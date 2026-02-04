Tíz jégkorongozó, akire érdemes figyelni Milánóban

Aki viszont ott lesz és érdemes is rá figyelni, az David Pastrnák, aki januárban Hucserov mögött a második legjobb teljesítményt nyújtotta az NHL-ben. A Boston Bruins cseh szélsője, aki 14 januári mérkőzésén ugyan csupán öt gólt szerzett, ám 25 pontot szedett össze – vagyis kiosztott mellé 20 gólpasszt. A csehek NHL-klasszisa pályafutása legjobb éveiben jár, 29 éves, 2024-ben hazai közönség előtt lett világbajnok, ebben az idényben pedig egyelőre a hatodik az NHL kanadai táblázatán 70 ponttal. Olimpián korábban még nem szerepelt, de az alapján, amit az elmúlt években láthattunk tőle, még a bivalyerős cseh válogatottnak is húzóembere lehet Milánóban.

Kis túlzással a komplett kanadai válogatottat felsorolhatnánk összeállításunkban, amit nyilván nem teszünk meg, de azért néhány játékosuk mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Ott van például Sidney Crosby, aki a Pittsburgh Penguinstől érkezve azon kevesek közé tartozik, akinek jelentős olimpiai tapasztalata van – naná, hiszen kétszeres bajnok, tagja volt a 2010-ben győztes, négy év múlva címet védő juharleveles brigádnak. Crosby nem akármilyen koronát tehetne fel a pályafutására egy esetleges újabb bajnoki címmel. Kanadai férfi jégkorongozó eddig még nem szerzett három olimpiai aranyat, most viszont mindjárt lehet belőlük kettő is, merthogy a „főpingvin” mellett a Los Angeles Kings elnyűhetetlen hátvédje, Drew Doughty is harmadszor lehet bajnok.

Ehhez pedig nagyban hozzájárulhat, hogy az NHL pont- és góllistája élén egyaránt kanadai áll: Nathan MacKinnon és Connor McDavid egyaránt kirobbanó formában várja a tornát. Előbbi 40 góllal vezeti a mesterlövészek rangsorát, utóbbi 61 assziszttal az előkészítők és 95 pontjával a pontszerzők sorában áll az élen.

Lehet, hogy Draisaitl kihagyja az olimpiát (Fotó: Getty Images)

Szintén figyelemre érdemes volna McDavid edmontoni csapattársa, Leon Draisaitl, ám az évi 16.5 millió dolláros alapfizetéssel a világ legjobban kereső hokisának számító német szélső egy héttel az olimpia kezdete előtt megsérült. A 30 éves klasszis – az NHL történetének első német pontkirálya – a pénteken kezdődő olimpia megnyitóján az egyik zászlóvivő lenne. Draisaitl a mostani idényben 53 mérkőzésen 78 pontnál jár (27 gól, 51 gólpassz), míg NHL-es pályafutása során alapszakaszban 843 találkozón 1034 pont (426, 608), a rájátszásban pedig 96 összecsapáson 141 egység (52, 89) áll a neve mellett, s vele nem csak ezen számok miatt lehetnek nagyobb reményei a németeknek.

A svédeknél a Buffalónál szereplő védőre, Rasmus Dahlinra érdemes ügyelni, aki 25 éves kora ellenére a klasszikus mindenes megtestesítője. Kiválóan védekezik, nagyszerűen fedezi a korongot, miközben pedig olyan irányítói, játékszervezési képességek birtokában is van, amivel a támadóharmadban sem jön zavarba. Utóbbit mutatja, hogy védő létére 48 mérkőzésén 42 pontot (11+31) gyűjtött, védőmunkáját mutatja a 63 blokkolt lövés, a 46 ütközés, valamint 19 korongszerzés. Nem véletlen számoltak vele is, mint aki esélyes az idény legjobb védőjének járó elismerés begyűjtésére az előző szezon végén.

Kapanen (91) első olimpiájára készül (Fotó: Getty Images)

Az olimpiai bajnok finneknél „súlyos örökséggel” érkezik a Kapanen család legifjabb képviselője, a 22 éves Oliver, merthogy az ő családjánál nagyobb hokisfamília kevés van Finnország-szerte – és ez még akkor is igaz, ha az ifjú Oliver éppenséggel a szomszédban, Svédországban született. Oliver nagyapja és édesapja is profi hokis volt hazájában, nagybátyja Sami 1995-ben világbajnok volt, és 25 évet játszott az NHL-ben, unokatestvére, Kasperi meg az Edmontonban játszik – és akkor a család finn ligákban megforduló további tagjait nem is említettük. A manapság már a Montreal Canadiensben szereplő Oliver a tavalyelőtti világbajnokságon játszott először a felnőttválogatottal világversenyen, ahol hat góljával rögtön csapata legeredményesebbje lett. Az idény elején meg is szerezte első gólját az NHL-ben, jelenleg 17 találatnál jár, amivel a Canadiens negyedik legjobbja.

Ha már a fiatal montreali hokisnál járunk, meg kell említeni az előző olimpián valósággal berobbanó Juraj Slafkovskyt, aki 17 évesen Pekingben hét góljával a torna gólkirályi címét megszerezve segítette Szlovákiát az első olimpiai érméhez. Később az az évi világbajnokságon már a gólpasszokkal sem maradt adós, nyolc meccsen kilenc pontot szerzett, amiből hat előkészítésből származott. A még mindig szemtelenül fiatal kassai születésű Slafkovsky az elmúlt négy idényben a Canadiensnél több mint 250 bajnokin lépett jégre, és több mint 150 pontot szerzett, de valahogy a válogatott tornákon rendre megtáltosodik, meccsenkénti pontátlagot hozva. S ha most is így tesz, újabb nagy eredményekre vezetheti a szlovák csapatot.

