„Kritikus meccs lesz” – a Fener elveszítheti egyik legjobbját a Fradi ellen

„A Fenerbahce kritikus meccsre készül az Európa-ligában” – írja a jövő csütörtöki, Ferencváros elleni, isztambuli találkozó kapcsán a Dünya Gazetesi török oldal. A helyi sajtó kiemeli, hogy amióta Domenico Tedesco a BL-búcsút követően átvette a csapat irányítását José Mourinhótól, a nemzetközi porondon egy vereséget szenvedett.

Rögtön az első Európa-liga-meccsén Zágrábban kapott ki 3–1-re, azóta viszont otthon megverte a francia Nice-t (2–1), majd a német VfB Stuttgartot is (1–0), legutóbb pedig a cseh Viktoria Plzen vendégeként játszott gól nélküli döntetlent. A Fener jelenleg hét ponttal a 15. az El-tabellán, de egy győzelemmel pontszámban beérthetné a 3. helyen álló Ferencvárost, vagyis ez a meccs abból a szempontból lehet döntő a folytatásra nézve, hogy a török sztárklub harcban marad-e az utolsó három fordulóra az egyből nyolcaddöntőt érő 1–8. hely megszerzéséért. A futboo.com megemlíti, hogy a Fener azon kilenc csapat közé tartozik az Európa-ligában, amely a két hazai meccséből eddig mind a kettőt megnyerte, és a Ferencváros elleni mérkőzésnek ez is a tétje, hogy tudja-e ezt a hibátlan hazai sorozatát folytatni a legutóbbi két El-találkozóján gólt sem kapó (igaz csak egyet szerző) isztambuli gárda.

A fotomac.com ugyanakkor már azzal foglalkozik, hogy a Fener az FTC ellen nem biztos, hogy számíthat egyik legjobbjára, az Európa-ligában a csapat eddigi négy góljából hármat szerző 27 éves Kerem Aktürkoglura. A támadó a múlt héten a török válogatottban még végigjátszotta a bolgárok elleni, hazai pályán 2–0-ra megnyert vb-selejtezőt, de az utolsó fordulóban, a spanyolok ellen sérülés miatt már nem lépett pályára. Aktürkoglu vádlihúzódással bajlódik, ami miatt Tedesco a hírek szerint nem kockáztatja meg a játékát a Rizespor elleni bajnokin, annak érdekében, hogy a Ferencváros ellen esetleg bevethető legyen. Az FTC szurkolói valószínűleg nem bánnák, ha Aktürkoglu végül nem tudná vállalni a játékot, azok után, hogy márciusban a magyar válogatott elleni , törökországi meccsen (3–1) gólt szerzett és gólpasszt is jegyzett, ebben az idényben pedig a Fenerben 11 tétmeccsen négy gólnál és három gólpassznál jár a szeptemberben a Benficától igazolt korábbi Galatasaray-támadó (emiatt a jó teljesítménye ellenére sem tartozik a Fener-szurkolók kedvencei közé).

Aktürkoglu mellett a lengyel középpályás, Sebastian Szymanski is megsérült a válogatottban, ő Hollandia ellen játszott múlt héten, majd ágyéksérülés miatt Málta ellen már nem szerepelt, többhetes kihagyásra számíthat.

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Midtjylland 4 4 – – 11–3 +8 12 2. Freiburg 4 3 1 – 8–3 +5 10 3. FERENCVÁROS 4 3 1 – 8–4 +4 10 4. Celta Vigo 4 3 – 1 9–4 +5 9 5. Braga 4 3 – 1 8–4 +4 9 6. Aston Villa 4 3 – 1 6–2 +4 9 7. Lyon 4 3 – 1 5–2 +3 9 8. Viktoria Plzen 4 2 2 – 6–2 +4 8 9. Real Betis 4 2 2 – 6–2 +4 8 10. PAOK 4 2 1 1 9–6 +3 7 11. Brann Bergen 4 2 1 1 5–2 +3 7 12. Dinamo Zagreb 4 2 1 1 7–6 +1 7 13. Genk 4 2 1 1 5–4 +1 7 14. Porto 4 2 1 1 4–4 0 7 15. Fenerbahce 4 2 1 1 4–4 0 7 16. Panathinaikosz 4 2 – 2 7–6 +1 6 17. Basel 4 2 – 2 6–5 +1 6 18. Roma 4 2 – 2 5–4 +1 6 19. Lille 4 2 – 2 6–6 0 6 20. Stuttgart 4 2 – 2 4–4 0 6 21. Go Ahead Eagles 4 2 – 2 4–5 –1 6 22. Young Boys 4 2 – 2 6–10 –4 6 23. Nottingham Forest 4 1 2 1 6–5 +1 5 24. Bologna 4 1 2 1 3–3 0 5 25. Crvena zvezda 4 1 1 2 3–5 –2 4 26. Sturm Graz 4 1 1 2 3–5 –2 4 27. Celtic 4 1 1 2 4–7 –3 4 28. Salzburg 4 1 – 3 4–6 –2 3 29. Feyenoord 4 1 – 3 3–6 –3 3 30. Ludogorec 4 1 – 3 5–9 –4 3 31. FCSB 4 1 – 3 3–7 –4 3 32. Utrecht 4 – 1 3 1–5 –4 1 33. Malmö 4 – 1 3 2–7 –5 1 34. Maccabi Tel-Aviv 4 – 1 3 1–8 –7 1 35. Nice 4 – – 4 4–9 –5 0 36. Rangers 4 – – 4 1–8 –7 0 EURÓPA-LIGA

