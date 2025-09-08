Nemzeti Sportrádió

Spanyol győzelem, magyar bronzérem a Körmend-kupa kosárlabdatornán

2025.09.08. 16:06
(Fotó: Facebook, Special Olympics Hungary)
A hétvégén nyolc csapat részvételével rendezték meg a IV. Körmend-kupa nemzetközi egyesített meghívásos kosárlabdatornát, amelyen öt külföldi és három magyar együttes játszott. A Magyar Speciális Olimpia Szövetség (MSOSZ) eseményén az első divízióban Spanyolország győzött, Magyarország 1-es csapata a harmadik helyen végzett.

Az MSOSZ hétfői tájékoztatása szerint a Körmendi Városi Sportcsarnokban két csoportra osztották a válogatottakat. A második divízióban Bosznia-Hercegovina bizonyult a legjobbnak a hazaiak 2-es gárdája előtt.

A Csák Tamás Emlékdíjat a torna legjobb játékosa, a spanyol Andreu Soler vehette át. A csapatokat ép és értelmi fogyatékossággal élő kosárlabdázók alkották. A tornát a sportért felelős államtitkárság, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet, valamint a Sportoló Nemzet Program támogatta.

A végeredmények
I. divízió: 1. Spanyolország, 2. Olaszország 1, 3. Magyarország 1, 4. Szerbia
II. divízió: 1. Bosznia-Hercegovina 2, Magyarország 2, 3. Olaszország 2, 4. Magyarország 3.

 

