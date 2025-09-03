Nemzeti Sportrádió

Férfi kosár Eb: a törökök nagy csatában legyőzték Jokicsékat, ők maradtak hibátlanok, no meg a németek

2025.09.03. 22:10
Hiába tornyosult fölé sokszor Nikola Jokics, Alperen Sengün (23) és csapata megtalálta a kiutat a szorult helyzetekből (Fotó: Getty Images)
Török diadallal ért véget az A-csoport szerda késő esti rigai rangadója a férfi kosárlabda Európa-bajnokságon: Ergin Ataman csapata 95–90-re megverte Szerbiát, így százszázalékos teljesítménnyel jutott be a nyolcaddöntőbe. Ugyancsak hibátlanul nyerték meg csoportjukat a világbajnok németek, akik fölényes győzelmet (91–61) arattak a társházigazda Finnország ellen. Portugália 68–65-re legyőzte Észtországot, és története során először kiharcolta a kieséses szakaszba jutást. A britek meglepetésre megverték és kiejtették Montenegrót (89–83), a litvánok nagy csatában legyűrték a svédeket (74–71), míg a társházigazda lettek lemosták a cseheket (109–75).

TÖRÖKORSZÁG–SZERBIA 95–90

Fordulatos, izgalmas, végig szoros csatát vívott az első négy forduló után veretlen két válogatott a lett fővárosban. Az első negyedben egyszer megugrani látszottak a törökök (19–11), de ahogyan sejtettük, ez átmeneti állapot volt, már a játékrész végére feljöttek a szerbek. Összességében nyolcszor volt döntetlen az állás, 15-ször billent át az eredmény. 

Míg a közeli pontokban a szerbek voltak a jobbak (42–26), a törökök 18 triplát dobtak be, az utolsót Sehmus Hazer bő két perccel a vége előtt (89–88). Erre még Nikola Jokics válaszolt a gyűrű alól (89–90), de több szerb pont nem született. Az utolsó percben Alperen Sengün, majd Shane Larkin is bedobott két büntetőt; Jokics válasznak szánt triplakísérlete nem ment be, Sengün leszedte a pattanót, majd a fault után értékesített két további büntetőt – eldőlt a meccs. 

Sengün 28 ponttal, 13 lepattanóval és nyolc assziszttal érdemelte ki a mérkőzés MVP-díját, Jokics 22, 9, 4-gyel finiselt odaát.

Törökország 2009 óta először nyert meg zsinórban öt Eb-meccset, Szerbia 2017 óta először kapott ki Európa-bajnoki csoportmérkőzésen. 

FINNORSZÁG–NÉMETORSZÁG 61–91

A társházigazda finnek egy pillanatig sem vezettek, a papírformának megfelelően súlyos vereséget szenvedtek, viszont ezen az Eb-n ők az elsők, akiknek sikerült 100 pont alatt tartani a rendkívül termékeny német válogatottat – megfosztva ezzel a világbajnokot egy új Eb-rekordtól. A németek 57 százalékkal dobtak a mezőnyből az első félidőben, és a fordulás után sem engedték 13 pontnál közelebb magukhoz a 13 ezer nézőt elszánt játékkal tűzben tartó házigazdát. Franz Wagner 23 pontot, 7 lepattanót és 3 asszisztot jegyzőkönyvezett húszpercnyi játékideje alatt, Dennis Schröder 16, 7, 9-cel zárt a világbajnok soraiban, Olivier Nkamhoua 16 ponttal és 11 lepattanóval ért el dupla duplát a hazaiaknál.

MONTENEGRÓ–NAGY-BRITANNIA 83–89

Meglepetéssel kezdődött a játéknap: a britek borították a papírformát, és ha a továbbjutást nem is tudták kiharcolni (legalább 33 ponttal kellett volna nyerniük), tamperei sikerük révén magukkal rántották Montenegrót is. S persze megtörték rossz szériájukat: az előző két Eb-jüket győzelem nélkül, öt-öt vereséggel zárták – Myles Hesson 25, Akwasi Yeboah 23 pontjának, valamint a gyors indításos akciók hatékonyságának (20–3) köszönhetően most végre nyertek. „Sem védekezésünk, sem energiánk… nem érdemeltünk továbbjutást” – véleményezte övéi produkcióját Bosko Radovics montenegrói szövetségi kapitány. Nikola Vucsevics 31 pontja, 11 lepattanója és hét gólpassza nem tudta ellensúlyozni a csapat 18 labdaeladását. 

