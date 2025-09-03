3x3-as kosárlabda Eb: negyeddöntős a női magyar csapat

A Nagy-Britannia elleni bravúrgyőzelem (17–15) után optimistán tekintettünk a jövőbe a folytatást illetően, már ami a magyar női válogatottat illeti, s a papírforma alapján meg sem kellett várni a spanyolok elleni második meccset. Ugyanis tudtuk, ha a címvédő délután, mielőtt a mieinkkel játszana, szintén legyőzi a briteket, akkor Jakab Máté együttese ott lesz a negyeddöntőben. Mivel Spanyolország simán nyerte második meccsét (21–13), a kontinensviadalon teljesen új felállásban szereplő – a júniusi bukaresti selejtezőben még a Lelik Réka, Kiss Virág, Turner Yvonne, Papp Klauida kvartett vívta ki a kvalifikációt, Koppenhágába viszont a Laufer Gabriella, Molnár-Budácsik Dorottya, Szerencsés Tamara, Tenyér Zsófia négyessel utazott a delegáció – válogatott már úgy lépett pályára este, hogy tudta, továbbjutott. Már csak az volt a kérdés, csoportelsőként vagy másodikként, előbbihez meg kellett volna verni a címvédőt…

Ez végül nem sikerült, 5–4-ig tudta együttesünk tartani csapatunk a tempót a spanyolokkal, akik 21–12-re nyertek és megszerezték a csoportelsőséget. A vasárnapi negyeddöntőben a mieink az A-csoport győztesével, a két győzelemmel továbbjutó hollandokkal találkoznak 10 órakor.