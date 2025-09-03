Nemzeti Sportrádió

3x3-as kosárlabda Eb: negyeddöntős a női magyar csapat

FAZEKAS ZOLTÁNFAZEKAS ZOLTÁN
• Koppenhága
Vágólapra másolva!
2025.09.06. 22:35
null
(Fotó: Girgász Péter)
Címkék
3x3 kosárlabda Magyarország 3x3 kosárlabda Eb
Mivel a spanyolok legyőzték a briteket, a magyar női válogatott már a címvédő elleni összecsapás előtt (amelyet 21–12-re elvesztett) kiharcolta a továbbjutást, valamint a vasárnapi, Hollandia elleni folytatást a C-csoportban a 3x3-as kontinensviadalon.

A Nagy-Britannia elleni bravúrgyőzelem (17–15) után optimistán tekintettünk a jövőbe a folytatást illetően, már ami a magyar női válogatottat illeti, s a papírforma alapján meg sem kellett várni a spanyolok elleni második meccset. Ugyanis tudtuk, ha a címvédő délután, mielőtt a mieinkkel játszana, szintén legyőzi a briteket, akkor Jakab Máté együttese ott lesz a negyeddöntőben. Mivel Spanyolország simán nyerte második meccsét (21–13), a kontinensviadalon teljesen új felállásban szereplő – a júniusi bukaresti selejtezőben még a Lelik Réka, Kiss Virág, Turner Yvonne, Papp Klauida kvartett vívta ki a kvalifikációt, Koppenhágába viszont a Laufer Gabriella, Molnár-Budácsik Dorottya, Szerencsés Tamara, Tenyér Zsófia négyessel utazott a delegáció – válogatott már úgy lépett pályára este, hogy tudta, továbbjutott. Már csak az volt a kérdés, csoportelsőként vagy másodikként, előbbihez meg kellett volna verni a címvédőt… 

Ez végül nem sikerült, 5–4-ig tudta együttesünk tartani csapatunk a tempót a spanyolokkal, akik 21–12-re nyertek és megszerezték a csoportelsőséget. A vasárnapi negyeddöntőben a mieink az A-csoport győztesével, a két győzelemmel továbbjutó hollandokkal találkoznak 10 órakor.

 

3x3 kosárlabda Magyarország 3x3 kosárlabda Eb
Legfrissebb hírek

A magyar válogatott kiesett a 3x3-as kosár Eb-ről

Kosárlabda
7 órája

Csaknem 40 év után a papírforma ismét a magyar válogatott második helyét vizionálja a vb-selejtezőben

Magyar válogatott
11 órája

Kevin Kilbane: A magyarok elleni lesz az ír labdarúgás elmúlt tíz évének legfontosabb meccse

Foci vb 2026
15 órája

Szalai Attila: Ha a legszebb arcunkat mutatjuk, talán elérhetjük a célunkat

Magyar válogatott
Tegnap, 21:50

Marco Rossi: Hét éve maximálisan elhivatott vagyok, ez azóta sem változott

Magyar válogatott
Tegnap, 21:21

Kemény riválisokkal kezdenek a magyar 3x3-as kosárválogatottak az Eb-n

Kosárlabda
Tegnap, 18:20

Ötös lista: Kerkezen túl – íme, az 5 legizgalmasabb magyaros nyári váltás

Légiósok
Tegnap, 17:59

Ismertette az MLSZ a legfontosabb tudnivalókat a Dublinba utazó szurkolókkal

Foci vb 2026
Tegnap, 14:40
Ezek is érdekelhetik