A németek és a szerbek is magabiztos sikerrel maradtak hibátlanok a férfi kosárlabda Eb-n

VARGA BALÁZS
2025.08.29. 23:10
Sztefan Jovicsék (kékben) a portugálokat is megverték (Fotó: Getty Images)
férfi kosárlabda férfi kosárlabda Európa-bajnokság férfi kosárlabda Eb
A férfi kosárlabda Európa-bajnokság pénteki játéknapján simán nyert a vb-címvédő Németország, de hibátlan maradt Litvánia, Törökország, Finnország és Szerbia is.

Az A-csoportban a törökök magabiztosan hozták a második meccsüket is, a lettek pedig az észtek ellen javítottak. Az olimpiai bronzérmes, vb-ezüstérmes szerbek sem botlottak, könnyedén verték meg a portugálokat.

A B jelű hatosban a világbajnoki címvédő, az előző Eb-n bronzérmes Németország simán nyert Svédország ellen, majd Litvánia is hibátlan maradt Montenegró legyőzésével. A csoport harmadik meccsén a finnek is megőrizték százszázalékos mérlegüket, a briteknek nem volt esélyük a sikerre.

FÉRFI KOSÁRLABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG
2. FORDULÓ
A-CSOPORT, RIGA
Törökország–Csehország 92–78 (21–27, 24–10, 27–25, 20–16)
Észtország–Lettország 70–72 (21–17, 21–21, 19–25, 9–9)
Portugália–Szerbia 69–80 (19–23, 14–20, 16–21, 20–16)
B-CSOPORT, TAMPERE
Németország–Svédország 105–83 (27–17, 32–25, 25–24, 21–17)
Litvánia–Montenegró 94–67 (26–15, 21–13, 19–17, 28–22)
Finnország–Nagy-Britannia 109–79 (30–21, 28–21, 23–14, 28–23)

 

Ezek is érdekelhetik