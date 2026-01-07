Férfi vízilabda Eb: megfiatalított kerettel érkezik a mieink csoportellenfele

A totalwaterpolo.com című szaklap beszámolója szerint Dejan Szavics szövetségi kapitány a 18 fős keretbe jelölte Danilo Sztupart, aki tavaly aranyérmet nyert az U18-as Eb-n, valamit az azon a tornán a legértékesebb játékosnak választott Sztrahinja Gojkovicsot is. Rajtuk kívül ugyancsak 20 éven aluli Szrdjan Janovics, míg Balsa Vucskovics idén lesz 21 éves.