LITVÁNIA–SVÉDORSZÁG 74–71

A montenegróiak vereségével eldőlt, hogy nemcsak Litvánia, hanem ellenfele is biztos továbbjutóként lép pályára. A svédek kezdtek jobban, 12 ponttal is vezettek az első félidőben, aztán a harmadik negyedben egy 16–4-es szakasszal fordult az állás. Döntőnek mondható, hogy a litvánok nemcsak többször jutottak oda a büntetővonalra, hanem hatékonyabban is dobtak onnan (22/27, a svédeknél 8/15). Jonas Valanciunas 18 ponttal és 8 nyolc lepattanóval volt a baltiak legjobbja, Arnas Velicka 14 pontja mellett hét asszisztot jegyzőkönyvezett, Azuolas Tubelis 12 pontos, 12 lepattanós dupla duplát szállított, a svédeknél Pelle Larsson emelkedett ki 18 ponttal. 

ÉSZTORSZÁG–PORTUGÁLIA 65–68

Nem lehetett panasz a ki-ki mérkőzés forgatókönyvére: végig szoros csata, fordulópontok, drámai befejezés. A portugálok a harmadik negyedben elvesztették egyik kulcsemberüket, a két technikaival sújtott Neemias Quetát, egy 11–0-s rohammal mégis lépéselőnybe kerültek az utolsó játékrész elejére. Artur Konontsuk pillanatai következtek, a Bursaspor bedobója egymás után három triplát küldött a helyére, értékesített egy ziccert is, főképp neki volt köszönhető, hogy az utolsó percre az észtek fordultak előnnyel (64–61). Csakhogy postafordultával Rafael Lisboa is bedobott egy hármast, majd a hátralévő forró másodpercekben rezzenéstelen arccal pontra váltott négy büntetőt – vezérletével Portugália bejutott a kieséses szakaszba, méghozzá Európa-bajnokságon először. Az észtek főleg a 17 labdavesztésük miatt maradtak le a nyolcaddöntőről, népes és lelkes táboruk nagy bánatára. 

CSEHORSZÁG–LETTORSZÁG 75–109

A társházigazda lettek továbbjutóként, a csehek biztos kiesőként álltak oda a feldobáshoz, és ez látszott is a mérkőzésen. Lettország kiszolgálta közönségét, gyakorlatilag végig vezetett; a második negyedben állandósult a két számjegyű különbség, a harmadikban már harminc fölé kúszott a számláló (55–86), a végén a hazaiak megismételték eddigi legmagasabb Eb-pontszámukat (109). A Dubaiban légióskodó Davis Bertans 22 perc alatt 20 pontig jutott, bátyja, Dairis szintén 20-at dobott. A tíz éve az NBA-játéktereket koptató Kristaps Porzingis nem egészen 19 percet töltött a pályán, 16 pont, hét lepattanó és három assziszt került a neve mellé. 

 

FÉRFI KOSÁRLABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ
A-CSOPORT, RIGA 
Észtország–Portugália 65–68 (14–14, 18–13, 13–20, 20–21)
Ld: Konontsuk 20, Kullamäe 17, ill. Lisboa 17, Queta 15
Csehország–Lettország 75–109 (24–30, 20–28, 12–28, 19–23)
Ld: Krejcí 11, Peterka 11, Senhal 11, ill. Dairis Bertans 20, Davis Bertans 20, Porzingis 16, Smits 16
Törökország–Szerbia 95–90 (19–18, 27–31, 28–24, 21–17)
Ld: Sengün 28, Larkin 23, Osman 16, ill. Jokics 22, Gudurics 12, Petrusev 11

AZ A-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
1. Törökország

5

5

459–359

10

2. Szerbia

5

4

1

434–368

  9

3. Lettország

5

3

2

412–384

  8

4. Portugália

5

2

3

315–368

  7

5. Észtország

5

1

4

352–397

  6

6. Csehország

5

5

338–434

  5


B-CSOPORT, TAMPERE
Montenegró–Nagy-Britannia 83–89 (26–25, 16–23, 21–20, 20–21)
Ld: Vucsevics 31, Allman 14, ill. Hesson 25, Yeboah 23
Litvánia–Svédország 74–71 (14–21, 19–18, 21–14, 20–18)
Ld: Valanciunas 18, Velicka 14, Radzevicius 13, ill. Larsson 18, Borg 13
Finnország–Németország 61–91 (19–21, 17–29, 13–19, 12–22)
Ld: Nkamhoua 16, Markkanen 11, ill. Wagner 23, Schröder 16, Thiemann 12

A B-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE     
1. Németország

5

5

529–365

10

2. Litvánia

5

4

1

431–393

  9

3. Finnország

5

3

2

426–406

  8

4. Svédország

5

1

4

403–418

  6

5. Montenegró

5

1

4

378–455

  6

6. Nagy-Britannia

5

1

4

354–484

  6

Minden csoportból az első négy helyezett jut be a nyolcaddöntőbe.
Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény(ek) alapján készítik el a sorrendet.

A NYOLCADDÖNTŐ MÁR ISMERT PÁRHARCAI
Szeptember 6.
Litvánia–Lettország
Törökország–Svédország
Németország–Portugália
Szerbia–Finnország

 

