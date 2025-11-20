„Kritikus meccs lesz” – a Fener elveszítheti egyik legjobbját a Fradi ellen
„A Fenerbahce kritikus meccsre készül az Európa-ligában” – írja a jövő csütörtöki, Ferencváros elleni, isztambuli találkozó kapcsán a Dünya Gazetesi török oldal. A helyi sajtó kiemeli, hogy amióta Domenico Tedesco a BL-búcsút követően átvette a csapat irányítását José Mourinhótól, a nemzetközi porondon egy vereséget szenvedett.
Rögtön az első Európa-liga-meccsén Zágrábban kapott ki 3–1-re, azóta viszont otthon megverte a francia Nice-t (2–1), majd a német VfB Stuttgartot is (1–0), legutóbb pedig a cseh Viktoria Plzen vendégeként játszott gól nélküli döntetlent. A Fener jelenleg hét ponttal a 15. az El-tabellán, de egy győzelemmel pontszámban beérthetné a 3. helyen álló Ferencvárost, vagyis ez a meccs abból a szempontból lehet döntő a folytatásra nézve, hogy a török sztárklub harcban marad-e az utolsó három fordulóra az egyből nyolcaddöntőt érő 1–8. hely megszerzéséért. A futboo.com megemlíti, hogy a Fener azon kilenc csapat közé tartozik az Európa-ligában, amely a két hazai meccséből eddig mind a kettőt megnyerte, és a Ferencváros elleni mérkőzésnek ez is a tétje, hogy tudja-e ezt a hibátlan hazai sorozatát folytatni a legutóbbi két El-találkozóján gólt sem kapó (igaz csak egyet szerző) isztambuli gárda.
A fotomac.com ugyanakkor már azzal foglalkozik, hogy a Fener az FTC ellen nem biztos, hogy számíthat egyik legjobbjára, az Európa-ligában a csapat eddigi négy góljából hármat szerző 27 éves Kerem Aktürkoglura. A támadó a múlt héten a török válogatottban még végigjátszotta a bolgárok elleni, hazai pályán 2–0-ra megnyert vb-selejtezőt, de az utolsó fordulóban, a spanyolok ellen sérülés miatt már nem lépett pályára. Aktürkoglu vádlihúzódással bajlódik, ami miatt Tedesco a hírek szerint nem kockáztatja meg a játékát a Rizespor elleni bajnokin, annak érdekében, hogy a Ferencváros ellen esetleg bevethető legyen. Az FTC szurkolói valószínűleg nem bánnák, ha Aktürkoglu végül nem tudná vállalni a játékot, azok után, hogy márciusban a magyar válogatott elleni , törökországi meccsen (3–1) gólt szerzett és gólpasszt is jegyzett, ebben az idényben pedig a Fenerben 11 tétmeccsen négy gólnál és három gólpassznál jár a szeptemberben a Benficától igazolt korábbi Galatasaray-támadó (emiatt a jó teljesítménye ellenére sem tartozik a Fener-szurkolók kedvencei közé).
Aktürkoglu mellett a lengyel középpályás, Sebastian Szymanski is megsérült a válogatottban, ő Hollandia ellen játszott múlt héten, majd ágyéksérülés miatt Málta ellen már nem szerepelt, többhetes kihagyásra számíthat.
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Midtjylland
4
4
–
–
11–3
+8
12
|2. Freiburg
4
3
1
–
8–3
+5
10
|3. FERENCVÁROS
4
3
1
–
8–4
+4
10
|4. Celta Vigo
4
3
–
1
9–4
+5
9
|5. Braga
4
3
–
1
8–4
+4
9
|6. Aston Villa
4
3
–
1
6–2
+4
9
|7. Lyon
4
3
–
1
5–2
+3
9
|8. Viktoria Plzen
4
2
2
–
6–2
+4
8
|9. Real Betis
4
2
2
–
6–2
+4
8
|10. PAOK
4
2
1
1
9–6
+3
7
|11. Brann Bergen
4
2
1
1
5–2
+3
7
|12. Dinamo Zagreb
4
2
1
1
7–6
+1
7
|13. Genk
4
2
1
1
5–4
+1
7
|14. Porto
4
2
1
1
4–4
0
7
|15. Fenerbahce
4
2
1
1
4–4
0
7
|16. Panathinaikosz
4
2
–
2
7–6
+1
6
|17. Basel
4
2
–
2
6–5
+1
6
|18. Roma
4
2
–
2
5–4
+1
6
|19. Lille
4
2
–
2
6–6
0
6
|20. Stuttgart
4
2
–
2
4–4
0
6
|21. Go Ahead Eagles
4
2
–
2
4–5
–1
6
|22. Young Boys
4
2
–
2
6–10
–4
6
|23. Nottingham Forest
4
1
2
1
6–5
+1
5
|24. Bologna
4
1
2
1
3–3
0
5
|25. Crvena zvezda
4
1
1
2
3–5
–2
4
|26. Sturm Graz
4
1
1
2
3–5
–2
4
|27. Celtic
4
1
1
2
4–7
–3
4
|28. Salzburg
4
1
–
3
4–6
–2
3
|29. Feyenoord
4
1
–
3
3–6
–3
3
|30. Ludogorec
4
1
–
3
5–9
–4
3
|31. FCSB
4
1
–
3
3–7
