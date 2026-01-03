Nemzeti Sportrádió

Az Olympiakosz nyerte meg a 18 év után felélesztett görög Szuperkupát

B. A. P.B. A. P.
Vágólapra másolva!
2026.01.03. 19:17
null
Az Olympiakosz a hosszabbításban három gólt szerzett (Fotó: olympiacos.org)
Címkék
Olympiakosz görög bajnokság görög labdarúgás OFI Kréta
Az Olympiakosz hosszabbítás után 3–0-ra legyőzte az OFI Krétát, ezzel története során ötödször nyerte meg a görög Szuperkupát.

Tizennyolc év után rendezték meg ismét a görög Szuperkupát. Mivel az Olympiakosz duplázott, tehát a bajnokságot és a kupát is megnyerte, ezúttal is a kupadöntős OFI Kréta volt az ellenfele. A két együttes legutóbbi 17 mérkőzését egyaránt a pireuszi gárda nyerte meg, ebből tízszer gólt sem kapott, a Kréta legutóbb 2018 októberében örülhetett. Ehhez mérten az Olympiakosz az első percektől kezdve fölényben játszott. Az első félidőben ez a labdabirtoklás terén kevésbé látszott, a helyzeteket tekintve annál inkább: a kupagyőztes 45 perc alatt nyolc lövéssel próbálkozott, ebből öt kaput talált. A Golden Boy közönségdíját megnyerő Hrisztosz Muzakitisz volt a legközelebb a vezetéshez, de gólját les miatt érvénytelenítették.

A krétaiak a szünet után sem törtek meg, pedig az Olympiakosz továbbra is rohamozott, de jöhetett a hosszabbítás. Itt viszont már gólokká érett José Luis Mendilibar csapatának fölénye. Előbb Mehdi Taremi büntetőből talált be, aztán Alexis Kalogeropulosz növelte az Olympiakosz előnyét, a 3–0-s végeredményt a nem sokkal azelőtt beálló Yusuf Yazici állította be. Az Olympiakosz története során ötödik alkalommal nyerte meg a görög Szuperkupát, ezzel rekorder lett.

GÖRÖG SZUPERKUPA
Olympiakosz–OFI Kréta 3–0 (Taremi 95. – 11-esből, Kalogeropulosz 107., Yazici 113.) – hosszabbítás után

 

Olympiakosz görög bajnokság görög labdarúgás OFI Kréta
Legfrissebb hírek

Üzenet Görögországból – Somogyi Zsolt jegyzete

Labdarúgó NB I
2025.12.04. 00:10

Vízilabda: Zalánki Gergő készen áll arra, hogy visszatérjen a válogatottba

Vízilabda
2025.12.01. 14:28

Mbappé négyszer is beköszönt, a Real Madrid hétgólos meccsen nyert Görögországban

Bajnokok Ligája
2025.11.26. 22:50

Krivacsevics Tijána az Olympiakoszban kosarazik tovább

Kosárlabda
2025.11.26. 09:17

BL: Courtois után újabb kulcsember hiányzik a Real Madrid keretéből

Bajnokok Ligája
2025.11.25. 14:46

Nyert a címvédő Fenerbahce a férfi kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
2025.11.21. 23:24

Röplabda: Megérdemelte a BL-főtáblát az Olympiakosz, de nagyon példaértékűen küzdöttünk – Glemboczki Zóra

Röplabda
2025.11.14. 18:24

Nyert, de nem jutott főtáblára a Vasas a női röplabda BL-ben

Röplabda
2025.11.13. 20:56
Ezek is érdekelhetik