A Sopron Basket kikapott az Euroliga címvédőjétől felkészülési meccsen

Négy nappal az NB I rajtja előtt különleges meccsre készült a Novomatic Aréna közönsége, mivel Gáspár Dávid vezetőedző tanítványai a kontinens legjobb csapatát látták vendégül, amely áprilisban a zaragozai fináléban a török Mersint győzte le. A hagyományos, szezon előtti Krasznai Ferenc Emlékmérkőzésen eredetileg a szintén cseh Brno lett volna a soproniak ellenfele tíz nappal ezelőtt, ám a morvaországiak sérülések és betegség miatt visszaléptek, így a fővárosi gárda elleni találkozót nevezték ki emlékmérkőzéssé.

A csehek edzőlegendája, a 2003 és 2005 között Sopronban is dolgozott Natalia Hejkova – aki hatszoros Euroliga–győztes és tagja a sportági Hírességek Csarnokának – az idei diadal után elköszönt a kispadtól, és 71 évesen tanácsadóként segíti tovább a klubot. A helyét a 33 éves Martin Basta vette át. A prágaiak keretében ismerős arc is akadt, a kanadai válogatott Bridget Carleton a 2023–24-es szezont Győrben töltötte.

A 2022-ben Euroliga-bajnok házigazdáknál hiányzott a 3x3-as Európa-bajnokságról térdproblémák miatt lemaradt Papp Klaudia, aki nemrég szemsérülést szenvedett. Kimaradt ezúttal a keretből a szerbekkel kétszeres Európa-bajnok, 36 éves Jelena Brooks is.

A 17-szeres magyar bajnok az első félidőben tartotta a lépést sokkal esélyesebb riválisával, amely a 20–9-re megnyert harmadik negyeddel döntötte el a találkozót. A hazaiaknál a szlovén Zala Friskovec 17, Laczkó Sára 13, Tara Wallack és Böröndy Vivien pedig 10-10 ponttal zárt. A túloldalon főként a meccs legjobbjává megválasztott Emese Hof volt elemében, a holland légiós 26 pontot szórt, társai közül az olimpiai ezüstérmes francia Valerian Ayayi 21 pontig jutott.

A Sopron szombaton a Vasast látja vendégül az NB I-es szezonnyitón, míg az Euroligában október 8-án kezd a francia Carolo Basket ellen, ugyancsak saját csarnokában.

NŐI KOSÁRLABDA

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Sopron Basket–USK Praha (cseh) 73–109 (17–22, 30–33, 9–20, 17–34)