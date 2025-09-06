A németek félelmetes hajrája után jött Jokicsék kiesése a férfi kosárlabda Eb-n

Nemzeti Sportrádió

2025.09.06.
Fotó: fiba.basketball
A férfi kosárlabda Európa-bajnokságon Rigában a svédeket legyőző Törökország, valamint a portugálok ellen bámulatos negyedik negyedet produkáló Németország jutott be elsőként a legjobb nyolc közé. A későbbi szombati programban Litvánia és Finnország került be a nyolc közé – utóbbi nem kis meglepetésre a Nikola Jokics által húzott Szerbián kerekedett felül.

 

Rendkívül érdekes meccset játszott egymással Németország és Portugália. A félidőben a portugálok vezettek – igaz, csak egy ponttal –, és az utolsó periódus előtt is csak egyetlen pont volt a különbség, ekkor már a németek javára. Azonban az utolsó játékrészt 26 ponttal hozták a németek, és ezzel izgalommentes hajrával megnyerték a találkozót. Dennis Schröder és Franz Wagner 16-16 pontot dobott, míg Isaac Bonga is 15-ig jutott. A negyeddöntőben az olasz–szlovén csata továbbjutójával meccsel a német válogatott.

Késő este a finn válogatott hatalmas meglepetésre kiejtette a Nikola Jokiccsal felálló Szerbiát. A Denver Nuggets extraklasszisa ezúttal is eljutott 33 pontig, de ez nem volt elég a győzelemhez. 

A finneknél Elias Valtonen 13 pontot ért el, ebből nyolcat az utolsó két perceben, amivel döntő szerepet vállalt az északiak továbbjutásában. Négy lepattanót is begyűjtött, és adott három gólpasszt is. Lauri Markkanen 29 pontot termelt, emellett hét lepattanót is leszedett.

A finnek összesen 20 támadólepattanót szereztek, a szerbek 29 százalékkal értékesítették a hárompontosokat – ezek is hozzájárultak a finnen meglepő sikeréhez.

KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, RIGA
Nyolcaddöntő
Törökország–Svédország 85–79 (20–23, 17–19, 26–13, 22–24)
Németország–Portugália 85–58 (17–12, 14–20, 21–19, 33–7)
Litvánia–Lettország 88–79 (28–18, 19–19, 19–17, 22–25)
Szerbia–Finnország 86–92 (24–28, 24–16, 18–24, 20–24)

Vasárnap
11.00: Lengyelország–Bosznia-Hercegovina
14.15: Franciaország–Grúzia
17.30: Olaszország–Szlovénia
20.45: Görögország–Izrael

 

