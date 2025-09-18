Simán nyert idegenben a Szekszárd a női kosárlabda Európa-kupa selejtezőjében

Az első negyedet követően még nem gondoltuk, hogy a végén izgulnunk sem kell. A Tarr KSC Szekszárd biztos győzelmet aratott a DK Basketball Brandys vendégeként az Európa-kupa selejtezőjének első felvonásán, és nem tűnik elképzelhetőnek, hogy riválisa a jövő héten Tolna megyében ledolgozza 12 pontos hátrányát.

Pontszerzésben két magyar játékos vitte a prímet a magabiztosan játszó szekszárdiaknál, a frissen igazolt Dombai Réka 29-ig jutott, míg Holcz Rebeka – és ez a nagyobb meglepetés – 19 pontot szerzett, bátor kosárlabdát mutatott be.

A továbbjutóra az EK-főtábla D csoportjában a belga Mechelen, az olasz GEAS és a Galatasaray–Sepsi Euroliga-selejtező vesztese vár.

KOSÁRLABDA

NŐI EURÓPA-KUPA, SELEJTEZŐ

1. MÉRKŐZÉS

DSK BASKETBALL BRANDYS (cseh)–TARR KSC SZEKSZÁRD 69–81 (19–16, 19–17, 16–30, 15–18)

Prága, 200 néző. V: Zenis (szlovák), Matuszewska (lengyel), Radonjic (osztrák).

BRANDYS: Zílová 4, Lisková 5, Gavin 10, HANUSOVÁ 21/9, Bates 8. Csere: Burgar 2, Pavic 6, Hola 2, Stovícková, Ceralová 2, Ondrousková 7/3, Ebenhöhová 2. Edző: Dan Kurucz

SZEKSZÁRD: RODRIGUES 15/6, HOLCZ 19/6, DOMBAI 29/15, KARLEN 9, Gakdeng 2. Csere: Ovner 3, Theodoreán 1, Szücs G. 3/3, Nyári. Edző: Magyar Bianka

Az eredmény alakulása. 3. perc: 4–4. 5. p.: 5–8. 9. p.: 19–11. 12. p.: 19–18. 15. p.: 29–20. 18. p.: 31–27. 21. p.: 38–36. 28. p.: 47–57. 30. p.: 51–63. 31. p.: 56–63. 34. p.: 58–72. 36. p.: 61–76