Menesztette spanyol edzőjét az Alba Fehérvár

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2025.11.10. 18:26
Lluís Riera Martí távozik az Alba Fehérvár vezetőedzői posztjáról (Fotó: Alba Fehérvár/Facebook)
Már nem Lluís Riera Martí a vezetőedző – közölte hétfőn a férfi kosárlabda NB I-ben szereplő Alba Fehérvár.

A sorozatban elszenvedett két vereség után – szombaton Körmenden, szerdán Szolnokon kapott ki az együttes – az Alba Fehérvár vezetősége, értékelve a csapat eddigi teljesítményét és eredményeit, a hétfői nappal felmentette a spanyol vezetőedzőt, Lluis Riera Martít a munkavégzés alól.

Mint a klub honlapja írja, a szombati, ZTE KK elleni mérkőzésen a Kertész Dániel, Carlos Vallejo kettős irányítja az Albát.

Riera Martí június elején ült le a csapat kispadjára, miután a sikertelen előző idény után az addigi vezetőedző, Alejandro Zubillaga átkerült a sportigazgatói székbe. A 46 esztendős spanyol szakember irányításával a székesfehérvári gárda négy győzelmet és négy vereséget ért el, és nemcsak ezzel a mérleggel, hanem a védekezéssel sem lehettek elégedettek a vezetők, ugyanis az Alba kapta a második legtöbb pontot a bajnokságban, hiába a leggólerősebb csapat is egyben.

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

V

L–K

Relatív

P

  1. Szolnok

8

8

717–602

1.000

16

  2. Szombathely

8

7

1

725–628

0.938

15

  3. Sopron

8

6

2

697–649

0.875

14

  4. Honvéd

7

4

3

579–551

0.786

11

  5. Fehérvár

8

4

4

740–730

0.750

12

  6. Kaposvár

8

4

4

726–721

0.750

12

  7. Körmend

8

4

4

729–746

0.750

12

  8. Debrecen

8

4

4

637–689

0.750

12

  9. Paks

7

3

4

632–621

0.714

10

10. Kecskemét

8

3

5

636–683

0.688

11

11. Oroszlány

7

2

5

576–609

0.643

9

12. Zalaegerszeg

7

2

5

585–621

0.643

9

13. Szeged

8

2

6

612–698

0.625

10

14. Pécs

8

1

7

641–684

0.563

9

 

 

