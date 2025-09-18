Nemzeti Sportrádió

Simán nyert idegenben a Szekszárd a női kosárlabda Európa-kupa selejtezőjében

GY. F.GY. F.
Vágólapra másolva!
2025.09.18. 21:11
null
A Szekszárd magabiztos győzelmet aratott Prágában (Fotó: kscszekszard.hu)
Címkék
Szekszárd Eurokupa TARR KSC Szekszárd kosárlabda
A Tarr KSC Szekszárd főként Dombai Réka klasszis teljesítményével 12 ponttal nyert a cseh DSK Brandys csarnokában csütörtökön a női kosárlabda Európa-kupa selejtezőjének első mérkőzésén.

Az első negyedet követően még nem gondoltuk, hogy a végén izgulnunk sem kell. A Tarr KSC Szekszárd biztos győzelmet aratott a DK Basketball Brandys vendégeként az Európa-kupa selejtezőjének első felvonásán, és nem tűnik elképzelhetőnek, hogy riválisa a jövő héten Tolna megyében ledolgozza 12 pontos hátrányát.

Pontszerzésben két magyar játékos vitte a prímet a magabiztosan játszó szekszárdiaknál, a frissen igazolt Dombai Réka 29-ig jutott, míg Holcz Rebeka – és ez a nagyobb meglepetés – 19 pontot szerzett, bátor kosárlabdát mutatott be.

A továbbjutóra az EK-főtábla D csoportjában a belga Mechelen, az olasz GEAS és a Galatasaray–Sepsi Euroliga-selejtező vesztese vár.

KOSÁRLABDA 
NŐI EURÓPA-KUPA, SELEJTEZŐ
1. MÉRKŐZÉS
DSK BASKETBALL BRANDYS (cseh)–TARR KSC SZEKSZÁRD 69–81 (19–16, 19–17, 16–30, 15–18)
Prága, 200 néző. V: Zenis (szlovák), Matuszewska (lengyel), Radonjic (osztrák).
BRANDYS: Zílová 4, Lisková 5, Gavin 10, HANUSOVÁ 21/9, Bates 8. Csere: Burgar 2, Pavic 6, Hola 2, Stovícková, Ceralová 2, Ondrousková 7/3, Ebenhöhová 2. Edző: Dan Kurucz
SZEKSZÁRD: RODRIGUES 15/6, HOLCZ 19/6, DOMBAI 29/15, KARLEN 9, Gakdeng 2. Csere: Ovner 3, Theodoreán 1, Szücs G. 3/3, Nyári. Edző: Magyar Bianka
Az eredmény alakulása. 3. perc: 4–4. 5. p.: 5–8. 9. p.: 19–11. 12. p.: 19–18. 15. p.: 29–20. 18. p.: 31–27. 21. p.: 38–36. 28. p.: 47–57. 30. p.: 51–63. 31. p.: 56–63. 34. p.: 58–72. 36. p.: 61–76

 

Szekszárd Eurokupa TARR KSC Szekszárd kosárlabda
Legfrissebb hírek

Nagy csatában kapott ki a DVTK a női kosárlabda Euroliga-selejtezőben

Kosárlabda
52 perce

Juhászék már Sepsiszentgyörgyön eldöntötték az Euroliga-selejtező sorsát

Kosárlabda
Tegnap, 20:16

Megszületett az első, sportágtörténeti kerekesszékes válogatott siker

Kosárlabda
Tegnap, 8:45

Átadták a szekszárdi sportuszodát

Úszás
Tegnap, 7:00

Kosárlabda: Tózer-Nemes Boglárka a Csatában lépne szintet az NB I-ben

Utánpótlássport
2025.09.13. 19:33

Először nyert hivatalos meccset a magyar kerekesszékes kosárlabda-válogatott

Kosárlabda
2025.09.12. 12:53

Kosárlabda: Ocsenás Móna új fejezetet nyitott a karrierjében Sopronban

Utánpótlássport
2025.09.10. 19:29

Spanyol győzelem, magyar bronzérem a Körmend-kupa kosárlabdatornán

Kosárlabda
2025.09.08. 16:06
Ezek is érdekelhetik