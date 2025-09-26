Nemzeti Sportrádió

Új szezon, új élmények – megújult funkciókkal tér vissza a HUNBASKET TV

2025.09.26. 08:58
Szeptember 26-án 19 órakor kezdetét veszi az idei férfi NB I A csoport új idénye a Sopron KC–Alba Fehérvár mérkőzéssel. A pályán a csapatok, a képernyőkön pedig a HUNBASKET TV gondoskodik az izgalmakról! (x)

A tavalyi szezonban bemutatkozott platform rögtön nagy érdeklődést keltett: sokan regisztráltak, hogy online követhessék kedvenceiket. Az idei évadban pedig még több újdonság várja a nézőket.

Fejlesztések és újítások a jobb szurkolói élmény elérése érdekében:
- Android és iOS applikáció: könnyedén elérhetők a közvetítések bárhonnan.
- Audiokommentár minden meccshez: hogy még jobban képben legyél a pályán történtekkel.
- Play-by-play funkció a videókhoz: egyszerűen visszakereshetők a kulcspillanatok – kosarak, faultok, látványos megoldások.
- Okos TV applikáció: jelenleg tesztelés alatt áll, de terveink szerint még idén elérhetővé válik, így a nappaliban is teljes élményt ad majd a HUNBASKET TV.

Az egy teljes hónapra szóló előfizetés 1.990 Ft-ba kerül, míg a szeptemberi csonka hónap 500 Ft-ba. A prémium szezonbérletet mindössze 12.000 Ft-ért vásárolható meg, így továbbra is ez a legkedvezőbb opció az egész szezonra nézve.

A HUNBASKET TV applikáció iOS-en már elérhető, okos TV-re és Android készülékekre pedig hamarosan szintén letölthető válik. 

Ne maradj le – váltsd meg most, és kövesd végig a szezont a hunbasket tv-n!

 

