Nem várható one man show a Körmendtől

MEGNYERTE A HÉTVÉGI Göcsej-kupát, vagyis sikerélménnyel hangolt a pénteken kezdődő NB I-es bajnokságra az Egis Körmend. A vasi alakulat az elődöntőben 101–99-re verte meg a Kaposvárt, aztán a fináléban 80–77-re felülmúlta a házigazda Zalaegerszeget is. A torna legjobb középjátékosának a Körmend nyári szerzeményét, a 35 éves Ivosev Tamást választották meg.

„ Jól alakult a torna, visszavághattunk a Zetének a Mogyorósy Szilárd-emléktorna döntőjében otthon elszenvedett vereségért – taglalta érdeklődésünkre Ivosev. – Furcsa szerkezetben játszottunk, Durázi Krisztofer megsérült, hiányzott Chuba Ohams, néhány játékos betegséggel küzdött, de így is keményen harcoltunk. Szeretnénk stabilan megnyerni a meccseket, az összkép jó, a héten kezdődik a bajnokság, reméljük, mindenki egészséges lesz és így várhatjuk a Pécset.”

A körmendiek kedden bejelentették, hogy légióst cseréltek hátvédposzton, a Göcsej-kupa döntőjében még pályára lépő amerikai Jonathan Davis helyére honfitársa, Trevor Blondin érkezett. Ivosev úgy véli, jó csapat lehet az „MTE”, főleg, ha teljes kerettel tudnak edzeni. Az első, Szeged elleni felkészülési meccsükön játszottak csak komplett csapattal (azóta, mint írtuk, változott az egyik külföldi játékos személye), utána megsérült Ohams, és ha vannak hiányzók, nehéz megszokni, megismerni egymást. Az edző, a szlovén Teo Hojc jól kitalálta mindenkinek a helyét a tartalékos keretben, mindegyik játékos bevethető volt két pozícióban is, és kihozták a maximumot a lehetőségeikből. A 35 éves magasember szerint ennél csak jobbak lesznek a bajnokságban, a szombati nyitó meccs jó fokmérő lesz, hazai pályán, remek hangulatban, saját szurkolóik előtt nyitják az idényt, ami biztosan pozitívan hat rájuk.

„ Ismerem Teót, Pakson volt korábban edző, gyors kosárlabdát szeretne játszatni velünk sok átmenettel. A védekezés agresszív lesz, dinamikus játékra számíthatnak tőlünk a drukkerek, ezt látom abból, amilyen szisztémában dolgozunk. Teo elvárja tőlünk, hogy az apró részletekre is figyeljünk oda, nálunk nem várható one man show, inkább csapatjátékra törekszik mindenki. Fizikailag és mentálisan is bírom a gyűrődést, segíteni akarok, hogy egy sikeres évad után akár még jobb jöjjön Körmenden. A fiatalok számíthatnak rám és Fepura (Ferencz Csaba – a szerk.) , igyekszünk segíteni nekik a tapasztalatunkkal és energiánkkal. Az edzőnk is bízik az ifjabb játékosokban, a helyi srácokban, akik a Göcsej-kupán is megmutatták, lehet rájuk számítani” – így Ivosev Tamás.

A rutinos, 2014-ben a Szolnokkal magyar bajnoki címet szerző kosaras az előző idényben januárig Szerbiában játszott a zombori Jokerben, az Adria-liga ­másodosztályában is pattogtatott, mígnem a vezetőség távozása után anyagi problémák adódtak, és csak a fiatalok maradtak az együttesben. Az évad második felét Ivosev így már Magyarországon, az NB I B-s Tehetséges Fiataloknál töltötte, amelynek segített kiharcolni a bennmaradást, hogy a nyáron nagyon gyorsan megegyezzen a körmendiekkel.

Mivel elhúzódott a playout a TF-fel, nem tudott elmenni a 3x3-as válogatott Európa-bajnoki selejtezőjére, de követi a csapat szereplését, beszélt Csirke Ferenc szövetségi edzővel is, és leszögezte, ha lesz rá lehetőség, jövőre szívesen játszik újra a nemzeti együttesben. Örült annak, hogy a nyáron a családjával tölthette az időt, előtte hat-hét évig az 5x5 után mindig rögtön a 3x3 következett, most nyaralhatott, pihenhetett és összerakhatta magát. Ez biztosan nagyon jól jön az Egis Körmendnek a következő hónapokban.