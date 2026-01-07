Újra szövetségi kapitány lett Urbányi István, harmadszor is ugyanott
Urbányi István harmadszor is átvette a Maldív-szigetek labdarúgó-válogatottjának irányítását. Ezúttal nemcsak szövetségi kapitány lesz, hanem a technikai igazgató szerepét is betölti.
A Maldív-szigeteket két időszakban már vezette Urbányi István, így nem ismeretlen közegben áll újra munkába – igaz, a magyar szakember legutóbbi megbízatása óta eltelt 12 év.
Urbányinak tavaly augusztusban a Sporting Kansas Citynél köszönték meg a munkáját, miután a tartalékcsapattal 21 mérkőzésen 18 vereséget szenvedett.
