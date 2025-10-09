Kosárlabda: Valerio-Bodon Vincent hazatért, a Honvédban folytatja

Kétévnyi távollét után újra Magyarországon játszik Valerio-Bodon Vincent, aki az idény végéig szerződött az Endo Plus Service-Honvéd csapatához – jelentette be honlapján a klub. Valerio-Bodon a Honvédban kezdett el kosárlabdázni, és később ott is mutatkozott be a felnőttek között. 2019-ben az Atomerőmű SE-hez igazolt, majd két paksi idényt követően a DEAC-ot erősítette a 2021–2022-es idényben, legutóbb pedig a Sopron KC színeiben szerepelt Magyarországon.

A 24 éves játékos 2023-ban szerződött külföldre, a Boston Celtics kosarasaként szerepelt az NBA 2023-as nyári ligájában, majd a Los Angeles Lakersnél kapott szerződést, ahonnan a G-ligában szereplő South Bay Lakershez került. Később a Portland Trail Blazers fiókcsapatának, a G-ligás Rip City Remixnek volt a játékosa, majd az előző idényt az olasz élvonalbeli Pistoiánál fejezte be. Idén nyáron a spanyol élvonalbeli Valenciával készült, amellyel a Real Madridot legyőzve megnyerte a spanyol Szuperkupát (Valerio-Bodon kerettag volt, de pályára nem lépett a mérkőzésen).

A több poszton is bevethető, 206 cm magas kosárlabdázó már a magyar válogatottban is bemutatkozott, idén augusztusban a nemzeti csapat mind a négy vb-előselejtezőjén pályára lépett.