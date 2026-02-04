Tíz jégkorongozó, akire érdemes figyelni Milánóban
Nem nagy meglepetés, listánkon hemzsegnek az NHL-es játékosok, a tengerentúli bajnokságból érkezők a legutóbbi két téli olimpián nem vehettek részt, ám két éve február elején a nemzetközi szövetség és az NHL vezetősége megegyezett egymással a visszatérésükről. Ez pedig azt jelenti, hogy az NHL-ből érkezők túlnyomó többségének ez lesz a debütálása a téli olimpián, először láthatjuk a legnagyobb sztárokat a jégen – még akkor is, ha az oroszok és a fehéroroszok hiányoznak majd.
Listánkon az elsők között szerepelne a Tampa Bay Lightning élő pontgyára, Nikita Hucserov, akit éppen a napokban választottak meg január legjobbjának, miután 13 mérkőzésen elképesztő, 31 pontot (9 gól, 22 gólpassz) gyűjtött össze. Vagyis nem túlzás kijelenteni, messze a liga legjobb formában lévő csatára, csak hát, Hucserov orosz, az meg mostanában nem jelent olimpiai szereplést.
Aki viszont ott lesz és érdemes is rá figyelni, az David Pastrnák, aki januárban Hucserov mögött a második legjobb teljesítményt nyújtotta az NHL-ben. A Boston Bruins cseh szélsője, aki 14 januári mérkőzésén ugyan csupán öt gólt szerzett, ám 25 pontot szedett össze – vagyis kiosztott mellé 20 gólpasszt. A csehek NHL-klasszisa pályafutása legjobb éveiben jár, 29 éves, 2024-ben hazai közönség előtt lett világbajnok, ebben az idényben pedig egyelőre a hatodik az NHL kanadai táblázatán 70 ponttal. Olimpián korábban még nem szerepelt, de az alapján, amit az elmúlt években láthattunk tőle, még a bivalyerős cseh válogatottnak is húzóembere lehet Milánóban.
Kis túlzással a komplett kanadai válogatottat felsorolhatnánk összeállításunkban, amit nyilván nem teszünk meg, de azért néhány játékosuk mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Ott van például Sidney Crosby, aki a Pittsburgh Penguinstől érkezve azon kevesek közé tartozik, akinek jelentős olimpiai tapasztalata van – naná, hiszen kétszeres bajnok, tagja volt a 2010-ben győztes, négy év múlva címet védő juharleveles brigádnak. Crosby nem akármilyen koronát tehetne fel a pályafutására egy esetleges újabb bajnoki címmel. Kanadai férfi jégkorongozó eddig még nem szerzett három olimpiai aranyat, most viszont mindjárt lehet belőlük kettő is, merthogy a „főpingvin” mellett a Los Angeles Kings elnyűhetetlen hátvédje, Drew Doughty is harmadszor lehet bajnok.
Ehhez pedig nagyban hozzájárulhat, hogy az NHL pont- és góllistája élén egyaránt kanadai áll: Nathan MacKinnon és Connor McDavid egyaránt kirobbanó formában várja a tornát. Előbbi 40 góllal vezeti a mesterlövészek rangsorát, utóbbi 61 assziszttal az előkészítők és 95 pontjával a pontszerzők sorában áll az élen.
Szintén figyelemre érdemes volna McDavid edmontoni csapattársa, Leon Draisaitl, ám az évi 16.5 millió dolláros alapfizetéssel a világ legjobban kereső hokisának számító német szélső egy héttel az olimpia kezdete előtt megsérült. A 30 éves klasszis – az NHL történetének első német pontkirálya – a pénteken kezdődő olimpia megnyitóján az egyik zászlóvivő lenne. Draisaitl a mostani idényben 53 mérkőzésen 78 pontnál jár (27 gól, 51 gólpassz), míg NHL-es pályafutása során alapszakaszban 843 találkozón 1034 pont (426, 608), a rájátszásban pedig 96 összecsapáson 141 egység (52, 89) áll a neve mellett, s vele nem csak ezen számok miatt lehetnek nagyobb reményei a németeknek.
