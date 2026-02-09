Völgyi Péter: Óriási lehetőség a világbajnoki részvétel

A visszaszámlálás elkezdődött. Noha még tart a magyar bajnokság alapszakasza, van belőle három forduló, de már a márciusi világbajnoki selejtező lebeg a szemünk előtt. Miután kijelölte a stáb a húsztagú bő keretet, érdeklődtünk a részletekről Völgyi Péter szövetségi kapitánynál.

„Rengeteg az előkészületi munka, ezt elosztottuk egymás közt a stábon belül – szögezte le a DVTK Hun-Thermet is gardírozó szakember. – A legnehezebb felkészülni a japánokból, akikkel az első meccset játsszuk Isztambulban. Nem lehetetlen azért a feladat, dolgozunk azon, hogy megérkezzenek az anyagok róluk és kielemezzük őket. Hét nap alatt öt mérkőzés vár ránk, igyekszünk a legmegfelelőbb terhelést adni a csapatnak, modellezve, hogy az adott ellenféllel szemben kinek mekkora szerep juthat.”

A japánok elleni mindenképpen kulcsfontosságú találkozó lesz, annál is inkább, mert két éve a soproni olimpiai selejtezőn pazar kosárlabdával legyőztük őket, és bizony ahhoz, hogy hatos csoportunk első négy helyezettje között végezzünk, Argentína mellett még valakit felül kell múlnunk.

„Változott a japánok kerete és más kosárlabdát is játszanak, de a stílusuk egyértelműen eltér az Európában megszokottól – taglalta Völgyi Péter. – Más a sebességük, a dobótávolságuk, a dobásgyorsaságuk és az agresszivitásuk. Ha időben és jó helyre tesszük be a palánk alá a labdát, verhetőek, de erre és a védekezésből támadásba való átmenetre kell működőképes taktika. Amikor Dél-Koreában jártunk a DVTK-val, a japán csapatokban a kerettagok nagy százaléka ott volt.”

A szövetségi kapitány hozzátette, igyekeztek lekötni felkészülési mérkőzést Dél-Koreával, azonban a távol-keleti együttes lemondta a fellépést, úgyhogy fiúcsapatok ellen játszanak majd a mieink, akiknek elvileg február 23-án szűkül 16-osra a keretük, de az időpont és a kimaradók személye nagyban függ attól, ki mikor érkezik meg. Mert lehet, hogy lesznek olyanok, akik csak Isztambulban csatlakoznak a válogatotthoz, amely február 28-tól Székesfehérváron készül egy hétig – Juhász Dorkát és Turner Yvonne-t érintheti, hogy a török bajnokságban még március 6–7-én is lesznek mérkőzések, eljutnak az elődöntőig, ettől függetlenül a török válogatottnak a hazai pálya óriási előnyt jelent majd.

A bő keretből kimaradt Angyal Barbara és Papp Klaudia is, ennek az az oka, hogy a nemzetközi szövetség iránymutatását is figyelembe véve törekszenek arra válogatottjaink stábjai, hogy külön vegyék a 3x3-as és az 5x5-ös szakágat.

„Hogy a meccsek között súlyozzunk, arra egyrészt rá lehet faragni, másrészt viszont szükséges előre tervezni, mert még az Európa-bajnokságon is több a pihenő, mint amennyi a vébéselejtezőn lesz. Mérlegelnünk kell, ki melyik csapat ellen a leghatékonyabb, illetve kinek érdemes két-három mérkőzés után pihenőt adni. Óriási lehetőség előtt állunk, legutóbb 1998-ban szerepelt magyar csapat vébén, mindenki tudatában van annak, mit kell tennie ahhoz, hogy újra a legmagasabb szinten képviselhessük Magyarországot” – zárta mondatait Völgyi Péter.

A MAGYAR NŐI KOSÁRLABDA-VÁLOGATOTT KERETE

Aho Nina, Kányási Veronika, Lelik Réka, Miklós Melinda, Toman Petra, Westbeld Kathryn (mind DVTK Hun-Therm), Dombai Réka (Tarr KSC Szekszárd), Dubei Debóra (Uni Győr), Dúl Panka, Josepovits Kinga, Rátkai Eszter, Studer Ágnes, Török Ágnes, Varga Alíz (mind NKA Universitas Pécs), Gereben Lívia, Mérész Beatrix (mindkettő ACS Sepsi-SIC, romániai), Juhász Dorka (Galatasaray Cagdas Faktoring, török), Széki-Barnai Judit (VBW CEKK Cegléd), Takács-Kiss Virág (Perfumerías Avenida Salamanca, spanyol), Turner Yvonne (Nesibe Aydin, török)