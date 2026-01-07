Ismét egyedi aláfestőzene kíséri a színpadra a Nemzeti Sport Gála szereplőit
A Magyarul Szeretjük Zenekar játssza el a 68. Nemzeti Sport Gálán a színpadra lépő szereplők által maguknak kiválasztott aláfestő dallamokat január 12-én az Operaházban.
Jó néhány éve már, hogy a díjátadók és a díjazottak a saját maguk által választott magyar dalok aláfestésével érkeznek a színpadra és távoznak. Tavaly ezeket a dalokat Ott Rezső szimfonikus átirataiban hallhatták a Sportgála nézői az Operaház 60 tagú szimfonikus zenekara előadásában, idén pedig ezeket a zenéket a Magyarul Szeretjük Zenekar előadásában hallhatják a nézők.
A Magyarul Szeretjük Zenekar a nyitányt és a Himnuszt kivéve a gála minden zenés pillanatában közreműködik, így a Halftime Show-ban és a fináléban is. Olyan nagy sikerű tévés produkciókban találkozhattak velük a nézők, mint a Magyarország, szeretlek, a Csináljuk a fesztivált, a Petőfi Zenei Díjátadó Gála vagy a Dancing with the Stars.