–4
3
|32. Utrecht
4
–
1
3
1–5
–4
1
|33. Malmö
4
–
1
3
2–7
–5
1
|34. Maccabi Tel-Aviv
4
–
1
3
1–8
–7
1
|35. Nice
4
–
–
4
4–9
–5
0
|36. Rangers
4
–
–
4
1–8
–7
0
A HÁTRALÉVŐ FORDULÓK PROGRAMJA
5. FORDULÓ
2025. november 27., csütörtök
18.45: Fenerbahce (török)–FERENCVÁROS
18.45: Roma (olasz)–Midtjylland (dán)
18.45: Aston Villa (angol)–Young Boys (svájci)
18.45: Porto (portugál)–Nice (francia)
18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Freiburg (német)
18.45: Feyenoord (holland)–Celtic (skót)
18.45: Lille (francia)–Dinamo Zagreb (horvát)
18.45: PAOK (görög)–Brann (norvég)
18.45: Ludogorec (bolgár)–Celta Vigo (spanyol)
21.00: Bologna (olasz)–Salzburg (osztrák)
21.00: Crvena Zvezda (szerb)–FCSB (román)
21.00: Go Ahead Eagles (holland)–Stuttgart (német)
21.00: Genk (belga)–Basel (svájci)
21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Lyon (francia)
21.00: Nottingham Forest (angol)–Malmö (svéd)
21.00: Panathinaikosz (görög)–Sturm Graz (osztrák)
21.00: Rangers (skót)–Braga (portugál)
21.00: Real Betis (spanyol)–Utrecht (holland)
6. FORDULÓ
2025. december 11., csütörtök
18.45: FERENCVÁROS–Rangers (skót)
18.45: Young Boys (svájci)–Lille (francia)
18.45: Midtjylland (dán)–Genk (belga)
18.45: Utrecht (holland)–Nottingham Forest (angol)
18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–Real Betis (spanyol)
18.45: Nice (francia)–Braga (portugál)
18.45: Ludogorec (bolgár)–PAOK (görög)
18.45: Sturm Graz (osztrák)–Crvena Zvezda (szerb)
18.45: Stuttgart (német)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
21.00: Celtic (skót)–Roma (olasz)
21.00: Porto (portugál)–Malmö (svéd)
21.00: Basel (svájci)–Aston Villa (angol)
21.00: FCSB (román)–Feyenoord (holland)
21.00: Lyon (francia)–Go Ahead Eagles (holland)
21.00: Panathinaikosz (görög)–Viktoria Plzen (cseh)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Bologna (olasz)
21.00: Freiburg (német)–Salzburg (osztrák)
21.00: Brann (norvég)–Fenerbahce (török)
7. FORDULÓ
2026. január 22., csütörtök
18.45: Bologna (olasz)–Celtic (skót)
18.45: Young Boys (svájci)–Lyon (francia)
18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Porto (portugál)
18.45: Fenerbahce (török)–Aston Villa (angol)
18.45: Feyenoord (holland)–Sturm Graz (osztrák)
18.45: Malmö (svéd)–Crvena Zvezda (szerb)
18.45: PAOK (görög)–Real Betis (spanyol)
18.45: Freiburg (német)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
18.45: Brann (norvég)–Midtjylland (dán)
21.00: FERENCVÁROS–Panathinaikosz (görög)
21.00: Roma (olasz)–Stuttgart (német)
21.00: Utrecht (holland)–Genk (belga)
21.00: Salzburg (osztrák)–Basel (svájci)
21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–FCSB (román)
21.00: Nice (francia)–Go Ahead Eagles (holland)
21.00: Rangers (skót)–Ludogorec (bolgár)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Lille (francia)
21.00: Braga (portugál)–Nottingham Forest (angol)
8. FORDULÓ
2026. január 29., csütörtök
21.00: Nottingham Forest (angol)–FERENCVÁROS
21.00: Aston Villa (angol)–Salzburg (osztrák)
21.00: Celtic (skót)–Utrecht (holland)
21.00: Porto (portugál)–Rangers (skót)
21.00: Basel (svájci)–Viktoria Plzen (cseh)
21.00: Midtjylland (dán)–Dinamo Zagreb (horvát)
21.00: Crvena Zvezda (szerb)–Celta Vigo (spanyol)
21.00: FCSB (román)–Fenerbahce (török)
21.00: Go Ahead Eagles (holland)–Braga (portugál)
21.00: Genk (belga)–Malmö (svéd)
21.00: Lille (francia)–Freiburg (német)
21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Bologna (olasz)
21.00: Lyon (francia)–PAOK (görög)
21.00: Panathinaikosz (görög)–Roma (olasz)
21.00: Ludogorec (bolgár)–Nice (francia)
21.00: Real Betis (spanyol)–Feyenoord (holland)
21.00: Sturm Graz (osztrák)–Brann (norvég)
21.00: Stuttgart (német)–Young Boys (svájci)