A svédeknél a Buffalónál szereplő védőre, Rasmus Dahlinra érdemes ügyelni, aki 25 éves kora ellenére a klasszikus mindenes megtestesítője. Kiválóan védekezik, nagyszerűen fedezi a korongot, miközben pedig olyan irányítói, játékszervezési képességek birtokában is van, amivel a támadóharmadban sem jön zavarba. Utóbbit mutatja, hogy védő létére 48 mérkőzésén 42 pontot (11+31) gyűjtött, védőmunkáját mutatja a 63 blokkolt lövés, a 46 ütközés, valamint 19 korongszerzés. Nem véletlen számoltak vele is, mint aki esélyes az idény legjobb védőjének járó elismerés begyűjtésére az előző szezon végén.
Az olimpiai bajnok finneknél „súlyos örökséggel” érkezik a Kapanen család legifjabb képviselője, a 22 éves Oliver, merthogy az ő családjánál nagyobb hokisfamília kevés van Finnország-szerte – és ez még akkor is igaz, ha az ifjú Oliver éppenséggel a szomszédban, Svédországban született. Oliver nagyapja és édesapja is profi hokis volt hazájában, nagybátyja Sami 1995-ben világbajnok volt, és 25 évet játszott az NHL-ben, unokatestvére, Kasperi meg az Edmontonban játszik – és akkor a család finn ligákban megforduló további tagjait nem is említettük. A manapság már a Montreal Canadiensben szereplő Oliver a tavalyelőtti világbajnokságon játszott először a felnőttválogatottal világversenyen, ahol hat góljával rögtön csapata legeredményesebbje lett. Az idény elején meg is szerezte első gólját az NHL-ben, jelenleg 17 találatnál jár, amivel a Canadiens negyedik legjobbja.
Ha már a fiatal montreali hokisnál járunk, meg kell említeni az előző olimpián valósággal berobbanó Juraj Slafkovskyt, aki 17 évesen Pekingben hét góljával a torna gólkirályi címét megszerezve segítette Szlovákiát az első olimpiai érméhez. Később az az évi világbajnokságon már a gólpasszokkal sem maradt adós, nyolc meccsen kilenc pontot szerzett, amiből hat előkészítésből származott. A még mindig szemtelenül fiatal kassai születésű Slafkovsky az elmúlt négy idényben a Canadiensnél több mint 250 bajnokin lépett jégre, és több mint 150 pontot szerzett, de valahogy a válogatott tornákon rendre megtáltosodik, meccsenkénti pontátlagot hozva. S ha most is így tesz, újabb nagy eredményekre vezetheti a szlovák csapatot.
Az amerikaiaknál is egy fiatalra érdemes figyelni: a 2002 augusztusában született Brock Faber fiatal kora ellenére – Peking után – már második olimpiájára készül. Az igazi áttörést a 2023–2024-es idény jelentette neki: januárban a hónap legjobb újoncának választották meg; az alapszakaszban 8 gólja mellé 39 gólpasszt jegyzett; 47 pontjával az újoncok között a második helyen zárt a pontlistán; az elsőévesek közül mindenkinél több időt töltött a jégen átlagosan meccsenként; jelölték is az idény újonca díjra, és bekerült az idény újonccsapatába is. Ezek alapján nem csoda, hogy 2024 nyarán a korábbi belépő szintű, három évre szóló szerződése helyett a Wild meg is kínálta egy nyolc évre szóló, 68 milliós fizetést (évenként több mint nyolcmillió dollárt) biztosító új szerződéssel.
