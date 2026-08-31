Sikeres műtéten esett át Tadej Pogacar

Mint ismert, szombat délután a Vuelta 8. szakaszán, 33 kilométerre a céltól nagyot esett az összetettet 3:50 perces előnnyel vezető Tadej Pogacar. A szlovén kerékpáros eleinte megpróbált visszaülni a kerékpárjára, majd fejét rázva jelezte, ez nem fog menni.

A versenyzőt kórházba szállították, ahol megállapították, agyrázkódást szenvedett, eltört a bal kulcscsontja és a C7-es nyakcsigolyája. Az agyrázkódás miatt a műtétre is várni kellett, vasárnap átszállították Barcelonába. Csapata közleményben jelezte, a beavatkozást hétfőn elvégezték.

„Pogacar hétfő délután sikeres műtéten esett át, miután megkapta az engedélyt az operáció elvégzésére. Tadej néhány napig kórházban marad megfigyelés céljából. Amint készen áll, hazautazik, és a csapat orvosi stábjának felügyelet alatt megkezdi a rehabilitációt és a felépülést. Ennek során szorosan figyelemmel kísérjük állapota alakulását” – tudatta hivatalos X-felületén az UAE.

🏥 @TamauPogi Medical Update



Adrian Rotunno (Medical Director, UAE Team Emirates-XRG): “This afternoon, Tadej underwent successful surgery on his left clavicle after receiving the all-clear to proceed with the operation.



The procedure went well and he will remain in hospital… pic.twitter.com/tXg0ebKgoo — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) August 31, 2026

Pogacar a Vuelta után az eredeti tervek szerint a világ- és Európa-bajnokságon, valamint a Lombardián indult volna.