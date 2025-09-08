Spanyol győzelem, magyar bronzérem a Körmend-kupa kosárlabdatornán

Az MSOSZ hétfői tájékoztatása szerint a Körmendi Városi Sportcsarnokban két csoportra osztották a válogatottakat. A második divízióban Bosznia-Hercegovina bizonyult a legjobbnak a hazaiak 2-es gárdája előtt.

A Csák Tamás Emlékdíjat a torna legjobb játékosa, a spanyol Andreu Soler vehette át. A csapatokat ép és értelmi fogyatékossággal élő kosárlabdázók alkották. A tornát a sportért felelős államtitkárság, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet, valamint a Sportoló Nemzet Program támogatta.

A végeredmények

I. divízió: 1. Spanyolország, 2. Olaszország 1, 3. Magyarország 1, 4. Szerbia

II. divízió: 1. Bosznia-Hercegovina 2, Magyarország 2, 3. Olaszország 2, 4. Magyarország 3.