Nemzeti Sportrádió

Sikeres műtéten esett át Tadej Pogacar

JAKUS BARNABÁSJAKUS BARNABÁS
2026.08.31. 21:38
Fotó: Getty Images
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kerékpár Tadej Pogacar Vuelta a Espana
Hétfő délután Barcelonában megoperálták Tadej Pogacart, a Vueltát bukása nyomán súlyos sérülése miatt feladó szlovén kerékpárost, akit néhány napig még orvosi megfigyelés alatt tartanak a sikeres beavatkozás után.

Mint ismert, szombat délután a Vuelta 8. szakaszán, 33 kilométerre a céltól nagyot esett az összetettet 3:50 perces előnnyel vezető Tadej Pogacar. A szlovén kerékpáros eleinte megpróbált visszaülni a kerékpárjára, majd fejét rázva jelezte, ez nem fog menni.

A versenyzőt kórházba szállították, ahol megállapították, agyrázkódást szenvedett, eltört a bal kulcscsontja és a C7-es nyakcsigolyája. Az agyrázkódás miatt a műtétre is várni kellett, vasárnap átszállították Barcelonába. Csapata közleményben jelezte, a beavatkozást hétfőn elvégezték.

„Pogacar hétfő délután sikeres műtéten esett át, miután megkapta az engedélyt az operáció elvégzésére. Tadej néhány napig kórházban marad megfigyelés céljából. Amint készen áll, hazautazik, és a csapat orvosi stábjának felügyelet alatt megkezdi a rehabilitációt és a felépülést. Ennek során szorosan figyelemmel kísérjük állapota alakulását” – tudatta hivatalos X-felületén az UAE.

Pogacar a Vuelta után az eredeti tervek szerint a világ- és Európa-bajnokságon, valamint a Lombardián indult volna.

 

kerékpár Tadej Pogacar Vuelta a Espana
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