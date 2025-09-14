Férfi kosárlabda Eb: Görögország a bronzérmes

A finnek először játszhattak éremért a kontinenstornák történetében, de a kétszeres Eb-győztes görögök a hajráig magabiztosan játszottak. Már az első negyed végére kilencpontos előnybe kerültek, amelyet a szünetig tizennégyre növeltek, sőt, az utolsó negyedben, négy és fél perccel a mérkőzés vége előtt már 17 pont volt a két csapat közötti különbség. Ekkor azonban a finnek óriási hajrába kezdtek, egyre közelebb kerültek ellenfelükhöz, és négy másodperccel a vége előtt felzárkóztak egy pontra. Az utolsó kosarat azonban a görögök szerezték, így kiharcolták a bronzérmet.

A mérkőzés legeredményesebb játékosa a görög Janisz Adetokunbo (Milwaukee Bucks) volt 30 ponttal és 17 lepattanóval.

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, RIGA

A 3. helyért

Görögország–Finnország 92–89 (24–15, 24–19, 21–22, 23–33)

Döntő

20.00: Törökország–Németország (Tv: M4 Sport)