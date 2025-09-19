Négy helyet rontott a magyar férfi kosárlabda-válogatott a világranglistán

A FIBA honlapja szerint a vasárnap véget ért Európa-bajnokságról lemaradó nemzeti csapat jelenleg a 48. helyen áll, a kontinensen pedig a 26. pozíciót foglalja el. A rangsort változatlanul az Egyesült Államok együttese vezeti, az Eb-aranyérmes Németország feljött a második helyre, a harmadik pedig a szerb csapat. A rigai döntőben alulmaradó törökök léptek a legnagyobbat előre az élbolyban, 15 pozíciót javítva a már a 12. helyen állnak.

A nőknél a legutóbbi, augusztusban kiadott világranglistán a mieink a huszadikak, Európán belül pedig a kilencedikek. Az élen ugyancsak az amerikaiak állnak, megelőzve Ausztráliát és Franciaországot.