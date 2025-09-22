Nemzeti Sportrádió

Kara Lawson lett az amerikai női kosárválogatott szövetségi kapitánya

2025.09.22.
Fotó: Getty Images
Kara Lawson lett 2028-as Los Angeles-i olimpiára címvédőként készülő amerikai női kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya.

Az Egyesült Államok sportági szövetsége (USAB) hétfőn közölte hogy a Pekingben 2008-ban játékosként ötkarikás bajnok feladata lesz az, hogy megszerezze csapatával a sorozatban kilencedik aranyérmet. A 44 éves, WNBA-bajnok Lawson kinevezése volt az első személyi döntés az ötszörös olimpiai bajnok Sue Bird részéről, aki az idén neveztek ki a USAB sportigazgatójának. Előzőleg a szövetség egyik bizottsága jelölte ki a szakvezetőket.

Az új kapitány – aki a tokiói játékokon az amerikai 3x3-as együttest vezette diadalra – első megméretése jövő szeptemberben a berlini világbajnokság lesz, amelyre a válogatott a idei Amerika-bajnokság megnyerésével jutott ki.

