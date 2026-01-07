Férfi vízilabda Eb: megfiatalított kerettel érkezik a mieink csoportellenfele

A totalwaterpolo.com című szaklap beszámolója szerint Dejan Szavics szövetségi kapitány a 18 fős keretbe jelölte Danilo Sztupart, aki tavaly aranyérmet nyert az U18-as Eb-n, valamit az azon a tornán a legértékesebb játékosnak választott Sztrahinja Gojkovicsot is. Rajtuk kívül ugyancsak 20 éven aluli Szrdjan Janovics, míg Balsa Vucskovics idén lesz 21 éves.
Vogel Soma és Batizi Benedek is ott van a férfi vízilabda-válogatott Eb-keretében
A montenegrói és a magyar válogatott jövő hétfőn, 15.15 órától csap össze egymással a Belgrád Arénában.
A MONTENEGRÓI FÉRFI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT KERETE
KAPUSOK: Petar Tesanovics (Marseille), Darko Djurovics (Szabacs)
MEZŐNYJÁTÉKOSOK: Miroszlav Perkovics (Novi Beograd), Vladan Szpaics (Marseille), Jovan Vujovics (Jadran HN), Aljosa Macsics (Szabacs), Vasilije Radovics (Jadran HN), Vlado Popadics (Brescia), Dmitrii Kholod (Jadran HN), Sztrahinja Gojkovics (Jadran HN), Balsa Vucskovics (Primoracs), Dusan Matkovics (Jadran Split), Marko Mrsics (Primoracs), Danilo Sztupar (Jadran HN), Szrdjan Janovics (Jadran Herceg Novi)