A HÁTRALÉVŐ FORDULÓK PROGRAMJA

5. FORDULÓ

2025. november 27., csütörtök

18.45: Fenerbahce (török)–FERENCVÁROS

18.45: Roma (olasz)–Midtjylland (dán)

18.45: Aston Villa (angol)–Young Boys (svájci)

18.45: Porto (portugál)–Nice (francia)

18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Freiburg (német)

18.45: Feyenoord (holland)–Celtic (skót)

18.45: Lille (francia)–Dinamo Zagreb (horvát)

18.45: PAOK (görög)–Brann (norvég)

18.45: Ludogorec (bolgár)–Celta Vigo (spanyol)

21.00: Bologna (olasz)–Salzburg (osztrák)

21.00: Crvena Zvezda (szerb)–FCSB (román)

21.00: Go Ahead Eagles (holland)–Stuttgart (német)

21.00: Genk (belga)–Basel (svájci)

21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Lyon (francia)

21.00: Nottingham Forest (angol)–Malmö (svéd)

21.00: Panathinaikosz (görög)–Sturm Graz (osztrák)

21.00: Rangers (skót)–Braga (portugál)

21.00: Real Betis (spanyol)–Utrecht (holland)

6. FORDULÓ

2025. december 11., csütörtök

18.45: FERENCVÁROS–Rangers (skót)

18.45: Young Boys (svájci)–Lille (francia)

18.45: Midtjylland (dán)–Genk (belga)

18.45: Utrecht (holland)–Nottingham Forest (angol)

18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–Real Betis (spanyol)

18.45: Nice (francia)–Braga (portugál)

18.45: Ludogorec (bolgár)–PAOK (görög)

18.45: Sturm Graz (osztrák)–Crvena Zvezda (szerb)

18.45: Stuttgart (német)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

21.00: Celtic (skót)–Roma (olasz)

21.00: Porto (portugál)–Malmö (svéd)

21.00: Basel (svájci)–Aston Villa (angol)

21.00: FCSB (román)–Feyenoord (holland)

21.00: Lyon (francia)–Go Ahead Eagles (holland)

21.00: Panathinaikosz (görög)–Viktoria Plzen (cseh)

21.00: Celta Vigo (spanyol)–Bologna (olasz)

21.00: Freiburg (német)–Salzburg (osztrák)

21.00: Brann (norvég)–Fenerbahce (török)

7. FORDULÓ

2026. január 22., csütörtök

18.45: Bologna (olasz)–Celtic (skót)

18.45: Young Boys (svájci)–Lyon (francia)

18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Porto (portugál)

18.45: Fenerbahce (török)–Aston Villa (angol)

18.45: Feyenoord (holland)–Sturm Graz (osztrák)

18.45: Malmö (svéd)–Crvena Zvezda (szerb)

18.45: PAOK (görög)–Real Betis (spanyol)

18.45: Freiburg (német)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

18.45: Brann (norvég)–Midtjylland (dán)

21.00: FERENCVÁROS–Panathinaikosz (görög)

21.00: Roma (olasz)–Stuttgart (német)

21.00: Utrecht (holland)–Genk (belga)

21.00: Salzburg (osztrák)–Basel (svájci)

21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–FCSB (román)

21.00: Nice (francia)–Go Ahead Eagles (holland)

21.00: Rangers (skót)–Ludogorec (bolgár)

21.00: Celta Vigo (spanyol)–Lille (francia)

21.00: Braga (portugál)–Nottingham Forest (angol)

8. FORDULÓ

2026. január 29., csütörtök

21.00: Nottingham Forest (angol)–FERENCVÁROS

21.00: Aston Villa (angol)–Salzburg (osztrák)

21.00: Celtic (skót)–Utrecht (holland)

21.00: Porto (portugál)–Rangers (skót)

21.00: Basel (svájci)–Viktoria Plzen (cseh)

21.00: Midtjylland (dán)–Dinamo Zagreb (horvát)

21.00: Crvena Zvezda (szerb)–Celta Vigo (spanyol)

21.00: FCSB (román)–Fenerbahce (török)

21.00: Go Ahead Eagles (holland)–Braga (portugál)

21.00: Genk (belga)–Malmö (svéd)

21.00: Lille (francia)–Freiburg (német)

21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Bologna (olasz)

21.00: Lyon (francia)–PAOK (görög)

21.00: Panathinaikosz (görög)–Roma (olasz)

21.00: Ludogorec (bolgár)–Nice (francia)

21.00: Real Betis (spanyol)–Feyenoord (holland)

21.00: Sturm Graz (osztrák)–Brann (norvég)

21.00: Stuttgart (német)–Young Boys (svájci)