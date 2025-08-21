Női kosár NB I: fiatal csapattal, légiós nélkül vág neki az idénynek a Vasas

Nenad Markovics együttese augusztusban megkezdte az erőnléti és taktikai felkészülést – számolt be róla a klub honlapja, amely arra is kitért, hogy mozgalmas volt az átigazolási időszak, több meghatározó és kiegészítő játékos távozott Pasarétről, köztük olyanok is, akik öt-hat éven át a Vasast erősítették. A megújult csapat kizárólag fiatal magyar játékosokból áll, Jáhni Zsófia a maga 25 évével a legrutinosabb, míg a kort tekintve a felnőttbajnokságban debütáló Mayr Lara számít sereghajtónak 16 évével.

A vezetőedző elárulta, az alapvető tervük az volt, hogy száz százalékban hazai játékosokból álló csapatot rakjanak össze, és csak legvégső esetben nyúljanak légióshoz. Markovics a 2025–2026-os idényre „egy realista, egy várakozáson aluli, valamint egy optimista” forgatókönyvet dolgozott ki a legutóbb hetedikként végző, azóta megfiatalított csapat számára.