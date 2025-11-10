Menesztette spanyol edzőjét az Alba Fehérvár
A sorozatban elszenvedett két vereség után – szombaton Körmenden, szerdán Szolnokon kapott ki az együttes – az Alba Fehérvár vezetősége, értékelve a csapat eddigi teljesítményét és eredményeit, a hétfői nappal felmentette a spanyol vezetőedzőt, Lluis Riera Martít a munkavégzés alól.
Mint a klub honlapja írja, a szombati, ZTE KK elleni mérkőzésen a Kertész Dániel, Carlos Vallejo kettős irányítja az Albát.
Riera Martí június elején ült le a csapat kispadjára, miután a sikertelen előző idény után az addigi vezetőedző, Alejandro Zubillaga átkerült a sportigazgatói székbe. A 46 esztendős spanyol szakember irányításával a székesfehérvári gárda négy győzelmet és négy vereséget ért el, és nemcsak ezzel a mérleggel, hanem a védekezéssel sem lehettek elégedettek a vezetők, ugyanis az Alba kapta a második legtöbb pontot a bajnokságban, hiába a leggólerősebb csapat is egyben.
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
V
L–K
Relatív
P
|1. Szolnok
8
8
–
717–602
1.000
16
|2. Szombathely
8
7
1
725–628
0.938
15
|3. Sopron
8
6
2
697–649
0.875
14
|4. Honvéd
7
4
3
579–551
0.786
11
|5. Fehérvár
8
4
4
740–730
0.750
12
|6. Kaposvár
8
4
4
726–721
0.750
12
|7. Körmend
8
4
4
729–746
0.750
12
|8. Debrecen
8
4
4
637–689
0.750
12
|9. Paks
7
3
4
632–621
0.714
10
|10. Kecskemét
8
3
5
636–683
0.688
11
|11. Oroszlány
7
2
5
576–609
0.643
9
|12. Zalaegerszeg
7
2
5
585–621
0.643
9
|13. Szeged
8
2
6
612–698
0.625
10
|14. Pécs
8
1
7
641–684
0.563
9