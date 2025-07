Portugál irányítóval erősített a Szekszárd női kosárcsapata

A klub vasárnapi tájékoztatása szerint a 26 éves Ana Carolina Rodrigues hazájában a Benficával bajnok lett, emellett az idény legjobbja címet is kiérdemelte, majd Belgiumban és Svájcban is légióskodott, miközben meghatározó tagja volt az idén története első Európa-bajnokságán szerepelt és a 12. helyen zárt válogatottnak is. A nemzeti csapatban együtt szerepelt Marcia Costával, aki korábban éppen Szekszárdon kezdte meg nemzetközi karrierjét.

„A célunk az, hogy mind a nemzetközi és hazai bajnokságban a lehető legjobb helyezést érjük el, és a szurkolóink biztosak lehetnek, hogy mindent meg fogok tenni ennek érdekében” – jelentette ki a 169 centis kosaras.

„A kosárlabda az életem, ami lehetővé teszi számomra, hogy megismerjem az életet más országokban, de ami a legfontosabb, hogy életre szóló élményekkel gazdagodhatok” – tette hozzá.

Az ősszel az Európa Kupa selejtezőjében érdekelt tolnaiak korábban közölték, hogy Mányoky Réka, Boros Júlia, Kathryn Westbeld, Bernáth Réka, Sara Bejedi, Kristina Higgins és Julia Piestrzynska is máshol folytatja pályafutását, ugyanakkor nemrég hozzájuk igazolt Győrből a válogatott Dombai Réka.