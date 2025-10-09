Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: Valerio-Bodon Vincent hazatért, a Honvédban folytatja

Vágólapra másolva!
2025.10.09. 15:12
null
Valerio Bodon-Vincent a Honvédhoz igazolt (Fotó: honved.hu)
Címkék
Valerio Bodon Vincent Honvéd kosárlabda átigazolás
Az idény végéig az Endo Plus Service-Honvéd kosárlabdacsapatát erősíti magyar válogatott Valerio-Bodon Vincent – közölte honlapján az egyesület. A 24 éves kosaras kétévnyi külföldi szereplés után tér vissza Magyarországra.

Kétévnyi távollét után újra Magyarországon játszik Valerio-Bodon Vincent, aki az idény végéig szerződött az Endo Plus Service-Honvéd csapatához – jelentette be honlapján a klub. Valerio-Bodon a Honvédban kezdett el kosárlabdázni, és később ott is mutatkozott be a felnőttek között. 2019-ben az Atomerőmű SE-hez igazolt, majd két paksi idényt követően a DEAC-ot erősítette a 2021–2022-es idényben, legutóbb pedig a Sopron KC színeiben szerepelt Magyarországon.

A 24 éves játékos 2023-ban szerződött külföldre, a Boston Celtics kosarasaként szerepelt az NBA 2023-as nyári ligájában, majd a Los Angeles Lakersnél kapott szerződést, ahonnan a G-ligában szereplő South Bay Lakershez került. Később a Portland Trail Blazers fiókcsapatának, a G-ligás Rip City Remixnek volt a játékosa, majd az előző idényt az olasz élvonalbeli Pistoiánál fejezte be. Idén nyáron a spanyol élvonalbeli Valenciával készült, amellyel a Real Madridot legyőzve megnyerte a spanyol Szuperkupát (Valerio-Bodon kerettag volt, de pályára nem lépett a mérkőzésen).

A több poszton is bevethető, 206 cm magas kosárlabdázó már a magyar válogatottban is bemutatkozott, idén augusztusban a nemzeti csapat mind a négy vb-előselejtezőjén pályára lépett.

 

Valerio Bodon Vincent Honvéd kosárlabda átigazolás
Legfrissebb hírek

Férfi kosár: kicserélődött, de a korábbinál egységesebb a Honvéd kerete

Kosárlabda
2025.09.18. 11:36

A Chelsea költött legtöbbet a keretére, öt Premier League-klub jár 1 milliárd felett

Minden más foci
2025.09.17. 13:29

Balogh Botond közel áll a váltáshoz, kölcsönbe kerülhet

Légiósok
2025.09.05. 11:25

Korábbi Chelsea-játékost igazolt a kolozsvári CFR

Minden más foci
2025.09.04. 08:56

Újra megdőlt az átigazolási rekord a Premier League-ben

Angol labdarúgás
2025.09.02. 13:44

Nincs több kérdés, Donnarumma a Man. City új kapusa – hivatalos

Angol labdarúgás
2025.09.02. 11:23

Manchesterből igazolt BL-győztes védőt az Inter – hivatalos

Olasz labdarúgás
2025.09.02. 11:11

Végül nem Sallaiékhoz, de távozott a Man. City legsikeresebb kapusa – hivatalos

Angol labdarúgás
2025.09.02. 09:45
Ezek is érdekelhetik