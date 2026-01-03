Az Olympiakosz nyerte meg a 18 év után felélesztett görög Szuperkupát

Tizennyolc év után rendezték meg ismét a görög Szuperkupát. Mivel az Olympiakosz duplázott, tehát a bajnokságot és a kupát is megnyerte, ezúttal is a kupadöntős OFI Kréta volt az ellenfele. A két együttes legutóbbi 17 mérkőzését egyaránt a pireuszi gárda nyerte meg, ebből tízszer gólt sem kapott, a Kréta legutóbb 2018 októberében örülhetett. Ehhez mérten az Olympiakosz az első percektől kezdve fölényben játszott. Az első félidőben ez a labdabirtoklás terén kevésbé látszott, a helyzeteket tekintve annál inkább: a kupagyőztes 45 perc alatt nyolc lövéssel próbálkozott, ebből öt kaput talált. A Golden Boy közönségdíját megnyerő Hrisztosz Muzakitisz volt a legközelebb a vezetéshez, de gólját les miatt érvénytelenítették.

A krétaiak a szünet után sem törtek meg, pedig az Olympiakosz továbbra is rohamozott, de jöhetett a hosszabbítás. Itt viszont már gólokká érett José Luis Mendilibar csapatának fölénye. Előbb Mehdi Taremi büntetőből talált be, aztán Alexis Kalogeropulosz növelte az Olympiakosz előnyét, a 3–0-s végeredményt a nem sokkal azelőtt beálló Yusuf Yazici állította be. Az Olympiakosz története során ötödik alkalommal nyerte meg a görög Szuperkupát, ezzel rekorder lett.

GÖRÖG SZUPERKUPA

Olympiakosz–OFI Kréta 3–0 (Taremi 95. – 11-esből, Kalogeropulosz 107., Yazici 113.) – hosszabbítás után