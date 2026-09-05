Pogacar szerződést hosszabbított az UAE-vel, de idén már nem versenyez

Az együttműködés az új megállapodással a 2032-es szezon végéig tart.

„Az elejétől fogva otthon érzem magam ebben a csapatban. Együtt léptünk előre az évek során, emlékezetes pillanatokat éltünk át közösen, ezért nagyon örülök, hogy 2032-ig meghosszabbítottam a szerződésemet” – mondta a 27 éves világbajnok, ötszörös Tour de France- és egyszeres Giro d'Italia-győztes szlovén kerékpáros, hozzátéve: vannak még további céljai, melyeket szeretne elérni versenyzői pályafutása során.

„Úgy gondolom, ehhez a megfelelő helyen vagyok” – hangsúlyozta.

Pogacar – aki 2019 óta teker az UAE színeiben – a jelenleg zajló Vuelta a Espanán nagyon kedvező helyzetben állt ahhoz, hogy a harmadik háromhetes viadalon is begyűjtse a bajnoki címet, de az összetett éllovasaként egy hete bukott, kulcscsonttörést, illetve agyrázkódást szenvedett a nyolcadik szakaszon. Azóta megműtötték, és bár úgy volt, már a hónap végén esedékes montreali világbajnokságra fókuszál, idén mégsem versenyez többet annak érdekében, hogy teljesen felépüljön.