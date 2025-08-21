Nemzeti Sportrádió

Női kosár NB I: fiatal csapattal, légiós nélkül vág neki az idénynek a Vasas

V. J./MTIV. J./MTI
Vágólapra másolva!
2025.08.21. 09:48
null
Illusztráció: Dömötör Csaba
Címkék
női kosárlabda női kosárlabda NB I Vasas kosárlabda
Fiatal csapattal, 21 éves átlagéletkorú játékosokkal, légiósok nélkül vág neki a női kosárlabda-bajnokság következő idényének a Vasas Akadémia.

Nenad Markovics együttese augusztusban megkezdte az erőnléti és taktikai felkészülést – számolt be róla a klub honlapja, amely arra is kitért, hogy mozgalmas volt az átigazolási időszak, több meghatározó és kiegészítő játékos távozott Pasarétről, köztük olyanok is, akik öt-hat éven át a Vasast erősítették. A megújult csapat kizárólag fiatal magyar játékosokból áll, Jáhni Zsófia a maga 25 évével a legrutinosabb, míg a kort tekintve a felnőttbajnokságban debütáló Mayr Lara számít sereghajtónak 16 évével.

A vezetőedző elárulta, az alapvető tervük az volt, hogy száz százalékban hazai játékosokból álló csapatot rakjanak össze, és csak legvégső esetben nyúljanak légióshoz. Markovics a 2025–2026-os idényre „egy realista, egy várakozáson aluli, valamint egy optimista” forgatókönyvet dolgozott ki a legutóbb hetedikként végző, azóta megfiatalított csapat számára.

 

női kosárlabda női kosárlabda NB I Vasas kosárlabda
Legfrissebb hírek

Juhász Dorkának kihívásra volt szüksége a Schio után

Kosárlabda
2025.08.15. 16:38

Dubei Debóra: Az előzőekhez képest más célokat tűzünk ki magunk elé

Kosárlabda
2025.08.15. 11:43

Kifizetődött a Toman testvérek munkája – veretlenül jutott vissza az A-divízióba a magyar csapat

Kosárlabda
2025.08.14. 09:06

Fiatal szlovén centert igazolt a Győr

Kosárlabda
2025.08.13. 09:33

Női kosárlabda NB I: finn válogatott játékost szerződtetett a Győr

Kosárlabda
2025.08.12. 21:02

Női kosár NB I: északmacedón válogatott játékost szerződtetett a Győr

Kosárlabda
2025.08.11. 10:21

Távozik a Győr női kosárcsapatának vezetőedzője

Kosárlabda
2025.08.04. 11:34

Elkészült a női és a férfi kosárlabda NB I alapszakaszának sorsolása

Kosárlabda
2025.08.01. 16:24
Ezek is érdekelhetik