Férfi kosár Eb: kiesett a címvédő Spanyolország; Doncic 37 ponttal vezette fontos győzelemre Szlovéniát

SPANYOLORSZÁG–GÖRÖGORSZÁG 86–90

A győzelmi kényszerben pályára lépő spanyolok gyorsan szembesültek a rájuk váró feladat nehézségével: bár az elején felváltva vezettek a csapatok, 16–14-es görög előnynél zsinórban 11 pontot dobott az ellenfél (Tyler Dorsey gyors egymásutánban három triplát vágott be). A második negyed derekára a spanyolok mínusz tizentötről feltornázták magukat 33–38-ra, csakhogy Janisz Adetokunbo is megrázta magát, újabb görög nekibuzdulás következett (13–2), és megint kinyílt az olló.

De a címvédő nem adhatta fel. A második félidő elején Jaime Pradilla elkapta a fonalat, duplát, triplát dobott, és szép lassan megint csökkent a különbség (52–56). Kosztasz Papanikolaun volt a sor, hogy a helyére küldjön egy hármast, és nem kellett sokat várni Dorsey hatodik triplájára sem (54–64). Még innen is van visszaút?

Volt! A spanyolok is beüzemelték a triplavetőt, majd Willy Hernangómez duplája nyomán hosszú idő után ők vezettek (73–72). De hiába minden erőfeszítés, Adetokunbo nem hagyta, hogy kicsússzon a kezükből a mérkőzés, egy büntetővel, egy zsákolással és egy ziccerrel végleg megfordította az állást (84–86).

A spanyolok nem ezen az estén bukták el a továbbjutást, hanem a nyitányon, a grúzoktól elszenvedett vereséggel. S hogy mekkora kudarc ez a számukra: ők voltak a címvédők, megnyertek négyet a megelőző hat Európa-bajnokságból, és 1977 óta most először nem jutottak tovább a kontinensbajnokság első szakaszából.

Görögország csoportelsőként zárt, Janisz Adetokunbo közel volt a tripla duplához (25 pont, 13 lepattanó, 9 assziszt).

IZRAEL–SZLOVÉNIA 96–106

Mindkét csapat biztos nyolcaddöntősként lépett pályára, ám a folytatás szempontjából nem volt mindegy, melyikük hányadik helyen lép tovább a csoportból. A két vereséggel nyitó szlovénok nagyon komolyan vették a feladatot, a szoros első negyed után a másodikban megnyomták a gázpedált, állandósították a tíz pont feletti előnyüket, és ha nem is könnyen, de nyertek. A legnagyobb terhet természetesen Luka Doncic vette a vállára, a Lakers világklasszisa több mint 33 percet a pályán töltve kis híján tripla duplát ért el: 37 pont, 11 lepattanó és kilenc assziszt került a neve mellé, akadt három labdaszerzése és egy dobásblokkolása is.

Szükség is volt a vezérre! Az izraeliek a 34 pontig jutó Deni Avdija remek játékára alapozva nagyot hajráztak, feljöttek öt pontra (78–83). Aleksander Sekulic kénytelen volt újra beküldeni az éppen pihenő Doncicot, aki duplát, majd triplát dobott, utóbbiból kettőt is, asszisztot is osztott – és a szlovénok újra megléptek.

BOSZNIA-HERCEGOVINA–GRÚZIA 84–76

Bosznia-Hercegovina válogatottja 32 éve várt arra, hogy bejusson a kieséses szakaszba, és a nagy tét a legjobbat hozta ki a csapatból. A szövetségi kapitány, Adis Beciragic játékosként ott volt azon a bizonyos 1993-as, nyolcadik helyet hozó németországi Eb-n, és most olyan csapatot épített, amelyik ezt a nagyon fontos mérkőzést – az ellenfél is a továbbjutásért lépett pályára! – végig kézben tudta tartani.

