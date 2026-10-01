Hadjar rajtbüntetést kap a Bahreini Nagydíjra – hivatalos

A nyári szünetben csuklósérülést szenvedő Isack Hadjar remek formában tért vissza három nagydíj kihagyás után: az időmérőn legyőzte csapattársát, Max Verstappent, és a második sorba kvalifikálta magát, majd a futamon megszerezte szezonbeli második, és egyúttal pályafutása harmadik dobogós helyezését.

A Red Bull-lal 2027 végéig hosszabbító francia magabiztosan készül a soron következő Bahreini Nagydíjra is, amelynek rendhagyó módon Sepang ad otthont, igaz, tudja, hogy nehezebb feladat vár rá, ha újra pódiumra szeretne állni. Hadjar úgy érzi, a malajziai pálya eleve kevésbé fekszik az autójának, ráadásul 5 rajthelyes büntetéssel is számolnia kell a vasárnapi versenyre.

„Arra számítok, hogy ezen a pályán kevésbé leszünk versenyképesek, de ha így is harcban lehetünk a dobogóért, az nagyszerű lenne. Nekem ráadásul kicsit nehezebb dolgom lesz, hiszen 5 rajthelyes büntetést kell letöltenem. Ettől függetlenül úgy gondolom, fel tudok zárkózni, ha jó lesz a versenytempó.Ha nem sikerül, az azt jelenti, hogy egyszerűen nem vagyunk elég gyorsak. Majd meglátjuk.”

Noha a büntetés pontos okát nem árulta el, nagy valószínűség szerint az erőforrás valamely komponensének megengedettnél többszöri cseréje miatt kapja. Ez tovább nehezíti Hadjar helyzetét egy olyan helyszínen, ahol korábban még nem vezetett F1-es autót. „A nyomvonal kialakítása miatt már az első pillanattól kezdve padlógázon kell menned. Nyílt pályáról van szó, nincsenek igazán falak, így sokkal hamarabb feszegetheted a határokat.”

„Azerbajdzsánban könnyen a falban találhatod magad, ha túlfeszíted a húrt, ráadásul ismét megsérülhettem volna. Ezt nem igazán akartam kockáztatni, így lépésről lépésre haladtam. Ezen a hétvégén viszont már az elejétől kockázatot vállalhatok” – magyarázta Hadjar, aki úgy érzi, a Red Bull szempontjából némi előnyt jelent, hogy márkatársa, Verstappen aratott sikert a legutóbbi Maláj Nagydíjon, 2017-ben.

„Ő már ismeri a pálya minden titkát. Hiába készültem a szimulátorban, amikor az ember élesben megérkezik egy helyszínre, minden más. Mindig vannak olyan dolgok, amelyeket nem lehet szimulálni. Egyértelműen előnyt jelent, hogy a csapatnál van a pálya legutóbbi győztese. Ez csak egy kis előny, de akkor is előny, én pedig igyekszem a lehető legtöbbet kihozni belőle.”

Nem Hadjar az egyetlen, akinek rajtbüntetéssel kell számolnia az év tizenhatodik versenyhétvégéjén: a Racing Bulls brit pilótáját, Arvid Lindbladot motorkomponens-cserék miatt a mezőny végére sorolják hátra, míg Franco Colapinto az előző nagydíjról hozott magával 5 rajthelyes büntetést baleset okozásáért.