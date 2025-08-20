Kikapott a macedónoktól a kosárlabda-válogatott

Azért nem szerencsés, ha egy csapat tagjai a meccs napján esnek be az ágyba.

A magyar férfi kosárlabda-válogatott nagyon szerencsétlenül járt kedden, hiszen hiába indult el hajnalban a meccs helyszínére, Budapesten rögtön az első, Bécsbe tartó járatot törölte az osztrák légitársaság. Csak valamivel dél előtt indultak útnak a mieink, akik így nyilván lekésték a Szkopjéba tartó csatlakozást, és csak este 23 órakor szállhattak fel az észak-macedón főváros felé. A túra első része tortúra lett, nem véletlen, hogy kissé gyűrött volt a társaság a meccsnapi, délelőtti edzés elején.

Pallai Tamáson nem látszott a fáradtság, a szolnoki kiválóság megnyerte a tréning végi szokásos játékot, kettőből kétszer talált be a félpályáról, így némi pénzt is kasszírozott a tétre menő verseny végén a csapattársaktól. Sajnos, Nate Reuvers nem edzhetett a többiekkel, még a múlt szombati, Románia elleni hazai mérkőzés végén szenvedett bokasérülést, és mivel nem jött rendbe százszázalékosan, nem kockáztatta meg a szakmai stáb a szereplését.

Azt nem tudjuk, hogy Kumanovóban milyen létesítményben került volna sor a világbajnoki előselejtezőre, de a hazaiak egy héttel ezelőtt változtattak és Szkopjéban, a meglehetősen retró hangulatú Kale sportcsarnokban veselkedtek egymásnak a felek. A leginkább zavarónak a teremben tapasztalható hatalmas meleg tűnt a bemelegítés alatt, még a lelátón, ültében is törölgették a verejtéket magukról a drukkerek, hát akkor mit érezhettek a parketten a heves testmozgást végző kosárlabdázók? Szerencsére aztán a meccs előtt bekapcsolták a légkondicionáló berendezést és enyhült valamelyest a helyzet.

Az előselejtező-sorozatot lezáró meccsnek annyi tétje maradt, hogy a magyar válogatott megnyeri-e a csoportot vagy másodikként jut tovább Románia mögött. Első esetben a vb-selejtezők első csoportkörében Görögország, Montenegró és Portugália mellé kerültünk volna egy kvartettbe, vereségnél viszont az ősztől Franciaországgal, Finnországgal és Belgiummal kellene versenyezni az első három továbbjutó helyért.

Öt másodperc után kosarat kaptunk, Jacob Wiley zsákolt, majd ugyanő a következő két támadást is duplával fejezte be. Nálunk Váradi Benedek rámolt be két triplát, fej fej mellett haladtak a csapatok. A 7. percben hárompontos vezetésünknél időt kért a hazai kispad, ettől teljesen leblokkolt a magyar csapat, eladott labdák, rossz vállalások követték egymást, az északmacedónok meg 11–0-s rohammal zárták az első tíz percet.

A következő is magyar eladott labdával és hazai kosárral indult, végül Vojvoda Dávid törte meg a magyar kosárcsendet, de úgy, hogy csak az egyik büntetőjét értékesítette. Borzasztó 16–1-es etap után kezdett pislákolni fény az alagút végén, Vojvoda lefutások után dobott kosarat, villámgyorsan visszajöttünk mínusz hat pontra. Sajnos, ez csak fellángolásnak bizonyult, továbbra is rengeteg hiba, felelőtlen passz jellemezte a mieink játékát, 18 perc után 9 eladott labdánál járt csapatunk, a hazaiak pedig élvezték, hogy futhatnak, könnyű kosarakat szerezhetnek. Vojvoda tartotta életben a magyar válogatottat, de tetemes, 13 pontos hátrányban voltunk a nagyszünetben.

Amiből a fordulás után 143 másodperc alatt öt lett… Feszessé vált a védekezése, és végre pontosan játszotta végig a magyar csapat a figurákat, egyből más lett a játék képe. De a hazai időkérés megint hatott, a mieink megálltak támadásban, ez pedig kihatással volt a védekezésre is, gyorsan visszaállt a félidei különbség, sőt, 14 volt oda a záró etap előtt.

És nem is tudott váltani már a magyar csapat, kulcsemberek mondtak csődöt, néha a szétesés jeleit mutatta a társaság, csak a hajrában sikerült kozmetikázni az eredményen. Egyedül a rangidős Vojvodát lehetett őszintén dicsérni, a többiek nem tudtak kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani.

A mieink másodikként mennek tovább a csoportból, és bizony, vegyes érzéseink lehetnek a selejtezők után – nagyon sokat kell még dolgozni és fejlődni.

KOSÁRLABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKI ELŐSELEJTEZŐ

B-CSOPORT, 4. FORDULÓ

Észak-Macedónia–Magyarország 82–75 (23–15, 22–17, 19–18, 18–25)

Szkopje, 600 néző. V: Salins (lett), Proc (lengyel), Maciulis (litván)

ÉSZAK-MACEDÓNIA: Sztojanovszki 5/3, MITREVSZKI 14/6, Magdevszki 4, WILEY 23/3, Szimikj 2. Csere: Kakruki 4, TASOVSZKI 14, Mitevszki 9, Hot, Vaszilevszki 7. Szövetségi kapitány: Marjan Ilievszki

MAGYARORSZÁG: Váradi 10/6, Perl 2, Benke 12/6, Meleg 3, GOLOMÁN 14. Csere: Pongó Marcell 5/3, VOJVODA 21/6, Filipovics, Pallai, Valerio-Bodon 8/3, Tanoh Dez, Cseh. Szövetségi kapitány: Gasper Okorn

Az eredmény alakulása. 4. perc: 6–8. 7. p.: 12–15. 10. p.: 19–15. 12. p.: 28–16. 14. p.: 30–24. 16. p.: 39–26. 22. p.: 45–40. 27. p.: 55–42. 33. p.: 70–55. 35. p.: 76–59. 38. p.: 78–69

MESTERMÉRLEG

Marjan Ilievszki: – Nagyon örülök a győzelemnek, ennek a fiatal csapatnak minden mérkőzés fontos, sokat jelenthet a későbbiekben ez a siker. Tudom, hogy a magyar csapat nehézségekkel küzdött, és nem volt százszázalékos formában az utazás miatt, ezzel együtt a legjobbakat kívánom neki a világbajnoki selejtezőkben.

Gasper Okorn: – Nagyon nehéz mit mondani, Észak-Macedónia teljesen megérdemelte a győzelmet. Nagyjából ugyanaz történt, mint az első meccsen, Nagyváradon. Két arca van a csapatunknak, egy, amit otthon mutat, a másik, amelyet idegenben. Meg kell találnunk az okát ennek, és nagyon gyorsan változtatni rajta.

A csoport végeredménye: 1. (és továbbjutott) Románia 7 pont, 2. (és továbbjutott) Magyarország 6, 3. Észak-Macedónia 5