Az amerikaiaknál is egy fiatalra érdemes figyelni: a 2002 augusztusában született Brock Faber fiatal kora ellenére – Peking után – már második olimpiájára készül. Az igazi áttörést a 2023–2024-es idény jelentette neki: januárban a hónap legjobb újoncának választották meg; az alapszakaszban 8 gólja mellé 39 gólpasszt jegyzett; 47 pontjával az újoncok között a második helyen zárt a pontlistán; az elsőévesek közül mindenkinél több időt töltött a jégen átlagosan meccsenként; jelölték is az idény újonca díjra, és bekerült az idény újonccsapatába is. Ezek alapján nem csoda, hogy 2024 nyarán a korábbi belépő szintű, három évre szóló szerződése helyett a Wild meg is kínálta egy nyolc évre szóló, 68 milliós fizetést (évenként több mint nyolcmillió dollárt) biztosító új szerződéssel.

A férfiak tornájával szemben a nőknél viszonylag könnyen megjósolható, hogy Kanada és az Egyesült Államok játssza majd a döntőt – az olimpiák történetében egyszer, húsz éve éppen Olaszországban Svédország odafurakodott a fináléba az amerikaiak kárára, míg a világbajnokságoknál a finnek 2019-ben túrták ki a döntőből Kanadát. S ennyi, az összes többi döntőt – 29-et az eddigi 31-ből – a két nagyhatalom vívta egymás között. Éppen ezért mondjuk, hogy a Minnesota Frost csatára, Taylor Heise kulcsszereplő lehet abban, hogy az USA letaszítsa az olimpiai trónról Kanadát. A háromszoros olimpiai bajnok Marie-Philip Poulin és társai nyilván ennek megakadályozásáért lépnek jégre, de a tavalyi vb-döntőben elszenvedett 4–3-as hosszabbításos vereség a bizonyíték: Kanada sem verhetetlen. Abban a fináléban Heise gólt lőtt, és a mindent eldöntő találat előtt gólpasszt is adott. Még csak 25 éves, az idényben holtversenyben klubcsapata házi pontkirálynője 16 egységgel a PWHL-ben, ráadásul még sosem szerepelt olimpián, így a motivációjával minden bizonnyal nem lesz gond. KAKUKkTOJÁS

JÉGKORONGTORNA

A PROGRAM

Február 5. Nők. A-csoport: Egyesült Államok–Csehország, 16.40. Finnország–Kanada 21.10. B-csoport: Svédország–Németország, 12.10. Olaszország–Franciaország, 14.40

Február 6. Nők. A-csoport: Csehország–Svájc, 14.40. B-csoport: Franciaország–Japán, 12.10

Február 7. Nők. A-csoport: Egyesült Államok–Finnország, 16.40. Svájc–Kanada, 21.10. B-csoport: Németország–Japán, 12.10. Svédország–Olaszország, 14.40

Február 8. Nők. A-csoport: Csehország–Finnország, 21.10. B-csoport: Franciaország–Svédország, 16.40

Február 9. Nők. A-csoport: Svájc–Egyesült Államok, 20.40. Csehország–Kanada, 21.10. B-csoport: Japán–Olaszország, 12.10. Németország–Franciaország, 16.40

Február 10. Nők. A-csoport: Kanada–Egyesült Államok, 20.10. Finnország–Svájc, 21.10. B-csoport: Japán–Svédország, 12.10. Olaszország–Németország, 16.40

Február 11. Férfiak. B-csoport: Szlovákia–Finnország, 16.40. Svédország–Olaszország, 21.10

Február 12. Férfiak. A-csoport: Svájc–Franciaország, 12.10. Csehország–Kanada, 16.40. C-csoport: Lettország–Egyesült Államok, 21.10. Németország–Dánia, 21.10

Február 13. Férfiak. A-csoport: Franciaország–Csehország, 16.40. Kanada–Svájc, 21.10. B-csoport: Finnország–Svédország, 12.10. Olaszország–Szlovákia 12.10. Nők. Negyeddöntő, 16.40 és 21.10

Február 14. Férfiak. B-csoport: Svédország–Szlovákia, 12.10. Finnország–Olaszország, 16.40. C-csoport: Németország–Lettország, 12.10. Egyesült Államok–Dánia, 21.10. Nők. Negyeddöntő, 16.40 és 21.10

Február 15. Férfiak. A-csoport: Svájc–Csehország, 12.10. Kanada–Franciaország, 16.40. C-csoport: Dánia–Lettország, 19.10. Egyesült Államok–Németország, 21.10

Február 16. Nők. Elődöntők, 16.40. és 21.10

Február 17. Férfiak. Rájátszáskvalifikáció, 12.10., 16.40. és 21.10

Február 18. Férfiak. Negyeddöntő, 12.10., 16.40., 18.10. és 21.10

Február 19. Nők. A 3. helyért, 14.40. Döntő, 19.10

Február 20. Férfiak. Elődöntő, 16.40. és 21.10

Február 21. Férfiak. A 3. helyért, 20.40

Február 22. Férfiak. Döntő, 14.10