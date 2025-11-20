Nemzeti Sportrádió

„Kritikus meccs lesz” – a Fener elveszítheti egyik legjobbját a Fradi ellen

P. K.P. K.
2025.11.20. 11:32
Kerem Aktürkoglu négy gólt szerzett ebben az idényben a Fenerbahcéban, abból hármat az Európa-ligában (Fotó: AFP)
Bár még egy hét van a Fenerbahce–Ferencváros Európa-liga-mérkőzésig, a török sajtóban már most téma a magyar bajnok isztambuli látogatása.

 

A Fenerbahce kritikus meccsre készül az Európa-ligában” – írja a jövő csütörtöki, Ferencváros elleni, isztambuli találkozó kapcsán a Dünya Gazetesi török oldal. A helyi sajtó kiemeli, hogy amióta Domenico Tedesco a BL-búcsút követően átvette a csapat irányítását José Mourinhótól, a nemzetközi porondon egy vereséget szenvedett.

Rögtön az első Európa-liga-meccsén Zágrábban kapott ki 3–1-re, azóta viszont otthon megverte a francia Nice-t (2–1), majd a német VfB Stuttgartot is (1–0), legutóbb pedig a cseh Viktoria Plzen vendégeként játszott gól nélküli döntetlent. A Fener jelenleg hét ponttal a 15. az El-tabellán, de egy győzelemmel pontszámban beérthetné a 3. helyen álló Ferencvárost, vagyis ez a meccs abból a szempontból lehet döntő a folytatásra nézve, hogy a török sztárklub harcban marad-e az utolsó három fordulóra az egyből nyolcaddöntőt érő 1–8. hely megszerzéséért. A futboo.com megemlíti, hogy a Fener azon kilenc csapat közé tartozik az Európa-ligában, amely a két hazai meccséből eddig mind a kettőt megnyerte, és a Ferencváros elleni mérkőzésnek ez is a tétje, hogy tudja-e ezt a hibátlan hazai sorozatát folytatni a legutóbbi két El-találkozóján gólt sem kapó (igaz csak egyet szerző) isztambuli gárda.

A fotomac.com ugyanakkor már azzal foglalkozik, hogy a Fener az FTC ellen nem biztos, hogy számíthat egyik legjobbjára, az Európa-ligában a csapat eddigi négy góljából hármat szerző 27 éves Kerem Aktürkoglura. A támadó a múlt héten a török válogatottban még végigjátszotta a bolgárok elleni, hazai pályán 2–0-ra megnyert vb-selejtezőt, de az utolsó fordulóban, a spanyolok ellen sérülés miatt már nem lépett pályára. Aktürkoglu vádlihúzódással bajlódik, ami miatt Tedesco a hírek szerint nem kockáztatja meg a játékát a Rizespor elleni bajnokin, annak érdekében, hogy a Ferencváros ellen esetleg bevethető legyen. Az FTC szurkolói valószínűleg nem bánnák, ha Aktürkoglu végül nem tudná vállalni a játékot, azok után, hogy márciusban a magyar válogatott elleni , törökországi meccsen (3–1) gólt szerzett és gólpasszt is jegyzett, ebben az idényben pedig a Fenerben 11 tétmeccsen négy gólnál és három gólpassznál jár a szeptemberben a Benficától igazolt korábbi Galatasaray-támadó (emiatt a jó teljesítménye ellenére sem tartozik a Fener-szurkolók kedvencei közé).

Aktürkoglu mellett a lengyel középpályás, Sebastian Szymanski is megsérült a válogatottban, ő Hollandia ellen játszott múlt héten, majd ágyéksérülés miatt Málta ellen már nem szerepelt, többhetes kihagyásra számíthat.

