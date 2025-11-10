Menesztette spanyol edzőjét az Alba Fehérvár

A sorozatban elszenvedett két vereség után – szombaton Körmenden, szerdán Szolnokon kapott ki az együttes – az Alba Fehérvár vezetősége, értékelve a csapat eddigi teljesítményét és eredményeit, a hétfői nappal felmentette a spanyol vezetőedzőt, Lluis Riera Martít a munkavégzés alól.

Mint a klub honlapja írja, a szombati, ZTE KK elleni mérkőzésen a Kertész Dániel, Carlos Vallejo kettős irányítja az Albát.

Riera Martí június elején ült le a csapat kispadjára, miután a sikertelen előző idény után az addigi vezetőedző, Alejandro Zubillaga átkerült a sportigazgatói székbe. A 46 esztendős spanyol szakember irányításával a székesfehérvári gárda négy győzelmet és négy vereséget ért el, és nemcsak ezzel a mérleggel, hanem a védekezéssel sem lehettek elégedettek a vezetők, ugyanis az Alba kapta a második legtöbb pontot a bajnokságban, hiába a leggólerősebb csapat is egyben.