A férfiak tornájával szemben a nőknél viszonylag könnyen megjósolható, hogy Kanada és az Egyesült Államok játssza majd a döntőt – az olimpiák történetében egyszer, húsz éve éppen Olaszországban Svédország odafurakodott a fináléba az amerikaiak kárára, míg a világbajnokságoknál a finnek 2019-ben túrták ki a döntőből Kanadát. S ennyi, az összes többi döntőt – 29-et az eddigi 31-ből – a két nagyhatalom vívta egymás között.
Éppen ezért mondjuk, hogy a Minnesota Frost csatára, Taylor Heise kulcsszereplő lehet abban, hogy az USA letaszítsa az olimpiai trónról Kanadát. A háromszoros olimpiai bajnok Marie-Philip Poulin és társai nyilván ennek megakadályozásáért lépnek jégre, de a tavalyi vb-döntőben elszenvedett 4–3-as hosszabbításos vereség a bizonyíték: Kanada sem verhetetlen. Abban a fináléban Heise gólt lőtt, és a mindent eldöntő találat előtt gólpasszt is adott. Még csak 25 éves, az idényben holtversenyben klubcsapata házi pontkirálynője 16 egységgel a PWHL-ben, ráadásul még sosem szerepelt olimpián, így a motivációjával minden bizonnyal nem lesz gond.
JÉGKORONGTORNA
A PROGRAM
Február 5. Nők. A-csoport: Egyesült Államok–Csehország, 16.40. Finnország–Kanada 21.10. B-csoport: Svédország–Németország, 12.10. Olaszország–Franciaország, 14.40
Február 6. Nők. A-csoport: Csehország–Svájc, 14.40. B-csoport: Franciaország–Japán, 12.10
Február 7. Nők. A-csoport: Egyesült Államok–Finnország, 16.40. Svájc–Kanada, 21.10. B-csoport: Németország–Japán, 12.10. Svédország–Olaszország, 14.40
Február 8. Nők. A-csoport: Csehország–Finnország, 21.10. B-csoport: Franciaország–Svédország, 16.40
Február 9. Nők. A-csoport: Svájc–Egyesült Államok, 20.40. Csehország–Kanada, 21.10. B-csoport: Japán–Olaszország, 12.10. Németország–Franciaország, 16.40
Február 10. Nők. A-csoport: Kanada–Egyesült Államok, 20.10. Finnország–Svájc, 21.10. B-csoport: Japán–Svédország, 12.10. Olaszország–Németország, 16.40
Február 11. Férfiak. B-csoport: Szlovákia–Finnország, 16.40. Svédország–Olaszország, 21.10
Február 12. Férfiak. A-csoport: Svájc–Franciaország, 12.10. Csehország–Kanada, 16.40. C-csoport: Lettország–Egyesült Államok, 21.10. Németország–Dánia, 21.10
Február 13. Férfiak. A-csoport: Franciaország–Csehország, 16.40. Kanada–Svájc, 21.10. B-csoport: Finnország–Svédország, 12.10. Olaszország–Szlovákia 12.10. Nők. Negyeddöntő, 16.40 és 21.10
Február 14. Férfiak. B-csoport: Svédország–Szlovákia, 12.10. Finnország–Olaszország, 16.40. C-csoport: Németország–Lettország, 12.10. Egyesült Államok–Dánia, 21.10. Nők. Negyeddöntő, 16.40 és 21.10
Február 15. Férfiak. A-csoport: Svájc–Csehország, 12.10. Kanada–Franciaország, 16.40. C-csoport: Dánia–Lettország, 19.10. Egyesült Államok–Németország, 21.10
Február 16. Nők. Elődöntők, 16.40. és 21.10
Február 17. Férfiak. Rájátszáskvalifikáció, 12.10., 16.40. és 21.10
Február 18. Férfiak. Negyeddöntő, 12.10., 16.40., 18.10. és 21.10
Február 19. Nők. A 3. helyért, 14.40. Döntő, 19.10
Február 20. Férfiak. Elődöntő, 16.40. és 21.10
Február 21. Férfiak. A 3. helyért, 20.40
Február 22. Férfiak. Döntő, 14.10