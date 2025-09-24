Férfi kosárlabda NB I: az építkezés és a szintlépés a DEAC célja

A klub szerdai szezonnyitó sajtótájékoztatóján – három nappal a Budapesti Honvéd elleni bajnoki mérkőzés előtt – Lóczi Lászlóné Kovács Marianna ügyvezető azzal kezdte, hogy a kosárlabda továbbra is kiemelt sportág a Debreceni Egyetem és a DEAC számára.

„Az egyik legfontosabb küldetésünk, hogy az egyetemista sportolók profi csapatokban is egyre nagyobb lehetőséget kapjanak, s bár ez egy hosszú folyamat, a kosárlabda-szakosztály ebben is nagyon sikeres. Bízunk benne, hogy ez az építkezés tovább folytatódik” – fejtette ki, hozzátéve, ilyen pozitív, kulturált és támogató szurkolói közössége nagyon kevés csapatnak van.

Becsky István szakosztályvezető Pethő Ákos vezetőedző szerződésének meghosszabbításáról úgy fogalmazott, hogy nem is volt kérdés a közös folytatás.

„Az U18-as csapatunk, majd később a B-csoportos gárdánk irányítása után Ákos a felnőtteknél is megkapta a bizalmat, és élt is vele úgy, hogy a fiatalok is sok lehetőséget kaptak. A helyezéseket tekintve a tavalyi évhez hasonló eredményekkel már elégedettek lennénk, de a legfontosabb feladat, hogy a tehetségeink szintet tudjanak lépni” – jelentette ki.

Pethő Ákos közölte, szeretnék folytatni a tavaly megkezdett munkát, amely szerinte jó lehetőséget kínál a fiataloknak.

„Emiatt nyilván benne lesz a játékunkban a hullámzás, de készülünk erre, próbáljuk kinyújtani a pályán töltött perceiket. Mentorszerepben ezáltal nagyobb feladat hárul majd a tapasztaltabb magyar játékosokra, de mivel az új szabályok értelmében maximum három külföldi tartózkodhat egyszerre a pályán, így a játékban nagyobb teher lesz majd rajtuk” – vélekedett a DEAC trénere.

Mócsán Bálint csapatkapitány – aki a negyedik szezonját kezdi meg a cívisvárosban – elsőként nemrég megműtött csapattársáról, Pongó Mátéról beszélt.

„Maximálisan átérzem a helyzetét, tavaly én is ebben a cipőben jártam, de nagyon jó rehabilitációs stáb van a csapatnál, biztos vagyok benne, hogy hamarosan újra köztünk lehet. Az új szabályokra nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire fogja ez átírni a magyar kosárlabdát, és hogyan fognak rá reagálni a csapatok. Várom, hogy mi, magyar játékosok egy szinttel feljebb tudjunk lépni, és meg tudjuk mutatni, hogy volt értelme a módosításoknak” – fejtette ki.

A DEAC első bajnoki mérkőzésére szombaton 18 órakor kerül sor, amikor az Endo Plus Service-Honvéd érkezik az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokba.