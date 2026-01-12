Nemzeti Sport Gála: Molnár Attila Eb-győztes futása lett az év sportpillanata

Molnár Attila nem lehetett ott a gálán, videón jelentkezett be: „Teljes szívemből örülök, hogy érdemesnek találtak erre a díjra, köszönöm mindenkinek, aki mellettem állt a rögös úton. Habár nagyon szerettem volna ott lenni, és önökkel együtt ünnepelni, az új csapatommal a munka egy napra sem állhat meg, jelenleg Dél-Afrikában készülünk a fedett pályás szezonra, nem akarom elkiabálni, de ígéretesen alakulnak a dolgok!”

SPORTGÁLA

68. Nemzeti Sport Gála, Budapesti Operaház (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!