Tizenöt pont is volt az előny (56–41), és bár a végig hátrányban lévő grúzok a negyedik negyedben egyenlítettek (71–71), erre is volt gyors válasz: Jusuf Nurkic újra előnyt szerzett, John Roberson és Aleksandar Lazic behajított egy-egy triplát (80–71), és az előny már kitartott a végső dudaszóig. A bosnyákok tehát továbbjutottak, miképpen a grúzok is, akik késő este kiszurkolták a nekik létfontosságú görög győzelmet.

FRANCIAORSZÁG–IZLAND 114–74

Erőt demonstráltak a franciák a csoport leggyengébb csapata ellen, már a nagyszünetben 32 ponttal vezettek, és ugyan a végjátékban visszavettek, így is negyvennel nyertek. Nyolc játékosuk ért el legalább tíz pontot. Eddig a „kékeké” az Eb leghatékonyabb cseresora: az első négy csoportmeccsen átlag 49.8 pontot termeltek a tartalékok, ezen a meccsen 66-ig jutottak.

OLASZORSZÁG–CIPRUS 89–54

Nem volt kérdéses a mérkőzés kimenetele, Gianmarco Pozzecco csapata magabiztosan érvényesítette a papírformát.

BELGIUM–LENGYELORSZÁG 70–69

A lengyelek már biztos csoportmásodikként léptek pályára, tulajdonképpen csak a kieső belgák számára volt tétje a meccsnek. Ők éltek is a szép búcsú lehetőségével: szinte végig vezettek, és bár 14 pontig is felkúszó előnyüket elherdálták, Manu Lecomte 3.4 másodperccel a vége előtt bedobta a győztes kosarukat.



FÉRFI KOSÁRLABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ

C-CSOPORT, LIMASSOL

Bosznia-Hercegovina–Grúzia 84–76 (20–15, 27–20, 20–27, 17–14)

Ld: Nurkic 15, Roberson 15, Lazic 13, ill. Mamukelasvili 20, Baldwin 18, Bitadze 15

Olaszország–Ciprus 89–54 (24–6, 16–13, 27–24, 22–11)

Ld: Spagnolo 13, Fontecchio 13, Diouf 12, Gallinari 12, ill. Tingasz 15, Willis 10

Spanyolország–Görögország 86–90 (20–31, 15–19, 28–18, 23–22)

Ld: Pradilla 14, Saint-Supery 13, López Arostegui 12, Aldama 12, ill. J. Adetokunbo 25, Dorsey 22, Szlukasz 12, Papanikolau 11

A C-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE 1. Görögország 5 4 1 432–354 9 2. Olaszország 5 4 1 396–333 9 3. Bosznia-Hercegovina 5 3 2 401–401 8 4. Grúzia 5 2 3 367–386 7 5. Spanyolország 5 2 3 397–354 7 6. Ciprus 5 – 5 295–460 5

D-CSOPORT, KATOWICE

Franciaország–Izland 114–74 (36–9, 30–25, 24–12, 24–28)

Ld: Risacher 15, Okobo 14, Jaiteh 13, ill. Hermansson 15

Izrael–Szlovénia 96–106 (22–26, 21–30, 22–23, 31–27)

Ld: Avdija 34, Szorkin 14, ill. Doncic 37, Nikolic 16, Radovic 14

Lengyelország–Belgium 69–70 (17–16, 16–23, 25–19, 11–12)

Ld: Ponitka 16, Olejniczak 12, Sokolowski 12, ill. Lecomte 19, Vanwijn 10

A D-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE 1. Franciaország 5 4 1 461–391 9 2. Lengyelország 5 3 2 400–387 8 3. Szlovénia 5 3 2 469–452 8 4. Izrael 5 3 2 417–401 8 5. Belgium 5 2 3 363–403 7 6. Izland 5 – 5 363–439 5

Minden csoportból az első négy helyezett jut be a nyolcaddöntőbe.

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény(ek) alapján készítik el a sorrendet.

A NYOLCADDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

Szeptember 6.

Litvánia–Lettország

Törökország–Svédország

Németország–Portugália

Szerbia–Finnország

Szeptember 7.

Görögország–Izrael

Lengyelország–Bosznia-Hercegovina

Olaszország–Szlovénia

Franciaország–Grúzia