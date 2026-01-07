Nemzeti Sportrádió

Férfi vízilabda Eb: megfiatalított kerettel érkezik a mieink csoportellenfele

2026.01.07. 09:30
Dejan Szavics bízik az újoncokban (Fotó: Getty Images)
Több fiatal játékossal a keretében vág neki a szombaton kezdődő belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságnak a montenegrói válogatott, a magyarok csoportellenfele.

A totalwaterpolo.com című szaklap beszámolója szerint Dejan Szavics szövetségi kapitány a 18 fős keretbe jelölte Danilo Sztupart, aki tavaly aranyérmet nyert az U18-as Eb-n, valamit az azon a tornán a legértékesebb játékosnak választott Sztrahinja Gojkovicsot is. Rajtuk kívül ugyancsak 20 éven aluli Szrdjan Janovics, míg Balsa Vucskovics idén lesz 21 éves.

Vízilabda
23 órája

Vogel Soma és Batizi Benedek is ott van a férfi vízilabda-válogatott Eb-keretében

Tizenegy szingapúri vb-ezüstérmes szerepel a csapatban.

A montenegrói és a magyar válogatott jövő hétfőn, 15.15 órától csap össze egymással a Belgrád Arénában.

A MONTENEGRÓI FÉRFI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT KERETE
KAPUSOK: Petar Tesanovics (Marseille), Darko Djurovics (Szabacs)
MEZŐNYJÁTÉKOSOK: Miroszlav Perkovics (Novi Beograd), Vladan Szpaics (Marseille), Jovan Vujovics (Jadran HN), Aljosa Macsics (Szabacs), Vasilije Radovics (Jadran HN), Vlado Popadics (Brescia), Dmitrii Kholod (Jadran HN), Sztrahinja Gojkovics (Jadran HN), Balsa Vucskovics (Primoracs), Dusan Matkovics (Jadran Split), Marko Mrsics (Primoracs), Danilo Sztupar (Jadran HN), Szrdjan Janovics (Jadran Herceg Novi)

Ezek is érdekelhetik