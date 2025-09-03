Isaiah Bigelow: Szeretem, amit csinálok



Tavaly nyáron még senki nem tudta, hogyan teljesít első profi idényében Isaiah Bigelow, akit a Zalakerámia ZTE szerződtetett, aztán hamar az egerszegi szurkolók kedvencévé vált gyors, dinamikus, atletikus és hatékony játékával. 37 meccsen 15.8 pontot és 6.7 lepattanót átlagolt, rengeteget tett azért, hogy a zalaiak a negyedik helyen végeztek a bajnokságban.

„Nagyon jól éreztem magam Zalaegerszegen, nagyszerű srácok vettek körül, szuper volt a város, elképesztő a szurkolótábor, az élmények is nagyban közrejátszottak abban, hogy Magyarországon maradtam” – mondta a 25 éves, 201 centiméter magas bedobó.

Csak éppen nem a ZTE-ben maradt, hanem az előző idényben bukdácsoló Alba Fehérvárt választotta. Elmondása szerint az egerszegiektől is kapott ajánlatot, de úgy érezte, váltania kell.

„Az Alba az elmúlt években többnyire éremért csatázott, jobb lehetőségek között dolgozik, és a szakmai stáb elképzelései is nagyon tetszettek – folytatta Bigelow. – Az előző idényben szenvedett, de ettől függetlenül többre hivatott klub és csapat, kiváló játékosok és edzők érkeztek, úgy gondolom, együtt sokra vihetjük.”

Az Alba új igazolása az amerikai Greens­boróban született, sokáig a kosárlabda mellett az amerikai futballt is űzte, aztán letette a garast a kosár mellett. Mindig sok pontot dobott a csapataiban, kiemelkedett atletikus képességeivel, és továbbra is imádja a játékot.

„Mindenki másról álmodik, amikor profi kosárlabdázónak készül, én minél több embert szeretnék megismerni, sok helyre akarok eljutni, világot látni. Nagyon hálás vagyok, hogy azt csinálhatom, amit a legjobban szeretek, hogy a kosárlabdázás a munkám. Nincs más kívánságom, mint hogy egészséges maradjak, utazhassak, kosárlabdázhassak.”

A kalandvágy mellett persze nem kis bátorság kell egy egyetemről kilépő fiatalembernek, hogy nekivágjon a nagyvilágnak. Isaiah Bigelow egy éve hagyta el az Egyesült Államokat.

„Nem mondom, hogy nem volt bennem egy kis félsz, miután aláírtam első profi szerződésemet. Előtte csak egyszer jártam Európában, még elsőéves egyetemistaként Portugáliában. Egyébként addig nem jutottam el külföldre, szóval meg kellett szoknom az egyedüllétet Magyarországon. Nem utazhattam haza, nem voltak velem a szeretteim az ünnepeken, voltak tehát kemény időszakok bőven. De minden téren fejlődtem, mentálisan és fizikailag is. Mivel az edzéseken és meccseken kívül nagyrészt magam voltam, olyasmivel is kitöltöttem a szabad­időmet, ami korábban nem volt jellemző rám, ilyen például az olvasás.”

Isaiah Bigelow tehát jól érzi magát hazánkban, tavaly sokan segítették a beilleszkedését, megismertették a tradicionális magyar ételekkel, amelyeket annyira megszeretett, hogy már hiányoztak neki a nyári szünet alatt, amikor otthon járt.

„Tényleg úgy érzem, hogy sokra hivatott csapat az Alba, az öltözőben kiváló srácokat ismertem meg, tehetséges játékosaink vannak, és a célunk közös: egyfelé kell húznunk, napról napra fejlődnünk, előrelépnünk.”