Újra szövetségi kapitány lett Urbányi István, harmadszor is ugyanott

2026.01.07. 10:09
Urbányi István jól ismeri a maldívi futballt (Fotó: Maldív-szigeteki Labdarúgó-szövetség)
Urbányi István harmadszor is átvette a Maldív-szigetek labdarúgó-válogatottjának irányítását. Ezúttal nemcsak szövetségi kapitány lesz, hanem a technikai igazgató szerepét is betölti.

A Maldív-szigeteket két időszakban már vezette Urbányi István, így nem ismeretlen közegben áll újra munkába – igaz, a magyar szakember legutóbbi megbízatása óta eltelt 12 év.

Urbányinak tavaly augusztusban a Sporting Kansas Citynél köszönték meg a munkáját, miután a tartalékcsapattal 21 mérkőzésen 18 vereséget szenvedett.

 

