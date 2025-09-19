Nemzeti Sportrádió

Négy helyet rontott a magyar férfi kosárlabda-válogatott a világranglistán

2025.09.19. 09:51
A magyar férfi kosárlabda-válogatott a 48. a világranglistán (Fotó: Kovács Péter)
férfi kosálabda FIBA férfi kosárlabda-válogatott FIBA-világranglista
Négy helyet rontott a magyar férfi válogatott a Nemzetközi Kosárlabda-szövetség (FIBA) világranglistáján.

A FIBA honlapja szerint a vasárnap véget ért Európa-bajnokságról lemaradó nemzeti csapat jelenleg a 48. helyen áll, a kontinensen pedig a 26. pozíciót foglalja el. A rangsort változatlanul az Egyesült Államok együttese vezeti, az Eb-aranyérmes Németország feljött a második helyre, a harmadik pedig a szerb csapat. A rigai döntőben alulmaradó törökök léptek a legnagyobbat előre az élbolyban, 15 pozíciót javítva a már a 12. helyen állnak.

A nőknél a legutóbbi, augusztusban kiadott világranglistán a mieink a huszadikak, Európán belül pedig a kilencedikek. Az élen ugyancsak az amerikaiak állnak, megelőzve Ausztráliát és Franciaországot.

 

