Kosárlabda: Kétarcú a magyar válogatott – Gasper Okorn

Gasper Okorn (Fotók: MKOSZ/Girgász Péter)

ILYEN NINCS, és mégis van…

Férfi kosárlabda-válogatottunk a szerda esti, Észak-Macedónia elleni 82–75-ös vereség után csütörtök hajnali fél háromkor indult el Szkopjéból, és a menetrendnek megfelelően érkezett meg Bécsbe, az átszállás helyszínére. Senki sem gondolta, hogy megtörténhet az, ami kedden odafelé, vagyis az osztrák főváros és a Budapest közötti járatot törlik. De most is így történt – a mieinknek déja vu érzése volt, ugyanúgy leforrázva várták, hogy jutnak el a célállomásra, mint két nappal korábban. Végül busz vette fel a magyar küldöttség tagjait a bécsi reptéren, így sikerült a rémálomszerű túráról a tervezettnél sokkal később hazaérni Budapestre…

Persze, a legnagyobb rémálmot nem az utazással kapcsolatos nehézségek jelentették, hanem maga a mérkőzés, amelynek annyi tétje volt, hogy a mieink csoportelsők lesznek, és a görögökkel, a montenegróiakkal, illetve a portugálokkal kerülnek egy csoportba a vb-selejtezőn, vagy másodikként zárva a franciák, a finnek és a belgák mellé mennek negyedikként. Végül az utóbbi forgatókönyv valósult meg, az előselejtező során nyeretlen északmacedónok szinte végig vezettek, nem kellett izgulniuk, hogy megnyerik-e a mérkőzést, amely után magyar részről többen meglehetősen feszültek, elégedetlenek voltak, mint például Gasper Okorn is.

„Egyértelmű, hogy nem érdemeltünk győzelmet szerda este, ugyanaz történt, mint az első meccsen, Románia ellen – füstölgött a szövetségi kapitány. – Szembe kell nézni a problémáinkkal, kétarcú a csapatunk, teljesen mást mutattunk a hazai és az idegenbeli meccseken. Valamit kezdeni kell ezzel, elképzelhető, hogy a gondok nem a kosárlabdatudásból fakadnak, de alaposan meg kell vizsgálni, miért kaptunk ki Nagyváradon és Szkopjéban is. Nem mondhatom, hogy a srácok ne akartak volna, de teljesen más csapatnak tűntünk, mint a szolnoki összecsapásokon.”