arra a kérdésre, hogy akkor ő igennel vagy nemmel szavazott-e, így felelt: „Nem emlékszem.” Mivel Polian annak a Buffalo Billsnek volt a vezérigazgatója, amely az 1990-es években négyszer egymás után is Super Bowlba jutott, ám példátlan módon mind a négyet elbukta és továbbra sincs egyetlen bajnoki címe sem, nem csoda, hogy Amerikában felerősödtek azok a hangok, hogy a Hall of Fame-bizottság valójában megkeseredett, bosszúvágyó vesztesek gyülekezete. Ezt támasztja alá a néhány nappal későbbi hír is, mely szerint a Patriots tulajdonosa, aki a modern éra legsikeresebb franchise-tulajdonosa, ugyancsak nem került be a Hall of Fame-be, ő is először volt finalista a „Contributors” kategóriában.

Mindenesetre a szavazók kicsinyessége visszaütött, most az is Bill Belichick, a „Sötét Nagyúr” oldalán áll, aki eddig nem kedvelte. Korábbi (J. J. Watt) és jelenlegi (Patrick Mahomes) NFL-sztárok fejezték ki értetlenségüket, a Hírességek Csarnoka-tag edző, Jimmy Johnson pedig egyenesen „s…fejeknek” nevezte a bizottság tagjait, sőt, bevallotta, hogy annak idején ő és mindenki más is próbálkozott hasonló trükkökkel, mint amilyenek a Spygate-ben vádpontként szerepeltek, úgyhogy erre hivatkozni szánalmas. Mint ahogy arra is, hogy Belichicknek olyan irányítója volt, mint Tom Brady, hiszen klasszis irányító nélkül ebben a sportágban szinte senki sem tud bajnokságot nyerni.

Nem tudjuk, az öreg rókát mennyire rázta meg a dolog, mindenesetre a rá jellemző humorral másnap kiposztolt magáról egy fotót, amelyen a két kezén ott van mind a nyolc aranygyűrű… A mémgyárosok is lubickolnak, ez a kedvencem: „Ha tudott várni 49 évet arra, hogy a barátnője megszülessen, akkor ez az egy év már semmiség neki.” Merthogy a 73 éves edzőnek 24 éves a jelenlegi kedvese, Jordon Hudson.

Belichick amúgy nagy kópé, egyik évben, amikor a játékosbörze élő tv-s közvetítésében odakapcsoltak a Patriots draftszobájába, Belichick helyén a kutyája, egy husky ült a monitorja előtt. Ha jövőre végre elkerülhetetlenül beválasztják a Hall of Fame-be, nem lepne meg, ha a méltatlan bánásmód viszonzásaként maga helyett a kutyust küldené a ceremóniára…