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Midtjylland

4

4

11–3

+8

12

  2. Freiburg

4

3

1

8–3

+5

10

  3. FERENCVÁROS

4

3

1

8–4

+4

10

  4. Celta Vigo

4

3

1

9–4

+5

9

  5. Braga

4

3

1

8–4

+4

9

  6. Aston Villa

4

3

1

6–2

+4

9

  7. Lyon

4

3

1

5–2

+3

9

  8. Viktoria Plzen

4

2

2

6–2

+4

8

  9. Real Betis

4

2

2

6–2

+4

8

10. PAOK

4

2

1

1

9–6

+3

7

11. Brann Bergen

4

2

1

1

5–2

+3

7

12. Dinamo Zagreb

4

2

1

1

7–6

+1

7

13. Genk

4

2

1

1

5–4

+1

7

14. Porto

4

2

1

1

4–4

0

7

15. Fenerbahce

4

2

1

1

4–4

0

7

16. Panathinaikosz

4

2

2

7–6

+1

6

17. Basel

4

2

2

6–5

+1

6

18. Roma

4

2

2

5–4

+1

6

19. Lille

4

2

2

6–6

0

6

20. Stuttgart

4

2

2

4–4

0

6

21. Go Ahead Eagles

4

2

2

4–5

–1

6

22. Young Boys

4

2

2

6–10

–4

6

23. Nottingham Forest

4

1

2

1

6–5

+1

5

24. Bologna

4

1

2

1

3–3

0

5

25. Crvena zvezda

4

1

1

2

3–5

–2

4

26. Sturm Graz

4

1

1

2

3–5

–2

4

27. Celtic

4

1

1

2

4–7

–3

4

28. Salzburg

4

1

3

4–6

–2

3

29. Feyenoord

4

1

3

3–6

–3

3

30. Ludogorec

4

1

3

5–9

–4

3

31. FCSB

4

1

3

3–7

–4

3

32. Utrecht

4

1

3

1–5

–4

1

33. Malmö

4

1

3

2–7

–5

1

34. Maccabi Tel-Aviv

4

1

3

1–8

–7

1

35. Nice

4

4

4–9

–5

0

36. Rangers

4

4

1–8

–7

0

EURÓPA-LIGA

A HÁTRALÉVŐ FORDULÓK PROGRAMJA

5. FORDULÓ
2025. november 27., csütörtök
18.45: Fenerbahce (török)–FERENCVÁROS
18.45: Roma (olasz)–Midtjylland (dán)
18.45: Aston Villa (angol)–Young Boys (svájci)
18.45: Porto (portugál)–Nice (francia)
18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Freiburg (német)
18.45: Feyenoord (holland)–Celtic (skót)
18.45: Lille (francia)–Dinamo Zagreb (horvát)
18.45: PAOK (görög)–Brann (norvég)
18.45: Ludogorec (bolgár)–Celta Vigo (spanyol)
21.00: Bologna (olasz)–Salzburg (osztrák)
21.00: Crvena Zvezda (szerb)–FCSB (román)
21.00: Go Ahead Eagles (holland)–Stuttgart (német)
21.00: Genk (belga)–Basel (svájci)
21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Lyon (francia)
21.00: Nottingham Forest (angol)–Malmö (svéd)
21.00: Panathinaikosz (görög)–Sturm Graz (osztrák)
21.00: Rangers (skót)–Braga (portugál)
21.00: Real Betis (spanyol)–Utrecht (holland)

6. FORDULÓ
2025. december 11., csütörtök
18.45: FERENCVÁROS–Rangers (skót)
18.45: Young Boys (svájci)–Lille (francia)
18.45: Midtjylland (dán)–Genk (belga)
18.45: Utrecht (holland)–Nottingham Forest (angol)
18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–Real Betis (spanyol)
18.45: Nice (francia)–Braga (portugál)
18.45: Ludogorec (bolgár)–PAOK (görög)
18.45: Sturm Graz (osztrák)–Crvena Zvezda (szerb)
18.45: Stuttgart (német)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
21.00: Celtic (skót)–Roma (olasz)
21.00: Porto (portugál)–Malmö (svéd)
21.00: Basel (svájci)–Aston Villa (angol)
21.00: FCSB (román)–Feyenoord (holland)
21.00: Lyon (francia)–Go Ahead Eagles (holland)
21.00: Panathinaikosz (görög)–Viktoria Plzen (cseh)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Bologna (olasz)
21.00: Freiburg (német)–Salzburg (osztrák)
21.00: Brann (norvég)–Fenerbahce (török)

7. FORDULÓ
2026. január 22., csütörtök
18.45: Bologna (olasz)–Celtic (skót)
18.45: Young Boys (svájci)–Lyon (francia)
18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Porto (portugál)
18.45: Fenerbahce (török)–Aston Villa (angol)
18.45: Feyenoord (holland)–Sturm Graz (osztrák)
18.45: Malmö (svéd)–Crvena Zvezda (szerb)
18.45: PAOK (görög)–Real Betis (spanyol)
18.45: Freiburg (német)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
18.45: Brann (norvég)–Midtjylland (dán)
21.00: FERENCVÁROS–Panathinaikosz (görög)
21.00: Roma (olasz)–Stuttgart (német)
21.00: Utrecht (holland)–Genk (belga)
21.00: Salzburg (osztrák)–Basel (svájci)
21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–FCSB (román)
21.00: Nice (francia)–Go Ahead Eagles (holland)
21.00: Rangers (skót)–Ludogorec (bolgár)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Lille (francia)
21.00: Braga (portugál)–Nottingham Forest (angol)

8. FORDULÓ
2026. január 29., csütörtök
21.00: Nottingham Forest (angol)–FERENCVÁROS
21.00: Aston Villa (angol)–Salzburg (osztrák)
21.00: Celtic (skót)–Utrecht (holland)
21.00: Porto (portugál)–Rangers (skót)
21.00: Basel (svájci)–Viktoria Plzen (cseh)
21.00: Midtjylland (dán)–Dinamo Zagreb (horvát)
21.00: Crvena Zvezda (szerb)–Celta Vigo (spanyol)
21.00: FCSB (román)–Fenerbahce (török)
21.00: Go Ahead Eagles (holland)–Braga (portugál)
21.00: Genk (belga)–Malmö (svéd)
21.00: Lille (francia)–Freiburg (német)
21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Bologna (olasz)
21.00: Lyon (francia)–PAOK (görög)
21.00: Panathinaikosz (görög)–Roma (olasz)
21.00: Ludogorec (bolgár)–Nice (francia)
21.00: Real Betis (spanyol)–Feyenoord (holland)
21.00: Sturm Graz (osztrák)–Brann (norvég)
21.00: Stuttgart (német)–Young Boys (svájci)

 

Ezek is érdekelhetik