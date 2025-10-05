Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: Juhász Dorka tizenhárom ponttal kezdte a török bajnokságot

2025.10.05. 17:39
null
Juhász Dorka (Fotó: Getty Images)
A válogatott Juhász Dorka tizenhárom ponttal járult hozzá a Galatasaray 80–68-as hazai győzelméhez az Ormanspor ellen a török női kosárlabda-bajnokság alapszakaszának első fordulójában, vasárnap.

Tizenhárom ponttal kezdte a török bajnokságot a Galatasaray magyar légiósa, Juhász Dorka. A liga honlapja szerint válogatott játékosunk 25 percet töltött a pályán, és volt kilenc lepattanója is, csapata 80–68-ra verte meg az Ormansport.

A magyar válogatott Rosco Allen szombaton és vasárnap is tíz pontot dobott a Kavaszaki Brave Thundersben, amely hazai pályán előbb 91–83-ra, majd 114–88-ra kapott ki a tavalyi bajnok Hiroshima Dragonfliestól a japán liga első és második fordulójában.

Lukács Norbert négy pontig jutott a Pari Nyizsnyij Novgorodban, amely 93–78-as vereséggel távozott a Lokomotiv Kubany otthonából az orosz élvonalban.

Hanga Ádám is négy ponttal zárt, csapata, a Joventut Badalona pedig 87–75-ös győzelmet aratott a Granada vendégeként a spanyol bajnokságban.

 

