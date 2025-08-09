Sportrádió

Gyász: elhunyt a Szekszárd U14-es női kosárlabdacsapatának tagja

2025.08.09. 17:27
Fotó: TARR KSC Szekszárd
TARR KSC Szekszárd kosárlabda Fricsi Dóra
Elhunyt Fricsi Dóra, a TARR KSC Szekszárd U14-es csapatának játékosa – számolt be a hírről a klub a közösségi médiás felületein. A 12 éves játékos még kedden lett rosszul, de a szakszerű orvosi ellátás ellenére szervezete pénteken feladta a harcot.

 

A Szekszárd közleménye:

„Kedves KSC Szekszárd Közösségünk!
Tudjuk, hogy rengetegen aggódtatok, szurkoltatok, imádkoztatok Fricsi Dóri felépüléséért. Sajnálatos módon a szakszerű orvosi ellátás ellenére klubunk fiatal játékosának szervezete tegnap feladta a harcot. Tragikus ezt kimondani, de Dóri csatlakozott az égiek kosárcsapatához.🕊
Klubunk holnap (08.10.) este 8 órakor megemlékezést tart a Szekszárd Városi Sportcsarnoknál található Drazsen Petrovics-emlékfánál.🕯
Dóri egy cserfes, mindig vidám személyiség volt, a társaságának középpontja, ezért a családjának kérése az, hogy aki teheti, színes ruhában jelenjen meg, így emlékezzünk közösen gyertyagyújtás mellett egy olyan kivételes sportolónkra, aki közösségünkből rendkívüli módon fog hiányozni. 🩵
Köszönjük!
Szabó Gergő 
Ügyvezető elnök

Életet mentett a szekszárdi kosárlabdaedző

Az U14-es csapat egyik játékosa rosszul lett, a mentők stabilizálták az állapotát.

 

 

