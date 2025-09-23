Nemzeti Sportrádió

A Sopron Basket kikapott az Euroliga címvédőjétől felkészülési meccsen

Vágólapra másolva!
2025.09.23. 21:12
null
Wallack (31) tíz pontot szerzett (Fotó: sopronbasket.com)
Címkék
USK Praha félkészülési mérkőzés Sopron Basket női kosárlabda
A bajnok Sopron Basket felkészülési mérkőzésen 109–73-ra kikapott kedden hazai pályán a női kosárlabda Euroligában címvédő cseh USK Prahától.

 

Négy nappal az NB I rajtja előtt különleges meccsre készült a Novomatic Aréna közönsége, mivel Gáspár Dávid vezetőedző tanítványai a kontinens legjobb csapatát látták vendégül, amely áprilisban a zaragozai fináléban a török Mersint győzte le. A hagyományos, szezon előtti Krasznai Ferenc Emlékmérkőzésen eredetileg a szintén cseh Brno lett volna a soproniak ellenfele tíz nappal ezelőtt, ám a morvaországiak sérülések és betegség miatt visszaléptek, így a fővárosi gárda elleni találkozót nevezték ki emlékmérkőzéssé.

A csehek edzőlegendája, a 2003 és 2005 között Sopronban is dolgozott Natalia Hejkova – aki hatszoros Euroliga–győztes és tagja a sportági Hírességek Csarnokának – az idei diadal után elköszönt a kispadtól, és 71 évesen tanácsadóként segíti tovább a klubot. A helyét a 33 éves Martin Basta vette át. A prágaiak keretében ismerős arc is akadt, a kanadai válogatott Bridget Carleton a 2023–24-es szezont Győrben töltötte.

A 2022-ben Euroliga-bajnok házigazdáknál hiányzott a 3x3-as Európa-bajnokságról térdproblémák miatt lemaradt Papp Klaudia, aki nemrég szemsérülést szenvedett. Kimaradt ezúttal a keretből a szerbekkel kétszeres Európa-bajnok, 36 éves Jelena Brooks is.

A 17-szeres magyar bajnok az első félidőben tartotta a lépést sokkal esélyesebb riválisával, amely a 20–9-re megnyert harmadik negyeddel döntötte el a találkozót. A hazaiaknál a szlovén Zala Friskovec 17, Laczkó Sára 13, Tara Wallack és Böröndy Vivien pedig 10-10 ponttal zárt. A túloldalon főként a meccs legjobbjává megválasztott Emese Hof volt elemében, a holland légiós 26 pontot szórt, társai közül az olimpiai ezüstérmes francia Valerian Ayayi 21 pontig jutott.

A Sopron szombaton a Vasast látja vendégül az NB I-es szezonnyitón, míg az Euroligában október 8-án kezd a francia Carolo Basket ellen, ugyancsak saját csarnokában.

NŐI KOSÁRLABDA
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Sopron Basket–USK Praha (cseh) 73–109 (17–22, 30–33, 9–20, 17–34)

 

USK Praha félkészülési mérkőzés Sopron Basket női kosárlabda
Legfrissebb hírek

Kara Lawson lett az amerikai női kosárválogatott szövetségi kapitánya

Kosárlabda
Tegnap, 19:19

A svédek legyőzésével megnyerte a JYSK-kupát a magyar női kézilabda-válogatott

Kézilabda
2025.09.20. 17:35

Női kosár Euroliga: a hangulatra nem lehet panasz Lublinban

Kosárlabda
2025.09.18. 15:01

Kosárlabda: Ocsenás Móna új fejezetet nyitott a karrierjében Sopronban

Utánpótlássport
2025.09.10. 19:29

Kanadai kosarassal erősített a Sopron

Kosárlabda
2025.09.10. 14:50

Az Újpest felkészülési meccsen győzött a Honvéd ellen

Labdarúgó NB I
2025.09.04. 12:44

Női kosárlabda: a döntőket célozza meg az új idényben a Pécs

Kosárlabda
2025.08.22. 15:26

Női kosár NB I: fiatal csapattal, légiós nélkül vág neki az idénynek a Vasas

Kosárlabda
2025.08.21. 09:48
Ezek is érdekelhetik